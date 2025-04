A PWA-k vagy progresszív webalkalmazások olyan webhelyek, amelyek úgy működnek, mint a telefonon vagy a számítógépen lévő alkalmazások, tulajdonképpen alkalmazásszerű élménnyé alakítják a weboldalakat. Még lassú internetkapcsolat esetén is gyorsak, és az oldalak offline is elérhetők.

A Mozilla szeretné, ha a Windows 11-et és Firefoxot használók is kamatoztathatnák ezt a lehetőséget, ezért hamarosan bevezeti a Taskbar Tabs (Tálca fülek) nevű funkciót. A PWA technológiára építve az újdonság lehetővé teszi a webalkalmazások rögzítését a Windows tálcáján a kényelmes és megszakítás nélküli hozzáférés érdekében. A Mozilla korábban már tesztelte a PWA-képességet az úgynevezett SSB (Single Site Browser) funkción keresztül, végül azonban nem vezette be. Létezik egy bővítmény is a Firefox PWA-k támogatására, viszont a funkció natív támogatására nem került sor, egészen idáig.

David Rubino, a Firefox termékmenedzsere elmondta, hogy jelenleg a közösség visszajelzései alapján alakítják a PWA megvalósítását. Lehetővé kívánják tenni, hogy a felhasználók egyetlen kattintással bármilyen webhelyet webalkalmazássá tegyenek, ezek saját ablakban fussanak, egyszerűsített böngészőfelületen. Mindaddig nyitva maradnak, amíg manuálisan be nem zárják őket, saját tartományukban kezelik a hivatkozásokat, és zökkenőmentesen integrálódnak a Windows operációs rendszerbe, például a tálcán jelennek meg azonnali használatra.

A Windows Report már tesztelhette az új funkciót, és a következőket írja a használatáról. Amikor egy webhelyre navigál valaki, az URL-sávban megjelenik egy lehetőség, amellyel egy normál windowsos fület át lehet helyezni a Tálcára. Ettől kezdve pedig már innen érhető el a weboldal. Ez fordítva is működik, hasonlóan a Chrome-ban vagy az Edge-ben funkcionáló PWA-hoz.

A Mozilla egyelőre kísérleti funkcióról beszél (érdemes figyelni a frissítéseket), majd a felhasználói visszajelzéseket figyelembe véve vezetné be szélesebb körben is. Arra is készül, hogy a Windows után macOS rendszeren is elérhetővé teszi a PWA lehetőségét.

First look at Firefox for Windows 11’s upcoming Web Apps feature, Taskbar Tabs Uploaded by Tech Venkat on 2025-03-16.

