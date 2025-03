Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"427114c2-38dd-448a-a3b7-1d1113279625","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fiatal brit baritonista nemcsak karizmatikus előadó, hanem szórakoztató, színes személyiség is. Huw Montague Rendall első albumát ajánljuk.","shortLead":"A fiatal brit baritonista nemcsak karizmatikus előadó, hanem szórakoztató, színes személyiség is. Huw Montague Rendall...","id":"20250329_hvg-Huw-Montague-Rendall-elso-album-ajanlo-contemplation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427114c2-38dd-448a-a3b7-1d1113279625.jpg","index":0,"item":"b23cd507-98e8-4dac-8ac3-6f8ee1a5a683","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-Huw-Montague-Rendall-elso-album-ajanlo-contemplation","timestamp":"2025. március. 29. 15:45","title":"Alig 30 éves, de úgy énekel a halál utáni létről, hogy abba beleborzong a hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16333763-4dc1-4b0d-a783-82b3e768ebe8","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"„Ha határozottabban kérdezek a klienstől, máig megkapom, hogy mi ez a Csernus-attitűd?” – mondta a szigorú pszichiáter örökségéről Szél Dávid pszichológus. Miért volt kártékony a Bevállalja? című tévéműsor, és miért volt mégis jól időzített? Mit árul el a magyar társadalomról a műsor és Csernus Imre népszerűsége? Mire volt alkalmas a súlyosan traumatizált tinédzserrel, Simek Kittyvel folytatott beszélgetés?","shortLead":"„Ha határozottabban kérdezek a klienstől, máig megkapom, hogy mi ez a Csernus-attitűd?” – mondta a szigorú pszichiáter...","id":"20250328_Csernus-Imre-pszichiater-Partizan-interju-Simek-Kitty-Bevallalja-terapia-Szel-David-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16333763-4dc1-4b0d-a783-82b3e768ebe8.jpg","index":0,"item":"e215bfe3-bff7-48f9-a246-8848f89b8479","keywords":null,"link":"/360/20250328_Csernus-Imre-pszichiater-Partizan-interju-Simek-Kitty-Bevallalja-terapia-Szel-David-pszichologus","timestamp":"2025. március. 28. 14:12","title":"Ez nem segítői, hanem megsemmisítői attitűd – miért hívták be Simek Kittyt Csernus Imre műsorába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7804ddf6-3641-4e90-ac3d-0f543279e408","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már Magyarországon is látni olyan házakat, amelyek hatalmas ablakaikon nyújtanak betekintést minden arra járónak az ott élők életébe. De miért nem zavarja ez a lakókat?","shortLead":"Már Magyarországon is látni olyan házakat, amelyek hatalmas ablakaikon nyújtanak betekintést minden arra járónak az ott...","id":"20250329_Miert-nem-tesznek-fuggonyt-az-ablakaikra-a-gazdagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7804ddf6-3641-4e90-ac3d-0f543279e408.jpg","index":0,"item":"ccfa1dfe-d134-4488-b9de-0871df072fbd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250329_Miert-nem-tesznek-fuggonyt-az-ablakaikra-a-gazdagok","timestamp":"2025. március. 29. 18:31","title":"Miért nem tesznek függönyt az ablakaikra a gazdagok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae04867-3513-4678-8d6f-a00cc0e23c46","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nicolas Sarkozy a vád szerint pénzért cserébe lepaktált a líbiai diktátorral.","shortLead":"Nicolas Sarkozy a vád szerint pénzért cserébe lepaktált a líbiai diktátorral.","id":"20250328_sarkozy-ugyeszseg-kadhafi-per-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae04867-3513-4678-8d6f-a00cc0e23c46.jpg","index":0,"item":"7f5e4706-697e-4d55-83a7-3673022af3e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_sarkozy-ugyeszseg-kadhafi-per-borton","timestamp":"2025. március. 28. 09:31","title":"Hét év börtönt kér az ügyészség a volt francia elnökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8265f135-547b-45bf-9727-6690f893983e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Calypso nevű mélytengeri árok 5109 méterrel húzódik meg a felszín alatt, ám úgy tűnik, az emberi környezetszennyezés már itt is tetten érhető.","shortLead":"A Calypso nevű mélytengeri árok 5109 méterrel húzódik meg a felszín alatt, ám úgy tűnik, az emberi környezetszennyezés...","id":"20250328_foldkozi-tenger-calypso-arok-szemet-hulladek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8265f135-547b-45bf-9727-6690f893983e.jpg","index":0,"item":"edd8e87a-986a-43e5-9f5b-8e30ee773dca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_foldkozi-tenger-calypso-arok-szemet-hulladek-video","timestamp":"2025. március. 28. 18:03","title":"Lenéztek a Földközi-tenger legmélyebb pontjára, elszomorító látvány fogadta a tudósokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ff44fb-4015-47fd-8f1d-26154f865d79","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ez is az algásodás egyik következménye.","shortLead":"Ez is az algásodás egyik következménye.","id":"20250328_balaton-arvaszunyog-rajzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57ff44fb-4015-47fd-8f1d-26154f865d79.jpg","index":0,"item":"a78032b6-eeb9-4d42-9021-cbcb2de01037","keywords":null,"link":"/elet/20250328_balaton-arvaszunyog-rajzas","timestamp":"2025. március. 28. 15:36","title":"Harminc éve nem látott árvaszúnyograjzás jöhet a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe1d57e-9821-4807-989f-00e2248dc667","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mivel vádolják Mehmet Pehlivant.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mivel vádolják Mehmet Pehlivant.","id":"20250328_torokorszag-letartoztatas-ekrem-imamoglu-ugyved","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe1d57e-9821-4807-989f-00e2248dc667.jpg","index":0,"item":"a5f9cc76-5aa3-4b43-b0de-3b43ca397b1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_torokorszag-letartoztatas-ekrem-imamoglu-ugyved","timestamp":"2025. március. 28. 17:09","title":"Letartóztatták a bebörtönzött isztambuli polgármester ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felszabadult, de azt sem titkolja, hogy a visszavonulás anyagi áldozattal is jár. ","shortLead":"Felszabadult, de azt sem titkolja, hogy a visszavonulás anyagi áldozattal is jár. ","id":"20250328_Verebes-Istvan-visszavonul-Kadarkai-Endre-musor-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba.jpg","index":0,"item":"f990a2eb-e55c-4447-a3cf-c9b400d64aee","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Verebes-Istvan-visszavonul-Kadarkai-Endre-musor-bejelentes","timestamp":"2025. március. 28. 13:47","title":"Verebes István befejezte a színházi pályáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]