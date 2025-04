Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ddbcd7aa-bae1-4a50-89cb-1382e9705f45","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Óriási politikai vihart kavar Franciaországban, hogy a sikkasztásért elítélt Marine Le Pen valószínűleg nem indulhat a 2027-es elnökválasztáson. A globális szélsőjobb máris baloldali beavatkozással vádolta a bíróságot.","shortLead":"Óriási politikai vihart kavar Franciaországban, hogy a sikkasztásért elítélt Marine Le Pen valószínűleg nem indulhat...","id":"20250401_hvg-hidegver-vagy-bosszu-le-pen-franciaorszag-szelsojobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddbcd7aa-bae1-4a50-89cb-1382e9705f45.jpg","index":0,"item":"06b7a6b9-6342-4d3f-80c1-a6acf4c578cb","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-hidegver-vagy-bosszu-le-pen-franciaorszag-szelsojobb","timestamp":"2025. április. 01. 14:45","title":"Elnökjelölt talán nem lesz az elítélt Le Pen, de bosszúja még nagyobb káoszba lökheti a francia belpolitikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb866ff-76ae-4d46-a285-7d6d57138661","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök nagyon örült annak, hogy Moszkvában láthatja Dodikot.","shortLead":"Az orosz elnök nagyon örült annak, hogy Moszkvában láthatja Dodikot.","id":"20250402_vlagyimir-putyin-moszkva-kreml-milorad-dodik-talalkozas-video-nemzetkozi-elfogatoparancs-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb866ff-76ae-4d46-a285-7d6d57138661.jpg","index":0,"item":"49243280-7cef-45f2-98db-ac711eb5e402","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_vlagyimir-putyin-moszkva-kreml-milorad-dodik-talalkozas-video-nemzetkozi-elfogatoparancs-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 02. 10:42","title":"Putyin széles mosollyal fogadta Orbán körözött szövetségesét, Milorad Dodikot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptembertől kerülhet állami finanszírozásba az intézmény.","shortLead":"Szeptembertől kerülhet állami finanszírozásba az intézmény.","id":"20250401_Godollo-szakrendelo-allamositas-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"3be5ce4b-0578-4474-8dab-8813c8f9f0a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Godollo-szakrendelo-allamositas-onkormanyzat","timestamp":"2025. április. 01. 07:53","title":"Nem győzi a költségeket az önkormányzat, államosítják a gödöllői szakrendelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1826778a-e8fc-4396-a8bc-99e2a217df38","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Szürrealista látomás, művészfilmes elszállás, animációs őrület, valamint Budapest TV-s és csíki patakos trashvideó is szerepel a rangsorunkban. Összeállítottuk a 2000. óta született legjobb filmecskéket.","shortLead":"Szürrealista látomás, művészfilmes elszállás, animációs őrület, valamint Budapest TV-s és csíki patakos trashvideó is...","id":"20250401_Majkan-tul-is-van-elet---A-21-szazad-20-legjobb-magyar-klipjei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1826778a-e8fc-4396-a8bc-99e2a217df38.jpg","index":0,"item":"1c72cb80-a8bd-43e4-b44e-e55dcbcd69d7","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Majkan-tul-is-van-elet---A-21-szazad-20-legjobb-magyar-klipjei","timestamp":"2025. április. 01. 20:00","title":"Majkán túl is van élet – A 21. század 20 legjobb magyar klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e20cd64-91bf-4a87-9d13-f7e845e021df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy másik művészeti ágban is alkotott, erről szól utolsó bejegyzése is. ","shortLead":"A színész egy másik művészeti ágban is alkotott, erről szól utolsó bejegyzése is. ","id":"20250402_val-kilmer-festmeny-kozossegi-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e20cd64-91bf-4a87-9d13-f7e845e021df.jpg","index":0,"item":"65d34e2f-bf0a-411b-b8f7-8b0c05fce55a","keywords":null,"link":"/elet/20250402_val-kilmer-festmeny-kozossegi-media","timestamp":"2025. április. 02. 12:40","title":"Szívszorító Val Kilmer utolsó közösségi médiás posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8754d2c-19c4-40e3-aab8-8948297ba802","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nem vonul vissza a politikai élettől Marine Le Pen, miután bírósági ítélet mondja ki, hogy 5 évig nem indulhat választáson. Bejelentette, harcol azért, hogy a fellebbezéséről minél hamarabb döntsenek.","shortLead":"Nem vonul vissza a politikai élettől Marine Le Pen, miután bírósági ítélet mondja ki, hogy 5 évig nem indulhat...","id":"20250331_marine-le-pen-elnokvalasztas-etiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8754d2c-19c4-40e3-aab8-8948297ba802.jpg","index":0,"item":"c52f2d65-5df0-4850-b3a8-0f05c7404aa6","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_marine-le-pen-elnokvalasztas-etiltas","timestamp":"2025. március. 31. 22:03","title":"Marine Le Pen: Franciák millióit hallgattatják el, ha nem indulhatok az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton a héten bejelentette, hogy a kormány módosítja az idei évre várt gazdasági növekedés mértékét. A korábbi 3,4 százalék helyett várhatóan 2,5 százalék körül alakulhat az idei évben a GDP növekedése. Ez természetesen rossz hír a teljes hazai gazdaság számára, de van egy külön ok, ami miatt a nyugdíjasok még szomorúbbak lehetnek.","shortLead":"Nagy Márton a héten bejelentette, hogy a kormány módosítja az idei évre várt gazdasági növekedés mértékét. A korábbi...","id":"20250402_A-kormany-GDP-elorejelzesenek-modositasaval-a-nyugdijpremium-is-messzebbre-kerult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf.jpg","index":0,"item":"88106242-7730-43b2-a91b-12d9743f7cae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_A-kormany-GDP-elorejelzesenek-modositasaval-a-nyugdijpremium-is-messzebbre-kerult","timestamp":"2025. április. 02. 10:14","title":"A kormány GDP-előrejelzésének módosításával a nyugdíjprémium is messzebbre került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cde333d-a158-4975-aad7-7a23e0df8ff6","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A bankok elkényelmesedtek, a döntéshozók használhatatlan ötletekkel próbálják megújítani a fizetést vagy a készpénzhasználatot igyekeznek visszahozni. Eközben olyan rendszerekre hagyatkozunk, amelyek drágák, és ha egyik pillanatról a másikra eltűnnének, nem lenne mivel lecserélni őket. Mi lehet a megoldás? A zágrábi Money Motion konferencián a nyitó előadást tartó Gauder Milánnal beszélgettünk, akinek a nevéhez az érintésmentes fizetés elterjesztése köthető.","shortLead":"A bankok elkényelmesedtek, a döntéshozók használhatatlan ötletekkel próbálják megújítani a fizetést vagy...","id":"20250401_Gauder-Milan-fintech-fizetesi-rendszer-money-motion-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cde333d-a158-4975-aad7-7a23e0df8ff6.jpg","index":0,"item":"0a7f0614-0695-4eb0-aaba-03c135a8ea18","keywords":null,"link":"/360/20250401_Gauder-Milan-fintech-fizetesi-rendszer-money-motion-interju","timestamp":"2025. április. 01. 11:49","title":"Gauder Milán: Az a kormány akar kétezer ATM-t telepíttetni, amelyik két éve bezárt ötszáz postát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]