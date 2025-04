Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"188a9557-99ef-403e-ae1a-fedf850127c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaálltak az év eleji erőviszonyok.","shortLead":"Visszaálltak az év eleji erőviszonyok.","id":"20250409_Republikon-Het-szazalekos-a-Tisza-elonye-a-biztos-szavazo-partvalasztok-koreben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/188a9557-99ef-403e-ae1a-fedf850127c5.jpg","index":0,"item":"ca704f6f-c35d-40b6-bfda-06eea70ab2f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Republikon-Het-szazalekos-a-Tisza-elonye-a-biztos-szavazo-partvalasztok-koreben","timestamp":"2025. április. 09. 08:59","title":"Republikon: Hétszázalékos a Tisza előnye a biztos szavazó pártválasztók körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd78b19-9ec9-4f64-bd78-fc14683d8a2f","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Három év után idén újra nagyot nőtt a cégautóadó mértéke, és a folyamat nem áll le. Az adónemmel kapcsolatos főbb tudnivalókat foglaltuk össze.","shortLead":"Három év után idén újra nagyot nőtt a cégautóadó mértéke, és a folyamat nem áll le. Az adónemmel kapcsolatos főbb...","id":"20250409_hvg-cegautoado-nav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd78b19-9ec9-4f64-bd78-fc14683d8a2f.jpg","index":0,"item":"ad1ea383-22d2-4ce5-ade8-6371c72bef75","keywords":null,"link":"/360/20250409_hvg-cegautoado-nav","timestamp":"2025. április. 09. 09:37","title":"A kormányzati kreativitás áldozatai lesznek azok is, akik cégautóadót fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Irán nagy bajban lesz, ha szombaton nem sikerül megegyeznie az Egyesült Államokkal.","shortLead":"Donald Trump szerint Irán nagy bajban lesz, ha szombaton nem sikerül megegyeznie az Egyesült Államokkal.","id":"20250408_donald-trump-usa-iran-atom-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/012afcfe-4fec-4193-be4f-34e11329a9b1.jpg","index":0,"item":"ee4eb204-156c-4e9e-b1eb-d2bf129bd1da","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_donald-trump-usa-iran-atom-targyalas","timestamp":"2025. április. 08. 07:38","title":"Trump közölte: az USA közvetlenül fog tárgyalni Iránnal az atomprogramról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195714ee-da6f-4868-92b4-5992afb1c229","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Erőszakos incidensre készülhetett Bohár Dániel a Tisza Párt balatonfüredi eseményén, de végül minden bizonnyal csalódnia kellett. Bohár sértetlenül távozott, a történtekről pedig maga is videót tett közzé – a jelenetek inkább róla, mintsem az őt körülvevő tömegről állítanak ki bizonyítványt.","shortLead":"Erőszakos incidensre készülhetett Bohár Dániel a Tisza Párt balatonfüredi eseményén, de végül minden bizonnyal...","id":"20250408_Bohar-Daniel-hiaba-provokalt-nem-sikerult-eroszakot-szitania-a-Tisza-rendezvenyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/195714ee-da6f-4868-92b4-5992afb1c229.jpg","index":0,"item":"626bd1de-38a5-47bf-95dd-5222564141db","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Bohar-Daniel-hiaba-provokalt-nem-sikerult-eroszakot-szitania-a-Tisza-rendezvenyen","timestamp":"2025. április. 08. 19:52","title":"Magyarország két valósága: Bohár Dániel elment a Tisza-rendezvényére, szerinte belekötöttek, a felvételek szerint viszont ilyen nem történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac2a064-d811-483b-bb29-ff441b164c12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem segít az iPhone-okat gyártó cégen, hogy nagyrészt Kínában zajlik az eszközök gyártása és összeszerelése.","shortLead":"Nem segít az iPhone-okat gyártó cégen, hogy nagyrészt Kínában zajlik az eszközök gyártása és összeszerelése.","id":"20250407_Zuhant-a-tozsde-Apple-Starbucks-Caterpillar-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ac2a064-d811-483b-bb29-ff441b164c12.jpg","index":0,"item":"4f54396c-6fe7-4c6a-8ff9-ceeb8d879d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Zuhant-a-tozsde-Apple-Starbucks-Caterpillar-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 07. 21:56","title":"Zuhant a tőzsdén az Apple, a Starbucks és a Caterpillar is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c1b240-6d8d-424e-adb0-80dee2692292","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerdán lesz a tavaszi Speedmarathon. ","shortLead":"Szerdán lesz a tavaszi Speedmarathon. ","id":"20250408_sebessegellenorzes-jon-telepulesenkent-mutatjuk-helyszineket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c1b240-6d8d-424e-adb0-80dee2692292.jpg","index":0,"item":"12157965-65fd-411a-88a8-176e77929947","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_sebessegellenorzes-jon-telepulesenkent-mutatjuk-helyszineket","timestamp":"2025. április. 08. 14:09","title":"Országos sebességellenőrzés jön – településenként mutatjuk a helyszíneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egy évvel a választások előtt egyre nagyobb nyomás nehezedik Orbán Viktor első számú kihívójának támogatóira. Mert aki szembeszegül a kormányfővel, annak nem csupán azzal kell számolnia, hogy megrágalmazzák. Anna Tillack, a német közszolgálati média, az ARD bécsi tudósítója Jászberénybe és Szolnokra is elkísérte Magyar Pétert, aki az országot járja.","shortLead":"Egy évvel a választások előtt egyre nagyobb nyomás nehezedik Orbán Viktor első számú kihívójának támogatóira. Mert aki...","id":"20250408_ARD-tudositas-Magyar-Peter-orszagjaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb.jpg","index":0,"item":"54719d73-c830-4637-be84-e087dcc7791f","keywords":null,"link":"/360/20250408_ARD-tudositas-Magyar-Peter-orszagjaras","timestamp":"2025. április. 08. 07:10","title":"Így zaklatják Magyar Péter híveit – az ARD tudósítója országot járt a Tisza vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7967253b-0454-4c0a-91c4-73284ce00aa6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Instagramnál már bevált módszerrel védené meg a kéretlen tartalmaktól a fiatalkorú felhasználókat a Meta a Facebookon, és a nekik küldött, de nem nekik való üzenetektől is így óvná meg őket.","shortLead":"Az Instagramnál már bevált módszerrel védené meg a kéretlen tartalmaktól a fiatalkorú felhasználókat a Meta...","id":"20250408_facebook-messenger-meta-felhasznaloi-fiokok-fiatalkoru-felhasznalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7967253b-0454-4c0a-91c4-73284ce00aa6.jpg","index":0,"item":"bef76705-ef7b-41e6-9417-5a3013983a65","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_facebook-messenger-meta-felhasznaloi-fiokok-fiatalkoru-felhasznalok","timestamp":"2025. április. 08. 15:03","title":"Privátra állítja a fiatalkorú felhasználók Facebook- és Messenger-fiókját a Meta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]