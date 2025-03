Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0524ebf8-c732-4d69-bd34-a6a88654b1c5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egyre több kamasz iszik egyre többet az európai országokban – ott ahol hiányzik a megfelelő jogszabályi védelem és terápiás segítség. Ahol mindezt komolyan veszik, rohamosan javulnak a statisztikák. Magyar kamaszok a kormányzati kocsmatámogatás árnyékában.","shortLead":"Egyre több kamasz iszik egyre többet az európai országokban – ott ahol hiányzik a megfelelő jogszabályi védelem és...","id":"20250329_fiatalok-alkoholfogyasztas-gyerekvedelem-fuggoseg-pulse-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0524ebf8-c732-4d69-bd34-a6a88654b1c5.jpg","index":0,"item":"63f63afa-9433-4965-b165-86aee044977d","keywords":null,"link":"/elet/20250329_fiatalok-alkoholfogyasztas-gyerekvedelem-fuggoseg-pulse-ebx","timestamp":"2025. március. 29. 17:30","title":"Már a 12 évesek is alkoholizálnak, ha nincs, aki megvédje őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c47b5f-badc-4ec8-821f-37d978a8d5f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy dán-magyar közös pályázat lett a győztes.","shortLead":"Egy dán-magyar közös pályázat lett a győztes.","id":"20250328_magyar-termeszettudomanyi-muzeum-gyoztes-terv-debrecen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3c47b5f-badc-4ec8-821f-37d978a8d5f9.jpg","index":0,"item":"34212a1d-26ac-45b4-9d87-a31a7f00af28","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250328_magyar-termeszettudomanyi-muzeum-gyoztes-terv-debrecen","timestamp":"2025. március. 28. 20:35","title":"Megvan a győztes terv, így fog kinézni a Természettudományi Múzeum új épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a50702-1aa7-46d7-b47f-d1e89199d8db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Ő a legszebb, mert ő egy édesanya”.","shortLead":"„Ő a legszebb, mert ő egy édesanya”.","id":"20250329_Orban-Viktor-zebra-allatkert-Romy-Gaspar-Gyozo-Gyozike","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8a50702-1aa7-46d7-b47f-d1e89199d8db.jpg","index":0,"item":"48574988-549b-47a9-b5f4-ccd0e3d8d862","keywords":null,"link":"/elet/20250329_Orban-Viktor-zebra-allatkert-Romy-Gaspar-Gyozo-Gyozike","timestamp":"2025. március. 29. 14:09","title":"Győzike döntött, megvan Orbán Viktor zebrája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb85f3f7-98e2-4d23-a998-90f09c4b39b6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Német újságok is beszámoltak arról, hogy Magyarországon a befektetési alapoknak mostantól több állampapírt kell vásárolniuk.","shortLead":"Német újságok is beszámoltak arról, hogy Magyarországon a befektetési alapoknak mostantól több állampapírt kell...","id":"20250329_Nemet-lapok-magyar-allampapirok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb85f3f7-98e2-4d23-a998-90f09c4b39b6.jpg","index":0,"item":"99b3ec5c-bfb0-4ff7-b073-a67a4dd66cf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250329_Nemet-lapok-magyar-allampapirok","timestamp":"2025. március. 29. 09:11","title":"Német lapok: Orbán szokatlan eszközökkel finanszírozza a választási ajándékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","shortLead":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","id":"20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d.jpg","index":0,"item":"dee89030-0ac0-4b9a-a432-c3e2f952cb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","timestamp":"2025. március. 29. 14:03","title":"Egészen durva, mi mindenre lesz képes a Microsoft Copilot: kutató-elemző funkciókkal bővül a Microsoft MI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2a0441-254d-4e7e-a7d3-9419dd94f8d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez a Brody nem az a Brody, de mindkettőnek vannak magyar gyökerei.","shortLead":"Ez a Brody nem az a Brody, de mindkettőnek vannak magyar gyökerei.","id":"20250330_Bauhaus-Hosszulepes-Sarolta-utca-villa-Alexander-Brody","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f2a0441-254d-4e7e-a7d3-9419dd94f8d6.jpg","index":0,"item":"f1599884-d296-4740-93f8-3b1aea37c299","keywords":null,"link":"/360/20250330_Bauhaus-Hosszulepes-Sarolta-utca-villa-Alexander-Brody","timestamp":"2025. március. 30. 13:45","title":"A brutalista világát megtalálni Budapesten, Brody is szerepel benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d11510c-52bc-45e3-be74-7475f52d54e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Milyen eszközökkel ellenőrizhető egy fotó, egy videó vagy egy hír valódisága, és ezek hogyan használhatók igazán hatékonyan? A Detekto.hu 13–16 éves diákok számára kidolgozott, de felnőttek számára is hasznos kurzusai segítenek.","shortLead":"Milyen eszközökkel ellenőrizhető egy fotó, egy videó vagy egy hír valódisága, és ezek hogyan használhatók igazán...","id":"20250329_foto-video-hir-igaz-hamis-detekto-uj-tananyag-tenyellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d11510c-52bc-45e3-be74-7475f52d54e9.jpg","index":0,"item":"28bb1a62-74aa-4e4a-8d6f-fd1f26f8332b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_foto-video-hir-igaz-hamis-detekto-uj-tananyag-tenyellenorzes","timestamp":"2025. március. 29. 09:03","title":"Hogyan csekkolható egy fotó, egy videó vagy egy hír valódisága? Itt az ingyenes segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2313c9a-4dbc-4e14-b0e1-ef02d5397a1e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Alkotmányossági kötélhúzásba torkollhat, hogy Donald Trump bírósági eljárást mellőzve akarja kiutasítani a Columbia Egyetemen lezajlott tüntetések kapcsán antiszemitizmussal és a Hamász támogatásával vádolt Mahmoud Khalilt, akinek állandó tartózkodási engedélye van az Egyesült Államokban.","shortLead":"Alkotmányossági kötélhúzásba torkollhat, hogy Donald Trump bírósági eljárást mellőzve akarja kiutasítani a Columbia...","id":"20250329_hvg-izrael-hamasz-columbia-egyetem-mahmoud-khalil-A-vihar-kozepen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2313c9a-4dbc-4e14-b0e1-ef02d5397a1e.jpg","index":0,"item":"08b60854-ade4-44c0-84c0-83c16245f6af","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-izrael-hamasz-columbia-egyetem-mahmoud-khalil-A-vihar-kozepen","timestamp":"2025. március. 29. 10:45","title":"Terroristák támogatásával vádolják az amerikai egyetemi tüntetések legismertebb figuráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]