Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elkövető a nőt sorsára hagyta.","shortLead":"Az elkövető a nőt sorsára hagyta.","id":"20250122_nyugdij-halalos-gazolas-cegledbercel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"4d664061-5cda-4e32-8beb-7ffd4091b919","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_nyugdij-halalos-gazolas-cegledbercel","timestamp":"2025. január. 22. 12:26","title":"A munkahelyére tartott egy nappal a nyugdíjazása előtt egy nő Ceglédbercelen, amikor halálra gázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A halál oka egyelőre ismeretlen. ","shortLead":"A halál oka egyelőre ismeretlen. ","id":"20250123_Holttest-Brusszel-Europai-Bizottsag-bomlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"c7b28d77-de91-4d78-b97b-062e9e1fd1e9","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_Holttest-Brusszel-Europai-Bizottsag-bomlas","timestamp":"2025. január. 23. 18:17","title":"Bomlásnak indult holttestet találtak egy brüsszeli hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazást még január 10. és január 20. között tartották, és az eddigi elnök kapta voksok 97 százalékát. ","shortLead":"A szavazást még január 10. és január 20. között tartották, és az eddigi elnök kapta voksok 97 százalékát. ","id":"20250122_Ismet-Gyurcsany-Ferencet-valasztotta-meg-elnoknek-a-Demokratikus-Koalicio-tagsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57.jpg","index":0,"item":"3dbbe1d9-ab13-4eb1-8d99-8dce90a72e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Ismet-Gyurcsany-Ferencet-valasztotta-meg-elnoknek-a-Demokratikus-Koalicio-tagsaga","timestamp":"2025. január. 22. 10:53","title":"Ismét Gyurcsány Ferencet választotta meg elnöknek a Demokratikus Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Többek között Bruce Lee és Renee Zellweger is úgy lett amerikai állampolgár, hogy külföldi szülőktől, de az Egyesült Államok területén született. A hírhedt magyar bűnöző, Portik Tamás gyereke is így lett amerikai. Donald Trump most megszüntetné a lehetőséget, ami ellen 18 állam máris tiltakozik.","shortLead":"Többek között Bruce Lee és Renee Zellweger is úgy lett amerikai állampolgár, hogy külföldi szülőktől, de az Egyesült...","id":"20250122_Trump-USA-szuletesi-jogon-jaro-allampolgarsag-vizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"9895a0aa-e965-4d27-8501-a1827a37512a","keywords":null,"link":"/360/20250122_Trump-USA-szuletesi-jogon-jaro-allampolgarsag-vizum","timestamp":"2025. január. 22. 17:30","title":"Trump megerőszakolja az amerikai alkotmányt, amikor megtiltja a születési jogon járó állampolgárság megadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6388898b-d855-4960-8c80-9e5b16197ee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Martin Pollack 80 éves volt. Halott a bunkerben című könyvében nézett szembe gestapós apja szellemével. ","shortLead":"Martin Pollack 80 éves volt. Halott a bunkerben című könyvében nézett szembe gestapós apja szellemével. ","id":"20250122_Meghalt-az-osztrak-iro-aki-feltarta-apja-gestapos-multjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6388898b-d855-4960-8c80-9e5b16197ee5.jpg","index":0,"item":"37dd2da5-b5a1-4abc-bad0-5942716a6380","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Meghalt-az-osztrak-iro-aki-feltarta-apja-gestapos-multjat","timestamp":"2025. január. 22. 13:52","title":"Meghalt az osztrák író, aki részletesen feltárta apja gestapós múltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8765ee75-1be3-46c6-a582-9ebd7a9271fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitézy Dávid szerint szokatlan, hogy az állam jelentős anyagi költséget vállalt a szükséges közlekedési fejlesztésekkel kapcsolatban, és a szerződés néhány “elnagyolt” pontjára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"Vitézy Dávid szerint szokatlan, hogy az állam jelentős anyagi költséget vállalt a szükséges közlekedési fejlesztésekkel...","id":"20250122_Vitezy-David-a-Mini-Dubaj-felresikerult-latvanyterverol-posztolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8765ee75-1be3-46c6-a582-9ebd7a9271fc.jpg","index":0,"item":"855f86b2-9816-445f-be41-8f936d377f73","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Vitezy-David-a-Mini-Dubaj-felresikerult-latvanyterverol-posztolt","timestamp":"2025. január. 22. 14:47","title":"Vitézy Dávid a Mini-Dubaj félresikerült látványtervéről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5f2cb5-4be5-4a08-a20e-5d7df590a37f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatók nemrég új fotókra bukkantak egy Afrikából származó dinoszauruszlelettel kapcsolatban, és azt találták, hogy az őslény nem ahhoz a fajhoz tartozik, amihez addig besorolták.","shortLead":"Német kutatók nemrég új fotókra bukkantak egy Afrikából származó dinoszauruszlelettel kapcsolatban, és azt találták...","id":"20250122_uj-dinoszauruszfaj-kovulet-archiv-fotok-fenykep-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a5f2cb5-4be5-4a08-a20e-5d7df590a37f.jpg","index":0,"item":"155f616d-e4c1-47bf-94c2-5db5bc08a59d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_uj-dinoszauruszfaj-kovulet-archiv-fotok-fenykep-felfedezes","timestamp":"2025. január. 22. 08:03","title":"Lebombázták a II. világháborúban, így aztán csak most, 111 éves fotókon találtak egy új dinoszauruszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét, nem sokkal azután, hogy éppen Rogán Antal propagandagépezetét kezdte vizsgálni. Mindez akkor történik, amikor Orbán Viktor a Brüsszel elleni támadás második fázisát hirdette meg. ","shortLead":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét...","id":"20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4.jpg","index":0,"item":"ff4f986b-5489-4207-b1c1-4252eb96899e","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","timestamp":"2025. január. 22. 06:30","title":"Belső aknamunka vezethetett az Integritás Hatóság elnökének meggyanúsításához, de van egy ok, amiért nagyon is kapóra jön a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]