[{"available":true,"c_guid":"a2937da6-6cf7-4052-9a55-bd132f64a2f9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az osztrák nő egy német neonácinál bujdosott a gyerekkel.","shortLead":"Az osztrák nő egy német neonácinál bujdosott a gyerekkel.","id":"20250328_tek-szabaditas-turje-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2937da6-6cf7-4052-9a55-bd132f64a2f9.jpg","index":0,"item":"81435fc0-503e-4c32-b3c0-c2c385081ef8","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_tek-szabaditas-turje-gyerek","timestamp":"2025. március. 28. 08:50","title":"A TEK menekített ki egy 12 éves kislányt, akit az anyja tartott fogva Zala megyében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0062720-e239-45f8-92c4-b3364fd6f2ac","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vád szerint „Oroszország alkotmányos rendjének erőszakos megváltoztatására irányuló cselekményekben” vettek részt.","shortLead":"A vád szerint „Oroszország alkotmányos rendjének erőszakos megváltoztatására irányuló cselekményekben” vettek részt.","id":"20250328_mariupol-vedoi-hadifoglyok-itelet-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0062720-e239-45f8-92c4-b3364fd6f2ac.jpg","index":0,"item":"e6422698-fe83-459e-b05a-845c0244ba06","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_mariupol-vedoi-hadifoglyok-itelet-borton","timestamp":"2025. március. 28. 13:40","title":"Elítélték az oroszok Mariupol védőit – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2102198a-59e4-47e6-8e37-c19fb4aab396","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A biztos szavazóknál a Tisza 40, a Fidesz 35 százalékon áll.","shortLead":"A biztos szavazóknál a Tisza 40, a Fidesz 35 százalékon áll.","id":"20250328_zavecz-research-kozvelemeny-kutatas-tisza-part-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2102198a-59e4-47e6-8e37-c19fb4aab396.jpg","index":0,"item":"9b032e2b-434b-4b16-b189-117b2389694d","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_zavecz-research-kozvelemeny-kutatas-tisza-part-fidesz","timestamp":"2025. március. 28. 18:13","title":"Závecz: Öt százalékpontos előnnyel stabilizálta vezető pozícióját a Tisza Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Betondarabokból, megkövesedett műszálas ruhákból és sörösdobozokból, valamint mérhetetlen mennyiségű csirkecsontból kell majd a távoli jövő őslénykutatóinak következtetéseket levonniuk az emberiség XXI. századi civilizációjáról – állítja két brit paleobiológus. De mit tanulhatunk ma a fosszilizáció folyamatának megértéséből?","shortLead":"Betondarabokból, megkövesedett műszálas ruhákból és sörösdobozokból, valamint mérhetetlen mennyiségű csirkecsontból...","id":"20250328_hvg-technofossziliak-paleobiologia-jelenunk-a-jovobol-nezve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48.jpg","index":0,"item":"994c20cd-de3f-4558-9089-6dc78197512d","keywords":null,"link":"/360/20250328_hvg-technofossziliak-paleobiologia-jelenunk-a-jovobol-nezve","timestamp":"2025. március. 28. 15:30","title":"Vissza a jövőből: mit látszik majd belőlünk, ma élő emberekből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A volt külügyminiszter szerint a katonai erőnek ésszel kellene párosulnia, aminek része a diplomácia és a fejlesztési segélyek.","shortLead":"A volt külügyminiszter szerint a katonai erőnek ésszel kellene párosulnia, aminek része a diplomácia és a fejlesztési...","id":"20250328_hillary-clinton-signal-botrany-cikk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3.jpg","index":0,"item":"bd5106ab-316b-4921-b30c-61655cd3f547","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_hillary-clinton-signal-botrany-cikk","timestamp":"2025. március. 28. 12:32","title":"Hillary Clinton reagált a Signal-botrányra, szerinte Trump tönkreteszi Amerikát, és odalöki Kínának a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e229ba-c968-4b9d-bb9f-93a9f327b589","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google az interenetes keresőjébe, valamint a Google Térképbe is beépített egy-egy olyan funkciót, amelyek segítségével könnyebb lesz megtervezni a nyaralást.","shortLead":"A Google az interenetes keresőjébe, valamint a Google Térképbe is beépített egy-egy olyan funkciót, amelyek...","id":"20250328_google-kereso-terkep-mesterseges-intelligencia-nyaralas-tervezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e229ba-c968-4b9d-bb9f-93a9f327b589.jpg","index":0,"item":"22252ace-1260-4807-82bf-2c167b83eb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_google-kereso-terkep-mesterseges-intelligencia-nyaralas-tervezese","timestamp":"2025. március. 28. 12:03","title":"Elég egy képernyőkép vagy utasítás, máris egy komplett nyaralási tervet ad a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A miniszterelnök jelezte: a pénzügyeket ő intézi.","shortLead":"A miniszterelnök jelezte: a pénzügyeket ő intézi.","id":"20250328_orban-viktor-zebra-orokbe-fogadas-gaspar-gyozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624.jpg","index":0,"item":"2f389594-4e83-46a7-b97f-65fc966bbc35","keywords":null,"link":"/elet/20250328_orban-viktor-zebra-orokbe-fogadas-gaspar-gyozo","timestamp":"2025. március. 28. 20:51","title":"Orbán felkérte Gáspár Győzőt, hogy segítsen neki eldönteni, melyik zebrát fogadja örökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ecad7c-e0ba-4e46-b91b-a5b7d3679c0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korszakhatárnak is nevezhető annak a gyömrői állatmenhelynek az esete, ahová tucatnyi önkormányzattól hordták – közpénzért – a kutyákat, hogy aztán éhesen, szomjasan, betegen tengődjenek vagy éppen simán eltűntessék őket. Az állam itt is a túlterhelt civil szervezetekre tolta a munkát és a felelősséget, miközben rendszerszinten nem tartatják be a jogszabályokat és folyik ki a pénz, ezért is ment olyan jól a sintérbiznisz. Miért nem az állatkínzók szigorúbb büntetése a megoldás? Miért a külföldi szaporítók botrányos eseteit látjuk, miközben magyar szaporítók látják el az európai piacokat? Ha adakozunk és állatmentésre szánjuk az adó 1 százalékot, az jó helyre kerül vagy elviszik a kamu szervezetek és a pénzt tarháló állatmentő-celebek? A Fülke Extra aktuális részében az állatmentés anomáliáit beszéltük át Némedi Edinával, az Állatmentő Szolgálat munkatársával és dr. Kajó Cecília jogásszal. ","shortLead":"Korszakhatárnak is nevezhető annak a gyömrői állatmenhelynek az esete, ahová tucatnyi önkormányzattól hordták –...","id":"20250328_Sokan-tudtak-hogy-nagy-a-baj-a-gyomroi-horrortelepen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9ecad7c-e0ba-4e46-b91b-a5b7d3679c0b.jpg","index":0,"item":"feb7de25-7190-4d53-b305-6c6b362f0db2","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_Sokan-tudtak-hogy-nagy-a-baj-a-gyomroi-horrortelepen","timestamp":"2025. március. 28. 17:30","title":"A gyömrői horrormenhely vezetője még azt is megszabta, ki mentheti meg tőle a szenvedő kutyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]