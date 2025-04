Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"233da8ee-4c67-45fc-b812-fa983b95f217","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Veszélyes és kaotikus, amit Trump művel, amikor Amerika 1930-ban csinált ilyet, akkor súlyosbította a nagy világgazdasági válságot. A világlapok gyorsan reagáltak Trump vámháborújának újabb csatájára.","shortLead":"Veszélyes és kaotikus, amit Trump művel, amikor Amerika 1930-ban csinált ilyet, akkor súlyosbította a nagy...","id":"20250403_Wall-Street-Journal-A-vilagkereskedelmi-rendszer-felrobbantasanak-olyan-kovetkezmenyei-vannak-amelyeket-Trump-nem-reklamoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233da8ee-4c67-45fc-b812-fa983b95f217.jpg","index":0,"item":"361bffd2-5467-43ab-a223-718be57f1889","keywords":null,"link":"/360/20250403_Wall-Street-Journal-A-vilagkereskedelmi-rendszer-felrobbantasanak-olyan-kovetkezmenyei-vannak-amelyeket-Trump-nem-reklamoz","timestamp":"2025. április. 03. 10:11","title":"Wall Street Journal: Nagyot néznek majd Trump választói, amikor a vámháború az ígérttel ellentétben drágulást hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összes kistelepülést nézve nőtt a falvak lakossága az elmúlt években. Ezzel együtt 13 olyan kisközség van, ahol öt év alatt 20 százalék fölött csökkent a lakosság. De a városok közt is akad, ahol 10 százalék fölött volt a lakosságfogyás. A kormány kocsma-, kisbolt-, templom-, és ATM-programokkal védené a településeket, illetve „önrendelkezési” jogot adna nekik az ingatlantranzakciók korlátozhatóságával.","shortLead":"Az összes kistelepülést nézve nőtt a falvak lakossága az elmúlt években. Ezzel együtt 13 olyan kisközség van, ahol öt...","id":"20250403_Kocsma-templom-ATM-ime-a-leginkabb-elneptelenedo-magyar-telepulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295.jpg","index":0,"item":"ba0b48b3-4618-4a4f-a978-fea68e790ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Kocsma-templom-ATM-ime-a-leginkabb-elneptelenedo-magyar-telepulesek","timestamp":"2025. április. 03. 08:13","title":"Kocsma, templom, ATM – íme, a leginkább elnéptelenedő magyar települések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a969bf1-3790-4f29-ab47-e6f7aa4c4699","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hazánk is fellebbezett az Interpolnál a boszniai Szerb Köztársaság elnökének érdekében.","shortLead":"Hazánk is fellebbezett az Interpolnál a boszniai Szerb Köztársaság elnökének érdekében.","id":"20250402_orban-dodik-nemzetkozi-elfogatoparancs-fellebbezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a969bf1-3790-4f29-ab47-e6f7aa4c4699.jpg","index":0,"item":"1fc6d576-73e6-4b07-a357-742c9f56f7ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_orban-dodik-nemzetkozi-elfogatoparancs-fellebbezes","timestamp":"2025. április. 02. 21:14","title":"Orbánnak hálálkodik Dodik, amiért nem adtak ki ellene nemzetközi elfogatóparancsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton a héten bejelentette, hogy a kormány módosítja az idei évre várt gazdasági növekedés mértékét. A korábbi 3,4 százalék helyett várhatóan 2,5 százalék körül alakulhat az idei évben a GDP növekedése. Ez természetesen rossz hír a teljes hazai gazdaság számára, de van egy külön ok, ami miatt a nyugdíjasok még szomorúbbak lehetnek.","shortLead":"Nagy Márton a héten bejelentette, hogy a kormány módosítja az idei évre várt gazdasági növekedés mértékét. A korábbi...","id":"20250402_A-kormany-GDP-elorejelzesenek-modositasaval-a-nyugdijpremium-is-messzebbre-kerult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf.jpg","index":0,"item":"88106242-7730-43b2-a91b-12d9743f7cae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_A-kormany-GDP-elorejelzesenek-modositasaval-a-nyugdijpremium-is-messzebbre-kerult","timestamp":"2025. április. 02. 10:14","title":"A kormány GDP-előrejelzésének módosításával a nyugdíjprémium is messzebbre került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bf5c5a-4f49-4554-88b5-c03cd5814ea9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tervezett büntetőintézkedések Magyarországnak is hatalmas pofont jelentenének.","shortLead":"A tervezett büntetőintézkedések Magyarországnak is hatalmas pofont jelentenének.","id":"20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-szankciocsomag-tervezet-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3bf5c5a-4f49-4554-88b5-c03cd5814ea9.jpg","index":0,"item":"2e92d03d-d348-420a-94d5-83c0379522a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-szankciocsomag-tervezet-kongresszus","timestamp":"2025. április. 02. 16:34","title":"500 százalékos vámmal sújthatják az Oroszországtól energiát vásárló országokat az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a50fd-b1fd-4e39-9eaa-ff52fe425670","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A második generációs Hyundai Nexo jelentősen továbbfejlesztett üzemanyagcellás hajtáslánccal debütált.","shortLead":"A második generációs Hyundai Nexo jelentősen továbbfejlesztett üzemanyagcellás hajtáslánccal debütált.","id":"20250403_700-kilometer-hatotav-5-perc-alatt-itt-a-hyundai-nexo-uj-hidrogenauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b66a50fd-b1fd-4e39-9eaa-ff52fe425670.jpg","index":0,"item":"1bf39930-2a7f-4c51-8e63-3f461f60acf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_700-kilometer-hatotav-5-perc-alatt-itt-a-hyundai-nexo-uj-hidrogenauto","timestamp":"2025. április. 03. 07:01","title":"700 kilométer hatótáv 5 perc alatt: itt a Hyundai új hidrogénautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az új típusú dohánytermékek tüdőbajban és mérgezésben mérhető kockázatot jelentenek, amit kiterjesztett figyeléssel szeretne megérteni és kezelni az állam.","shortLead":"Az új típusú dohánytermékek tüdőbajban és mérgezésben mérhető kockázatot jelentenek, amit kiterjesztett figyeléssel...","id":"20250402_nikotinos-mergezes-elektromos-cigaretta-elfbar-hevitett-dohanytermekek-e-cigi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"693f5a8c-97c3-4272-9c8f-5a48e0586789","keywords":null,"link":"/elet/20250402_nikotinos-mergezes-elektromos-cigaretta-elfbar-hevitett-dohanytermekek-e-cigi","timestamp":"2025. április. 02. 18:37","title":"Drasztikusan megnőtt a mérgezések száma a nikotinos termékek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f106b3c1-978d-4006-a6d7-f6d83b812d26","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európának viszont igazi csapást jelentenek.","shortLead":"Európának viszont igazi csapást jelentenek.","id":"20250403_Washington-Post-Trump-viszontvamjai-ajandekok-Kinanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f106b3c1-978d-4006-a6d7-f6d83b812d26.jpg","index":0,"item":"befc8727-32ef-4a67-b2ec-ade10cbd43a5","keywords":null,"link":"/360/20250403_Washington-Post-Trump-viszontvamjai-ajandekok-Kinanak","timestamp":"2025. április. 03. 07:30","title":"Washington Post: Trump viszontvámjai ajándékok Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]