[{"available":true,"c_guid":"78d998d2-9075-4a8e-b749-ffe756c220f0","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sem új campus, sem új városrész – most így áll a kecskeméti fejlesztés, amelyre 144 milliárd forintot adott az állam.","shortLead":"Sem új campus, sem új városrész – most így áll a kecskeméti fejlesztés, amelyre 144 milliárd forintot adott az állam.","id":"20250416_Felbeszakadt-kecskemeti-tudasvaros-MNB-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d998d2-9075-4a8e-b749-ffe756c220f0.jpg","index":0,"item":"12387fae-7595-4e70-9693-85cd5da1a12d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250416_Felbeszakadt-kecskemeti-tudasvaros-MNB-tozsde","timestamp":"2025. április. 16. 08:07","title":"Félbeszakadt a kecskeméti tudásváros építése, mert az MNB-s cég eltőzsdézte a pénz nagyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd6c3ca-1c8d-4002-96bf-54347adc25b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapok óta árult kristályt a környékbelieknek. ","shortLead":"Hónapok óta árult kristályt a környékbelieknek. ","id":"20250415_Drog-nagymama-diler-rendorseg-nyomozas-Dabas-Orkeny-kristaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dd6c3ca-1c8d-4002-96bf-54347adc25b6.jpg","index":0,"item":"0359edcd-dcb0-42fb-b2b3-5bf40a3f7a2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Drog-nagymama-diler-rendorseg-nyomozas-Dabas-Orkeny-kristaly","timestamp":"2025. április. 15. 09:56","title":"Elfogta a rendőrség az örkényi nagymamát, aki drogdílerkedéssel egészítette ki a nyugdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdd5ec5-5cca-427b-bdf6-9b1b973543a9","c_author":"Földes András","category":"itthon","description":"Kik mennek el egy 24 órás tüntetésre, és miért ügyesebbek az éjszaka eltöltésében, mint a szervező, Hadházy Ákos? Földes András riportja. ","shortLead":"Kik mennek el egy 24 órás tüntetésre, és miért ügyesebbek az éjszaka eltöltésében, mint a szervező, Hadházy Ákos...","id":"20250416_Mint-egy-fesztival-reggelen---videon-hogyan-birtak-az-ejszakazast-Hadhazyek-a-Karmelita-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bdd5ec5-5cca-427b-bdf6-9b1b973543a9.jpg","index":0,"item":"b98f9c00-c0af-4707-b8be-05ddc2b413dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Mint-egy-fesztival-reggelen---videon-hogyan-birtak-az-ejszakazast-Hadhazyek-a-Karmelita-elott","timestamp":"2025. április. 16. 19:44","title":"Mint egy fesztivál reggelén – videón, hogyan bírták az éjszakázást Hadházyék a Karmelita előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök milliárdos veje szerint „mi, magyarok kitalálásban és megvalósításban zseniálisak vagyunk, csak eladni nem tudunk”.","shortLead":"A miniszterelnök milliárdos veje szerint „mi, magyarok kitalálásban és megvalósításban zseniálisak vagyunk, csak eladni...","id":"20250414_tiborcz-istvan-bdpst-szalloda-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"6145e6cb-3dc7-4c01-b54f-c6303bc01840","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_tiborcz-istvan-bdpst-szalloda-konferencia","timestamp":"2025. április. 14. 21:06","title":"Tiborcz István szerint az értékteremtés olyan, mint a hagyma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977d8ee8-eb3e-4b3c-b09d-222e600f85ca","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Serhou Guirassy mesterhármast szerzett a Dortmundban, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.","shortLead":"Serhou Guirassy mesterhármast szerzett a Dortmundban, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.","id":"20250415_bajnokok-ligaja-borussia-dortmund-fc-barcelona-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977d8ee8-eb3e-4b3c-b09d-222e600f85ca.jpg","index":0,"item":"f915eb87-c5c9-4cd7-923c-cd021498b9eb","keywords":null,"link":"/sport/20250415_bajnokok-ligaja-borussia-dortmund-fc-barcelona-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 23:00","title":"A Barca és a PSG is közel állt hozzá, hogy elszórakozza többgólos előnyét, de a csoda elmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan bevallotta, hogy a magyarok életszínvonalának lerontása a céljuk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan...","id":"20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4.jpg","index":0,"item":"97433a8d-2435-4f95-a3fb-6a1d0a071b39","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","timestamp":"2025. április. 15. 14:13","title":"Orbán a 44-es gyorsforgalmi átadóján értekezett arról, hogy Ukrajna EU-tagsága lesz a magyar politika legfontosabb kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steve Witkoff a múlt héten öt órán át tárgyalt Putyinnal, most elmondott pár dolgot a találkozóról.","shortLead":"Steve Witkoff a múlt héten öt órán át tárgyalt Putyinnal, most elmondott pár dolgot a találkozóról.","id":"20250415_Trump-kulonmegbizottja-szerint-mar-alakul-az-orosz-ukran-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63.jpg","index":0,"item":"b28e1502-cf5f-4770-ad17-bb1a7f65f168","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_Trump-kulonmegbizottja-szerint-mar-alakul-az-orosz-ukran-beke","timestamp":"2025. április. 15. 12:27","title":"Trump különmegbízottja szerint „már alakul” az orosz–ukrán béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b9c82d-9c0f-409e-80f5-e3053c7763d5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Aaron Boupendza januárban igazolt Kínába, ott érte a halál.","shortLead":"Aaron Boupendza januárban igazolt Kínába, ott érte a halál.","id":"20250416_labdarugas-gabon-kina-halaleset-aaron-boupendza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41b9c82d-9c0f-409e-80f5-e3053c7763d5.jpg","index":0,"item":"9ddd7e3d-c5e7-4f04-b660-7581288d11a4","keywords":null,"link":"/elet/20250416_labdarugas-gabon-kina-halaleset-aaron-boupendza","timestamp":"2025. április. 16. 16:09","title":"Kínában kizuhant a tizenegyedik emeletről és meghalt egy gaboni válogatott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]