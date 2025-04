Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"101cba2e-7def-49a0-b193-fc4d4fa36438","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elsőre furcsa termékkapcsolásnak tűnik, azonban a résztvevők és a nézők is úgy látják, jól megfér egymás mellett a két dolog, ráadásul az üzenet is azonos: a jó és a rossz harca.","shortLead":"Elsőre furcsa termékkapcsolásnak tűnik, azonban a résztvevők és a nézők is úgy látják, jól megfér egymás mellett a két...","id":"20250404_templom-pankracio-anglia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/101cba2e-7def-49a0-b193-fc4d4fa36438.jpg","index":0,"item":"5002d8ba-b545-4245-9690-3ca576eec8a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_templom-pankracio-anglia","timestamp":"2025. április. 04. 12:07","title":"Pankrációval csábítják templomba a híveket egy észak-angliai kisvárosban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160212ef-e553-4f98-9e79-f078e73bbda2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2024. december 27-e óta kíséri szoros figyelemmel a 2024 YR2 nevű aszteroidát, és most úgy tűnik, nem a Földbe, hanem a Holdba csapódhat be.","shortLead":"A NASA 2024. december 27-e óta kíséri szoros figyelemmel a 2024 YR2 nevű aszteroidát, és most úgy tűnik, nem a Földbe...","id":"20250404_2024-yr2-aszteroida-becsapodas-fold-megfigyeles-nasa-james-webb-urteleszkop-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160212ef-e553-4f98-9e79-f078e73bbda2.jpg","index":0,"item":"93c8f189-6b68-4332-8fb5-c53a8c1444f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_2024-yr2-aszteroida-becsapodas-fold-megfigyeles-nasa-james-webb-urteleszkop-foto","timestamp":"2025. április. 04. 18:03","title":"Lefotózta a James Webb űrteleszkóp a Földre veszélyes aszteroidát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d37c54-246e-4db4-8a4d-7906b33a6c23","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök azt mondta, még kedvesek is voltak, mert az új vámjaik a kereskedelmi partnerek vámjainak mintegy felét teszik ki. De a Trump-kabinet máshogy számolja a vámokat.","shortLead":"Az amerikai elnök azt mondta, még kedvesek is voltak, mert az új vámjaik a kereskedelmi partnerek vámjainak mintegy...","id":"20250402_Donald-Trump-importvamok-viszonossagi-vamok-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08d37c54-246e-4db4-8a4d-7906b33a6c23.jpg","index":0,"item":"5c2e0a78-ee02-41e2-a7c1-d184c8357f0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Donald-Trump-importvamok-viszonossagi-vamok-bejelentes","timestamp":"2025. április. 02. 22:42","title":"Brutális viszontvámokat jelentett be Donald Trump, az EU 20 százalékos sarcot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75779f3-f794-470e-9b86-b59132fe6b31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Willi Orbán gólpasszt adott, de simán nyert a Stuttgart.","shortLead":"Willi Orbán gólpasszt adott, de simán nyert a Stuttgart.","id":"20250403_vereseg-low-zsolt-leipzig-edzo-nemet-kupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b75779f3-f794-470e-9b86-b59132fe6b31.jpg","index":0,"item":"4e8f56cc-f4cc-416e-a7fa-a1cc2cb6ea4c","keywords":null,"link":"/sport/20250403_vereseg-low-zsolt-leipzig-edzo-nemet-kupa","timestamp":"2025. április. 03. 05:29","title":"Vereséggel mutatkozott be Lőw Zsolt a Leipzig edzőjeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint az Európai Bizottság hibája, hogy az EU-ból az Egyesült Államokba érkező termékekre a jövőben 20 százalékos vám rakódik majd.","shortLead":"A miniszter szerint az Európai Bizottság hibája, hogy az EU-ból az Egyesült Államokba érkező termékekre a jövőben 20...","id":"20250403_szijjarto-peter-donald-trump-amerikai-vamok-brusszeli-politikusok-europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"5e65acfd-19c7-4cc8-b474-f1ed6fc3b392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_szijjarto-peter-donald-trump-amerikai-vamok-brusszeli-politikusok-europai-bizottsag","timestamp":"2025. április. 03. 07:36","title":"Szijjártó Trump 20 százalékos, az EU-t sújtó vámjáról: Alkalmatlan brüsszeli politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718ce092-5593-4f02-904c-e392be7b4f22","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Valamennyi magyar gazda nevében tiltakozott a Magosz és az Agrárkamara Brüsszelben, attól tartva, hogy megszűnik a közvetlen területalapú támogatás, és Ukrajnának adják a magyar gazdáknak járó pénzt. Az Európai Bizottság cáfol.","shortLead":"Valamennyi magyar gazda nevében tiltakozott a Magosz és az Agrárkamara Brüsszelben, attól tartva, hogy megszűnik...","id":"20250404_mezogazdasag_europai-unio_magosz_agrarkamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/718ce092-5593-4f02-904c-e392be7b4f22.jpg","index":0,"item":"4417db9a-ee8f-4c17-9b2e-3fe942e7b9f7","keywords":null,"link":"/eurologus/20250404_mezogazdasag_europai-unio_magosz_agrarkamara","timestamp":"2025. április. 04. 14:39","title":"A magyar gazdatársadalom nevében tiltakoztak Brüsszelben Ukrajna uniós tagsága ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231ba24-ab2f-481e-9af5-24cd9ea66b1c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autódekor elemek gyártásával foglalkozó Mono nevével fémjelzett Ligier versenyautó az LMP3 kategóriában áll rajtvonalhoz, és a szezon előtti prológot már meg is nyerte.","shortLead":"Az autódekor elemek gyártásával foglalkozó Mono nevével fémjelzett Ligier versenyautó az LMP3 kategóriában áll...","id":"20250404_ipolytolgyesi-autoipari-ceg-mono-debutal-az-europai-le-mans-sorozatban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7231ba24-ab2f-481e-9af5-24cd9ea66b1c.jpg","index":0,"item":"ef0b9bfc-9349-4402-9b15-732d7c3a015c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_ipolytolgyesi-autoipari-ceg-mono-debutal-az-europai-le-mans-sorozatban","timestamp":"2025. április. 04. 07:59","title":"Ipolytölgyesi autóipari cég debütál az Európai Le Mans Sorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0e4156-8b5b-4c00-b512-a3f7484ecad8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Valaki, komoly pedigrével rendelkező Spa-t, vagy DTM-et megjárt kocsit?","shortLead":"Valaki, komoly pedigrével rendelkező Spa-t, vagy DTM-et megjárt kocsit?","id":"20250403_Eladja-nehany-legendas-versenyautojat-az-Audi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a0e4156-8b5b-4c00-b512-a3f7484ecad8.jpg","index":0,"item":"333688f9-57fa-429c-abb8-8eb9e3ae723b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Eladja-nehany-legendas-versenyautojat-az-Audi","timestamp":"2025. április. 03. 20:20","title":"Eladja néhány legendás versenyautóját az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]