Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5c2883be-4ab2-4488-8762-93bc097b4cfc","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Újabb szigorításokról számolt be Nagy István agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás-kitörésekkel kapcsolatban kedden: elhalasztanak egy túrát, az állattelepeknek pedig melegen ajánlják a járványügyi terv elkészítését. Újabb esetek nincsenek, de zajlik a nyomozás, hogyan kerülhetett Magyarországra 50 év után ismét a veszélyes vírus. A miniszter belengette az állami sertésfelvásárlást is.","shortLead":"Újabb szigorításokról számolt be Nagy István agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás-kitörésekkel kapcsolatban...","id":"20250408_ragados-szaj--es-koromfajas-halasztjak-a-gerecse-turat-johet-a-sertesfelvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c2883be-4ab2-4488-8762-93bc097b4cfc.jpg","index":0,"item":"8672eacd-149f-4ba7-adf2-f9fd04e9ce11","keywords":null,"link":"/zhvg/20250408_ragados-szaj--es-koromfajas-halasztjak-a-gerecse-turat-johet-a-sertesfelvasarlas","timestamp":"2025. április. 08. 15:44","title":"Száj- és körömfájás: újabb kitörés nincs, de szigorítások még jönnek, elhalasztják a nagy Gerecse-túrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatás szerint több százezerrel több szavazója van Magyar Péteréknek, mint a kormánypártoknak. ","shortLead":"A közvélemény-kutatás szerint több százezerrel több szavazója van Magyar Péteréknek, mint a kormánypártoknak. ","id":"20250410_21-Kutatokozpont-14-szazalekkal-vezet-a-Tisza-Part-a-biztos-valasztok-koreben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10.jpg","index":0,"item":"c085b921-1a51-4049-b219-a5bf108268cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_21-Kutatokozpont-14-szazalekkal-vezet-a-Tisza-Part-a-biztos-valasztok-koreben","timestamp":"2025. április. 10. 08:04","title":"21 Kutatóközpont: 14 százalékkal vezet a Tisza Párt a biztos választók körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace22186-b0b0-4e69-8923-596e83417e02","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Láncreakciót indított el a sofőr felelőtlensége.","shortLead":"Láncreakciót indított el a sofőr felelőtlensége.","id":"20250409_vadat-emeltek-a-figyelmetlen-sofor-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ace22186-b0b0-4e69-8923-596e83417e02.jpg","index":0,"item":"354fb84a-0aa5-4c97-abdc-bc0c7682cd9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_vadat-emeltek-a-figyelmetlen-sofor-ellen","timestamp":"2025. április. 09. 09:14","title":"Nem nézett körül rendesen, többen megsérültek – vádat emeltek a figyelmetlen sofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd78b19-9ec9-4f64-bd78-fc14683d8a2f","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Három év után idén újra nagyot nőtt a cégautóadó mértéke, és a folyamat nem áll le. Az adónemmel kapcsolatos főbb tudnivalókat foglaltuk össze.","shortLead":"Három év után idén újra nagyot nőtt a cégautóadó mértéke, és a folyamat nem áll le. Az adónemmel kapcsolatos főbb...","id":"20250409_hvg-cegautoado-nav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd78b19-9ec9-4f64-bd78-fc14683d8a2f.jpg","index":0,"item":"ad1ea383-22d2-4ce5-ade8-6371c72bef75","keywords":null,"link":"/360/20250409_hvg-cegautoado-nav","timestamp":"2025. április. 09. 09:37","title":"A kormányzati kreativitás áldozatai lesznek azok is, akik cégautóadót fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump-ellenes egységfront alakul? Az Európai Unió és Kína vezetői arról tárgyalnak egymással, mi legyen a reakció az Egyesült Államok vámháborújára.","shortLead":"Donald Trump-ellenes egységfront alakul? Az Európai Unió és Kína vezetői arról tárgyalnak egymással, mi legyen...","id":"20250408_Trump-vamhaboru-Ursula-von-der-Leyen-kinai-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"b4f5963c-070e-41cc-b7a1-4cbafc5b5589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Trump-vamhaboru-Ursula-von-der-Leyen-kinai-miniszterelnok","timestamp":"2025. április. 08. 12:37","title":"A Trumpnak adott válaszról egyeztetett Ursula von der Leyen és a kínai miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9337a9c-37a5-4c40-8fc5-67444bd8faf9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A múlt héten elszenvedett veszteségek ledolgozására persze nem volt elég.","shortLead":"A múlt héten elszenvedett veszteségek ledolgozására persze nem volt elég.","id":"20250409_Elkepeszto-szarnyalast-hozott-az-amerikai-reszvenypiacon-Trump-legujabb-bejelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9337a9c-37a5-4c40-8fc5-67444bd8faf9.jpg","index":0,"item":"c6dfac6f-2bfa-42e3-8c5f-22335e6612f4","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Elkepeszto-szarnyalast-hozott-az-amerikai-reszvenypiacon-Trump-legujabb-bejelentese","timestamp":"2025. április. 09. 22:52","title":"Elképesztő szárnyalást hozott az amerikai részvénypiacon Trump legújabb bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843a95fd-9fc3-49c9-ba8a-5fbe53d4da2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többi intézménytípusban is hasonló korban vannak a pedagógusok, sőt a szakszervezetek szerint lehet, hogy a gimnáziumokban még idősebb generáció tanít.","shortLead":"A többi intézménytípusban is hasonló korban vannak a pedagógusok, sőt a szakszervezetek szerint lehet...","id":"20250410_Otven-evnel-idosebb-a-tanarok-fele-az-altalanos-iskolakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/843a95fd-9fc3-49c9-ba8a-5fbe53d4da2f.jpg","index":0,"item":"6fcc9800-e12b-45cc-95e3-4c0c2d9e26a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Otven-evnel-idosebb-a-tanarok-fele-az-altalanos-iskolakban","timestamp":"2025. április. 10. 07:27","title":"Ötven évnél idősebb a tanárok fele az általános iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd793ef-7b92-4172-b150-3118e63f005c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A további több mint 120 millió a kocsi alapára.","shortLead":"A további több mint 120 millió a kocsi alapára.","id":"20250408_Ezen-a-Porsche-911-esen-csak-az-extrak-kerultek-80-millio-forintba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bd793ef-7b92-4172-b150-3118e63f005c.jpg","index":0,"item":"dba86469-c91c-462a-8bb0-01c98b25df5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Ezen-a-Porsche-911-esen-csak-az-extrak-kerultek-80-millio-forintba","timestamp":"2025. április. 08. 20:46","title":"Ezen a Porsche 911-esen csak az extrák kerültek 80 millió forintba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]