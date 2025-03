Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7ffba775-d965-418f-a0d0-047c36fbe177","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Azzal, hogy az FTC döntetlent játszott, a listavezető Puskás Akadémia előnye négy pontra nőtt.","shortLead":"Azzal, hogy az FTC döntetlent játszott, a listavezető Puskás Akadémia előnye négy pontra nőtt.","id":"20250330_ferencvaros-fradi-diosgyor-dontetlen-bajnoksag-varga-pesic-saldanha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ffba775-d965-418f-a0d0-047c36fbe177.jpg","index":0,"item":"f793bcda-0bf5-4da5-a964-e79cf56bdd54","keywords":null,"link":"/sport/20250330_ferencvaros-fradi-diosgyor-dontetlen-bajnoksag-varga-pesic-saldanha","timestamp":"2025. március. 30. 20:31","title":"Nem tudott győzni a Fradi Diósgyőrben, Varga és Pesic összekapott a büntetőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bcd734-375a-4994-a253-fe671b88d501","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor meg akarja semmisíteni Magyarország még szabad médiáját, és számíthat arra, hogy az EU megengedi neki. Az európai szélsőjobboldal örül.","shortLead":"Orbán Viktor meg akarja semmisíteni Magyarország még szabad médiáját, és számíthat arra, hogy az EU megengedi neki...","id":"20250331_Die-Zeit-vendegkommentar-Petra-Thorbrietz-Orban-demokracia-szabad-sajto-szetverese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5bcd734-375a-4994-a253-fe671b88d501.jpg","index":0,"item":"f9c63e22-a31b-4aec-bc4e-2a63c9b76134","keywords":null,"link":"/360/20250331_Die-Zeit-vendegkommentar-Petra-Thorbrietz-Orban-demokracia-szabad-sajto-szetverese","timestamp":"2025. március. 31. 15:45","title":"Die Zeit-vendégkommentár: Orbán lebontja a demokráciát, most a szabad sajtó maradékát veri szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342","c_author":"Zdeborsky György","category":"360","description":"Miután a sajtó eltökélten igyekszik feltárni, hogyan vesztették el százmilliárd forintok a közpénzjellegüket, és ehhez most már az Állami Számvevőszék is szolgál adalékokkal, mintha veszendőbe menne a politikai felelősség. Ezt a feltáró munkát talán segítik a következő kérdések.","shortLead":"Miután a sajtó eltökélten igyekszik feltárni, hogyan vesztették el százmilliárd forintok a közpénzjellegüket, és ehhez...","id":"20250331_Zdeborsky-Gyorgy-MNB-alapitvany-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342.jpg","index":0,"item":"d21d9f78-f78b-48fd-ac29-c3bf5ce8d90a","keywords":null,"link":"/360/20250331_Zdeborsky-Gyorgy-MNB-alapitvany-velemeny","timestamp":"2025. március. 31. 08:00","title":"Zdeborsky György: 13+1 gondolat, kérdés az MNB alapítványáról és a jegybank feladatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 19 éves fiatalt letartóztatása után az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították.","shortLead":"A 19 éves fiatalt letartóztatása után az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították.","id":"20250331_bunugy-iskolai-meszarlas-19-eves-ferfi-letartoztatas-kover-laszlo-retvari-bence-celpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"1c16866d-fd8c-463c-9612-5d53bf473b4e","keywords":null,"link":"/elet/20250331_bunugy-iskolai-meszarlas-19-eves-ferfi-letartoztatas-kover-laszlo-retvari-bence-celpont","timestamp":"2025. március. 31. 05:35","title":"Blikk: Kövér László és Rétvári Bence is célpontja volt az iskolai mészárlást tervező férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987c9944-75cd-4b28-b7b5-56407d2a8cfa","c_author":"Mátrai Anna, Pálúr Krisztina, Sztupa Melitta Boglárka ","category":"elet","description":"Milyen az a múzeum, ahol nemcsak macskás műtárgyakat, de hús-vér cicákat is őriznek? Macskaőrülteknek, családi programnak vagy baráti találkozókhoz is ideális lehet a Cat Museum Budapest, ahol amellett, hogy bővíthetjük a macskákkal kapcsolatos ismereteinket, megsimogathatjuk őket, játszhatunk vagy akár alkothatunk is velük. Cikkünkből kiderül még, honnan ered a macskás kávézók és múzeumok hagyománya, valamint az, hogy mi milyen élményekkel gazdagodtunk a budapesti Macska Múzeumban tett látogatásunkkor.","shortLead":"Milyen az a múzeum, ahol nemcsak macskás műtárgyakat, de hús-vér cicákat is őriznek? Macskaőrülteknek, családi...","id":"20250330_macska-muzeum-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/987c9944-75cd-4b28-b7b5-56407d2a8cfa.jpg","index":0,"item":"54885d38-0e9a-4f32-b056-acf52e4f1c7d","keywords":null,"link":"/elet/20250330_macska-muzeum-budapest","timestamp":"2025. március. 30. 14:00","title":"Cicabarátok Mekkája – megnéztük a budapesti Macska Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik. A szállodaüzemeltetés azonban a megemelkedett költségek miatt egyre kevésbé jövedelmező. A marketingen van mit javítani.","shortLead":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik...","id":"20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81.jpg","index":0,"item":"8c234263-7546-4507-aa53-c9faff5ba876","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","timestamp":"2025. március. 30. 08:30","title":"Ugyanannyit gugliznak Budapestre, mégis jóval több turista megy Bécsbe és Prágába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős összeg ütheti a markát annak, aki hibát talál a ChatGPT-ben, vagy más OpenAI-szolgáltatásokban.","shortLead":"Jelentős összeg ütheti a markát annak, aki hibát talál a ChatGPT-ben, vagy más OpenAI-szolgáltatásokban.","id":"20250331_openai-bug-bounty-program-biztonsagi-hibak-keresese-maximum-jutalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"a24b5fe0-df17-4727-9e4d-fe159aaf3afb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_openai-bug-bounty-program-biztonsagi-hibak-keresese-maximum-jutalom","timestamp":"2025. március. 31. 11:03","title":"Akár 37 000 000 forintot is kereshet, ha segít az OpenAI-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554353f9-3e39-4777-9442-4ec0f05542ea","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Botrányos körülmények között történt vezetőváltás a sportszövetség élén.","shortLead":"Botrányos körülmények között történt vezetőváltás a sportszövetség élén.","id":"20250330_nagy-peter-doos-imre-tisztujito-kozgyules-elnokvalasztas-magyar-sulyemelo-szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/554353f9-3e39-4777-9442-4ec0f05542ea.jpg","index":0,"item":"5b36daed-e317-449f-a04b-3fad01058417","keywords":null,"link":"/sport/20250330_nagy-peter-doos-imre-tisztujito-kozgyules-elnokvalasztas-magyar-sulyemelo-szovetseg","timestamp":"2025. március. 30. 17:38","title":"17 év után leváltották a Magyar Súlyemelő Szövetség elnökét, aki biztos volt a győzelmében, de készült B-tervvel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]