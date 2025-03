Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"358fb6e2-c379-4fdf-83a6-2a63a451a269","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A városvezetés szerint csak le akarják járatni Robert Farley-t.","shortLead":"A városvezetés szerint csak le akarják járatni Robert Farley-t.","id":"20250327_new-jersey-kreten-rendorfonok-panasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/358fb6e2-c379-4fdf-83a6-2a63a451a269.jpg","index":0,"item":"fbaf283d-5840-4b3c-b9d2-9433d4dab896","keywords":null,"link":"/elet/20250327_new-jersey-kreten-rendorfonok-panasz","timestamp":"2025. március. 27. 18:48","title":"Azzal vádolnak kollégái egy rendőrfőnököt, hogy Viagrát tett az irodai kávéba, és a padlóra ürített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e229ba-c968-4b9d-bb9f-93a9f327b589","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google az interenetes keresőjébe, valamint a Google Térképbe is beépített egy-egy olyan funkciót, amelyek segítségével könnyebb lesz megtervezni a nyaralást.","shortLead":"A Google az interenetes keresőjébe, valamint a Google Térképbe is beépített egy-egy olyan funkciót, amelyek...","id":"20250328_google-kereso-terkep-mesterseges-intelligencia-nyaralas-tervezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e229ba-c968-4b9d-bb9f-93a9f327b589.jpg","index":0,"item":"22252ace-1260-4807-82bf-2c167b83eb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_google-kereso-terkep-mesterseges-intelligencia-nyaralas-tervezese","timestamp":"2025. március. 28. 12:03","title":"Elég egy képernyőkép vagy utasítás, máris egy komplett nyaralási tervet ad a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon – hivatalba lépése után szinte azonnal agresszív és követhetetlen gazdasági döntéseket hozott Donald Trump. A bizonytalanságok miatt nő az amerikai recesszió esélye, az elnök hívei szerint viszont mindez nem kapkodás, hanem egy átgondolt mesterterv része, amellyel Trump újraírná a játékszabályokat, és amelynek központi eleme a zsarolás.","shortLead":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon –...","id":"20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"2e8b3d07-168b-4991-bb9e-903f9c587018","keywords":null,"link":"/360/20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","timestamp":"2025. március. 27. 11:18","title":"Trumpcesszió: terv is van az elnök tombolása mögött, vagy csak gödörbe kormányozza az USA-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ae1d2c-5a44-414f-b1f7-5fa5fe873946","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"Marco Rossi évek óta hadakozik azokkal a kommentelőkkel, akik kritizálják a munkáját vagy a válogatottat, és a törökök elleni kettős vereség után már a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik is azoknak üzent, akiket szerinte boldoggá tesz a kudarcuk. Miért érzik úgy, hogy bántják őket, amikor az emberek túlnyomó többsége és a média is jóindulatú nemzeti csapattal?","shortLead":"Marco Rossi évek óta hadakozik azokkal a kommentelőkkel, akik kritizálják a munkáját vagy a válogatottat, és a törökök...","id":"20250327_szoboszlai-dominik-marco-rossi-nyilatkozatok-szurkolok-ellendrukkerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2ae1d2c-5a44-414f-b1f7-5fa5fe873946.jpg","index":0,"item":"2f56d56b-1143-44b9-8411-3f66eb68535e","keywords":null,"link":"/360/20250327_szoboszlai-dominik-marco-rossi-nyilatkozatok-szurkolok-ellendrukkerek","timestamp":"2025. március. 27. 17:34","title":"A tenyerükön hordja őket az ország, miért foglalkozik akkor Rossi után már Szoboszlai is az állítólagos ellendrukkerekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8f8095-6310-4ee5-b47a-0fd77fb6ad5d","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"29 ország – közöttük Ukrajna – vezetője, az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke és a NATO főtitkára vett részt azon a párizsi megbeszélésen, ahol az EU- és NATO-tagállamok Ukrajna támogatásáról és egy esetleges szárazföldi fegyverszünet esetén a katonai szerepvállalásról egyeztettek.","shortLead":"29 ország – közöttük Ukrajna – vezetője, az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke és a NATO...","id":"20250327_Parizs-Ukrajna_orosz-ukran-habor_Macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed8f8095-6310-4ee5-b47a-0fd77fb6ad5d.jpg","index":0,"item":"a8fa7fb7-ec55-42c5-9043-7b7433ddb6c0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250327_Parizs-Ukrajna_orosz-ukran-habor_Macron","timestamp":"2025. március. 27. 17:55","title":"Párizsban Ukrajna további támogatásáról egyeztek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f422e-966e-4c2b-85fc-a3f3f4fb92a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A M237 jelű farkas két éve Svájcból kóborolt el hazánkig, ahol kilőtték.","shortLead":"A M237 jelű farkas két éve Svájcból kóborolt el hazánkig, ahol kilőtték.","id":"20250327_svajci-farkas-kiloves-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d0f422e-966e-4c2b-85fc-a3f3f4fb92a2.jpg","index":0,"item":"ace5a547-7a8d-4921-998a-d9c780013c22","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_svajci-farkas-kiloves-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. március. 27. 17:50","title":"Két év börtönt kaphat a svájci farkast kilövő gyerek apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A börtönbüntetésre ítélt boszniai szerb vezető néhány nappal ezelőtt úgy hagyta el Bosznia-Hercegovinát, hogy belföldi elfogatóparancs volt ellene érvényben.","shortLead":"A börtönbüntetésre ítélt boszniai szerb vezető néhány nappal ezelőtt úgy hagyta el Bosznia-Hercegovinát, hogy belföldi...","id":"20250327_bosznia-milorad-dodik-szerb-vezeto-nemzetkoti-elfogatoparancs-interpol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"475e59a6-1f65-427b-afbb-4341adf3537f","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_bosznia-milorad-dodik-szerb-vezeto-nemzetkoti-elfogatoparancs-interpol","timestamp":"2025. március. 27. 11:30","title":"Nemzetközi elfogatóparancsot kértek Milorad Dodik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Instagram vezetője szerint túl bonyolult lett a platform az évek során, és most ki is vezetnek egy nagyjából egy éve bevezetett funkciót.","shortLead":"Az Instagram vezetője szerint túl bonyolult lett a platform az évek során, és most ki is vezetnek egy nagyjából egy éve...","id":"20250327_meta-instagram-reels-tartalmak-notes-funkcio-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817.jpg","index":0,"item":"9ae87b29-2f08-4896-be4e-0ee5928003cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_meta-instagram-reels-tartalmak-notes-funkcio-megszunes","timestamp":"2025. március. 27. 14:03","title":"Kukáz egy funkciót az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]