Nyolc év – ennyi telt el a Nintendo Switch megjelenése óta. Időszerű volt már a megújulás, és szerdán végre bemutatkozott a Switch 2. Legalábbis részleteiben: januárban ugyanis már megvillantotta az új gépet a Nintendo, egy csaknem két és fél perces videó formájában. Túl sok konkrétumot ugyanakkor ez még nem árult el, csak megerősítést nyert a név, valamint az, hogy megjelenésében sem fog jelentősen megújulni a konzol, csak nagyobb lesz a képernyő, valamint a két oldalon felcsatlakoztatható kontrollerek is, azaz a JoyConok.

A szerdai, élőben közvetített Nintendo Direct eseményen azonban minden építőkocka a helyére került az Switch 2-t illetően, főleg a technikai részletekkel kapcsolatban.

A konzol nyitócíme a Mario Kart-széria új epizódja lesz, ami a Mario Kart World címet kapta; a cím újításai közé tartozik, hogy már nem csak a pályán, hanem szinte bárhol lehet játszani a Mario-világban, ahol a napszakok és az időjárás is dinamikusan változnak majd. A játék Switch 2-exkluzív, és a konzollal együtt jelenik majd meg – további részleteket későbbre ígért a Nintendo.

De a lényeg: a konzol maga, melyen a JoyCon kontrollerek is megújulnak. Jön egy új, C-gomb, ami egy GameChat nevű funkciót hív meg; ez egy hangalapú chatfunkció, ahol könnyedén beszélhet a barátaival játék közben, a Switch 2 beépített mikrofonja segítségével. A gomb által előhívott menüben állíthatja be a képernyőmegosztást is. Akár láthatja is a barátait játék közben (ehhez lesz egy külön megvásárolható kamera-kiegészítő). A fenti chatfunkciók mindegyike Nintendo Switch Online előfizetéshez kötött.

Nintendo

Bemutatkozik a Switch 2

A június 5-én érkező új konzol megjelenítője egy 7,9 hüvelykes panel (az elődé 6,2 hüvelykes volt), melynek képfrissítése akár 120 Hz is lehet – a felbontás pedig Full HD (1080p) lett, HDR-támogatással. Külső megjelenítő használatakor a 4K HDR is támogatott.

Nagyot nőtt a konzol Nintendo

A kontrollereken megnőnek az SL/SR-gombok a kényelmesebb használat érdekében, és egérként is használni lehet majd a JoyCon 2 kontrollereket. Portok terén két USB-C-t kapnak a játékosok, melyekkel a töltés mellett külső kiegészítőket is lehet csatlakoztatni. A belső tároló mérete 256 GB-ra nő. Egy Sony PlayStation ASTRO’s Playroomjához egy kicsit hasonló játék is érkezik a konzolra Welcome Tour néven, ami interaktívan mutatja be a konzol funkcióit, képességeit. Fontos változás, hogy a Switch 2 már csak az újabb microSD Express kártyákat támogatja, melyek lényegesen gyorsabbak. Az új konzol játékkártyái piros színt kapnak.

Balra az új, jobbra a régi kártya Nintendo

A Nintendo újból kiadja a Switch 2-re a Mario Party Jamboree-t, de több játék esetében is számítani lehet újrakiadásokra – ide sorolható még a The Legend of Zelda: Breath of the Wild is. Ezek legfőbb változása a továbbfejlesztett grafika lesz, néhány új funkció kíséretében – a játékokat digitálisan és fizikai meghajtós változatban is meg lehet majd vásárolni.

Több külső fejlesztő játéka is érkezik a Switch 2-re: a Street Fighter 6 mellett az IO Interactive James Bond-címe is megjelenik majd rá. A konzollal a Nintendo Switch Online (NSO) is megújul, például Switch 2-specifikus címekkel, de az előfizetők Gamecube-játékokhoz is hozzáférhetnek – sőt, csak ők szerezhetnek be egy retro külsejű GameCube-kontrollert is.

Nintendo GameCube kontroller Nintendo

