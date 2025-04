Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cdd80e34-13ac-4251-9437-40aba314488e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Olyannyira sikeres volt a Frankenjet-projekt, hogy a gépet már szolgálatba is állították.","shortLead":"Olyannyira sikeres volt a Frankenjet-projekt, hogy a gépet már szolgálatba is állították.","id":"20250410_mukodo-vadaszgep-f-35-szereles-frankenjet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdd80e34-13ac-4251-9437-40aba314488e.jpg","index":0,"item":"e5775e5f-2823-4857-8cc0-29beb2734267","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_mukodo-vadaszgep-f-35-szereles-frankenjet","timestamp":"2025. április. 10. 17:45","title":"Összelegóztak egy működő vadászgépet két totálkáros F-35-ösből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06426658-4c19-4d3f-94d6-c651c19a7c06","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"Új vezérigazgatót nevezett ki a néhány éve államiból egyetemi alapítványi vagyonelemmé tett Grand Tokaj Zrt. élére a kuratórium. Egyelőre nem látni, hogy mi a meghirdetett újabb paradigmaváltás értelme.","shortLead":"Új vezérigazgatót nevezett ki a néhány éve államiból egyetemi alapítványi vagyonelemmé tett Grand Tokaj Zrt. élére...","id":"20250411_grand-tokaj-ismet-uj-irany-szolosgazdak-bajban-vezerpancsolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06426658-4c19-4d3f-94d6-c651c19a7c06.jpg","index":0,"item":"83b2dc0d-98fa-4290-980c-969db1f7416d","keywords":null,"link":"/360/20250411_grand-tokaj-ismet-uj-irany-szolosgazdak-bajban-vezerpancsolas","timestamp":"2025. április. 11. 09:30","title":"Sok milliárd forint elégetése után, egy fura kinevezettel venne ismét új irányt a tokaji borvidék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57835cfa-8147-4d85-9bcb-0880b7809ddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előrejelzések szerint estére jobb lesz a helyzet. ","shortLead":"Az előrejelzések szerint estére jobb lesz a helyzet. ","id":"20250411_idojaras-figyelmeztetes-szel-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57835cfa-8147-4d85-9bcb-0880b7809ddd.jpg","index":0,"item":"78aa9aa9-bf91-4f40-909f-9b100fa3df4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_idojaras-figyelmeztetes-szel-tavasz","timestamp":"2025. április. 11. 08:55","title":"Nyolc megyére adtak ki első fokú figyelmeztetést az erős szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hatalmas krátert üthet a Holdon az 2024 YR4 aszteroida, ráadásul a Földről is látható lenne az ütközés.","shortLead":"Hatalmas krátert üthet a Holdon az 2024 YR4 aszteroida, ráadásul a Földről is látható lenne az ütközés.","id":"20250410_aszteroida-hold-becsapodas-2024yr4-krakter-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0.jpg","index":0,"item":"c6e56c7f-0d24-4d27-9583-9b42cf13e62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_aszteroida-hold-becsapodas-2024yr4-krakter-megfigyeles","timestamp":"2025. április. 10. 20:03","title":"A Holdat találhatja telibe az aszteroida, ami korábban úgy tűnt, a Földre veszélyes – látványos lehet a becsapódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást okozó hiba.","shortLead":"Kimondottan gyorsan javította az Office problémás frissítését a Microsoft, pár mozdulattal javítható az összeomlást...","id":"20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055.jpg","index":0,"item":"3dd69f30-2f78-4132-ba7a-9d3df4d748f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_microsoft-office-2016-word-excel-outlook-osszeomlas-javitas","timestamp":"2025. április. 11. 14:03","title":"Összeomlik a gépén az Office? Megérkezett a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összegezték a költségeket. ","shortLead":"Összegezték a költségeket. ","id":"20250411_Autokoltseg-index-2025-Ezekben-az-orszagokban-eri-meg-leginkabb-elektromos-autot-fenntartani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"cb9dea83-86e4-4115-9791-712cb6454fef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_Autokoltseg-index-2025-Ezekben-az-orszagokban-eri-meg-leginkabb-elektromos-autot-fenntartani","timestamp":"2025. április. 11. 08:48","title":"Autóköltség-index 2025: Ezekben az országokban éri meg leginkább a lízingelt elektromos autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056443e6-a08e-447d-9a1c-700a834e0fea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a tüdő bizonyos daganattípusa attól is kialakulhat, ha valaki túl sok zsírt és szénhidrátot fogyaszt.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a tüdő bizonyos daganattípusa attól is kialakulhat, ha valaki túl sok zsírt és szénhidrátot...","id":"20250411_tudorak-kialakulasa-taplalkozas-daganat-szenhidrat-zsir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056443e6-a08e-447d-9a1c-700a834e0fea.jpg","index":0,"item":"86387386-df03-438e-9fbe-72f81a77e2f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_tudorak-kialakulasa-taplalkozas-daganat-szenhidrat-zsir","timestamp":"2025. április. 11. 19:03","title":"Tüdőrákhoz vezethet az egészségtelen étkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Év eleje óta pedig már 250 milliárdot tesz ki a veszteség, egy intézet szerint pedig most jön még csak a java.","shortLead":"Év eleje óta pedig már 250 milliárdot tesz ki a veszteség, egy intézet szerint pedig most jön még csak a java.","id":"20250411_legnagyobb-amerikai-nyugdijalapok-tozsde-bukas-donald-trump-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c.jpg","index":0,"item":"3afde593-4950-4773-9f91-96efb8719d7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_legnagyobb-amerikai-nyugdijalapok-tozsde-bukas-donald-trump-vamok","timestamp":"2025. április. 11. 12:04","title":"Öt nap alatt 170 milliárd dollárt buktak a legnagyobb amerikai nyugdíjalapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]