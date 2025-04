Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0c0fa2f6-d4b2-44db-b321-2722f3fb8b5e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A két monstrum közül most a Tesla húzta a rövidebbet. ","shortLead":"A két monstrum közül most a Tesla húzta a rövidebbet. ","id":"20250402_Cybertruckot-szetszakitotta-Mercedes-G-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c0fa2f6-d4b2-44db-b321-2722f3fb8b5e.jpg","index":0,"item":"1aea759f-257b-4083-bfb2-5450eea06f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_Cybertruckot-szetszakitotta-Mercedes-G-osztaly","timestamp":"2025. április. 02. 20:20","title":"Tankként tarolt le egy Mercedes G-osztály egy Cybertruckot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e72f82-122c-474c-b554-0d4cb8b7ad5b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először lehet hatékony gyógyszeres kezelés a drogfogyasztás kezelésére, a legfrissebb vizsgálatok szerint hatékony a mavoglurant nevű kísérleti készítmény.","shortLead":"Először lehet hatékony gyógyszeres kezelés a drogfogyasztás kezelésére, a legfrissebb vizsgálatok szerint hatékony...","id":"20250403_kokainfuggoseg-drog-elleni-gyogyszer-mavoglurant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2e72f82-122c-474c-b554-0d4cb8b7ad5b.jpg","index":0,"item":"a26cf6d7-35e2-463a-a644-061c74305c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_kokainfuggoseg-drog-elleni-gyogyszer-mavoglurant","timestamp":"2025. április. 03. 17:03","title":"Ígéretes a gyógyszer, ami segíthet a kokainfüggőség leküzdésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e108ae1-56a1-4ab2-8f9a-098da741772c","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20250404_Marabu-Feknyuz-Luxustaska-Az-semmi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e108ae1-56a1-4ab2-8f9a-098da741772c.jpg","index":0,"item":"5ef0db42-b048-45bb-a49a-1d31b2993acc","keywords":null,"link":"/elet/20250404_Marabu-Feknyuz-Luxustaska-Az-semmi","timestamp":"2025. április. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Luxustáska? Az semmi!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan hivatalos indoklás nem érkezett rá, de a Direkt36 újságírója úgy tudja, hogy amerikai cégek jelezték, hogy a szankciók miatt nem tudnak technológiát (sem hardvert, sem szoftvert) szállítani olyan állami intézményeknek, amelyek Rogán irányítása alatt állnak.","shortLead":"Ugyan hivatalos indoklás nem érkezett rá, de a Direkt36 újságírója úgy tudja, hogy amerikai cégek jelezték...","id":"20250403_panyi-rogan-szankciok-hataskorok-elvesztese-usa-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"78594478-fbac-4c05-896c-938ea7fd32a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_panyi-rogan-szankciok-hataskorok-elvesztese-usa-technologia","timestamp":"2025. április. 03. 21:04","title":"Panyi Szabolcs: Rogántól a szankciók miatt vette el Orbán a technológiával kapcsolatos területeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül mutatjuk be, mikor érdemes orvoshoz fordulni vizelési zavarok esetén.","shortLead":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül...","id":"20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364.jpg","index":0,"item":"a3c52c1e-b07b-4d5b-acd2-abd3fadf1125","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 04. 07:30","title":"Rendben van az, hogy ilyen sokszor kell kimenni? Tabuk nélkül a vizeletürítés problémáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e3c670a9-e913-4e9e-b419-fc837105a23f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokrata főszerkesztője szerint a Tisza-szigetek olyanok, mint a polgári körök voltak, és aggódik a jobboldalért.","shortLead":"A Demokrata főszerkesztője szerint a Tisza-szigetek olyanok, mint a polgári körök voltak, és aggódik a jobboldalért.","id":"20250404_poloska-magyar-peter-bencsik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3c670a9-e913-4e9e-b419-fc837105a23f.jpg","index":0,"item":"575d0d65-9662-4ae4-9ee5-7293c1147962","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_poloska-magyar-peter-bencsik","timestamp":"2025. április. 04. 12:03","title":"A poloskavonaton nincsen fék, most Bencsik András fűti a mozdonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffb51ae-0fd8-4ecd-bdae-c9d0bf1d1355","c_author":"HVG Állásbörze","category":"gazdasag","description":"Több mint 1000 minőségi állás, ingyenes tanácsadás CV-írástól állásinterjúig, inspiráló előadások és nyereményjátékok várják az álláskeresőket a HVG Állásbörzén a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban április 9-10-én. Az ezzel párhuzamosan induló és egy napig tovább tartó online állásbörzére pedig a HVG Állásbörze oldalán lehet csatlakozni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. ","shortLead":"Több mint 1000 minőségi állás, ingyenes tanácsadás CV-írástól állásinterjúig, inspiráló előadások és nyereményjátékok...","id":"20250403_HVG-Allasborze-egy-het-mulva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ffb51ae-0fd8-4ecd-bdae-c9d0bf1d1355.jpg","index":0,"item":"b4b82387-6457-4936-ac99-3655663a1188","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_HVG-Allasborze-egy-het-mulva","timestamp":"2025. április. 03. 14:20","title":"Már egy hét sincs, és jön az év állásbörzéje - ne maradj le róla! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b79e36-890d-4b79-afed-e7efb63799e4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Gyalog eredt utána az ütközés szemtanúja, egy rendőr felesége.","shortLead":"Gyalog eredt utána az ütközés szemtanúja, egy rendőr felesége.","id":"20250404_alkohol-visszault-kocsijaba-sofor-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3b79e36-890d-4b79-afed-e7efb63799e4.jpg","index":0,"item":"fa3d6af9-0c5a-4e9e-828a-976ee8990924","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_alkohol-visszault-kocsijaba-sofor-video","timestamp":"2025. április. 04. 15:08","title":"Ivott alkoholt? – kérdezték az oszlopnak hajtó autóstól, aki erre fogta magát, visszaült összetört autójába és elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]