Eddig csak injekción át lehetett beadni, könnyen lehet azonban, hogy a jövőben szájon át szedhető tabletta formájában is lesz majd olyan, cukorbetegeknek szánt gyógyszer, amint amilyen az Ozempic – számolt be róla a The New York Times. Az Eli Lilly amerikai gyógyszeripari vállalat bejelentette: a klinikai vizsgálatok alapján a napi adagolású tabletta ugyanolyan hatékony lehet a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők vércukorszintjének csökkentésében és a fogyás elősegítésében, mint az injekción át beadható társai.

Az orforglipron – amely ugyanúgy a GLP–1 gyógyszerek közé tartozik, mint például az Ozempic – hatalmas előnye lehet – amellett, hogy nem tűvel kell adagolni –, hogy hűtést sem igényel a tárolása. „Az elkövetkező évtizedekben világszerte 700 millió ember szenved majd a 2-es típusú cukorbetegségtől, és több mint egymilliárd ember lesz elhízott” – mondta Daniel Skovronsky, a Lilly tudományos főmunkatársa, aki szerint emiatt az injekcióként beadható gyógyszerek alkalmazása már nem megoldható.

A cég által közölt adatok szerint a klinikai vizsgálatban 559, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő ember vett részt, akiket két csoportra osztottak: 40 héten át szedték a gyógyszert vagy a placebót. Az eredmények azt mutatták, hogy az orforglipront szedő betegek vércukorszintje 1,3-1,6 százalékkal csökkent, nagyjából megfelel például az Ozempicet szedők eredményével. Az új tablettát szedők 65 százalékánál a vércukorszint a normál tartományban volt.

Újabb jótékony hatását találhatták meg a súlycsökkentő injekcióknak Ír és amerikai kutatók szerint a GLP-1 gyógyszerek segíthetnek csökkenteni a demencia kialakulásának kockázatát.

Emellett a gyógyszert szedők fogytak is: volt, akinél több mint 7 kilogramm volt a testsúlyvesztés mértéke. Ez szintén megegyezik azzal a léptékkel, ami az injekcióként adható cukorgyógyszerek alkalmazásánál megfigyelhető.

Hasonlók voltak a mellékhatások is: hasmenés, emésztési zavar, székrekedés, hányinger és hányás.

A gyógyszergyártó cég összesen hét nagy klinikai vizsgálatot folytat, amelyek közül a mostani volt az első közölt eredmény.

A cég jelezte, még az idei évben engedélyt kér majd az amerikai hatóságoktól, hogy az elhízás elleni gyógyszerként forgalomba lehessen hozni, 2026-ban pedig a cukorbetegség elleni gyógyszerként is engedélyeztetni szeretné.

A lap megjegyzi: az orforglipron előállítása tulajdonképpen a modern kémia diadala. A GLP–1 gyógyszerek peptidek, amelyeket a gyomor felemészt. Ahhoz, hogy szájon át szedhető GLP–1-et készítsenek, a vegyészeknek meg kellett találniuk a módját egy olyan nem peptid előállításának, amely pontosan úgy működik, mint egy peptid. Ezt a japán Chugai Pharmaceutical cégnek sikerült elérnie, amely 2018-ban adott engedélyt az amerikai cégnek a technológia használatára.

Májkárosodást okozott a Pfizer kísérleti súlycsökkentő gyógyszere, leállították a fejlesztést Az érintett beteg májműködését hamar sikerült helyreállítani, a problémát az okozhatta, hogy rövid idő alatt túl gyorsan emelték a tabletta adagolását.

Az eredmény egy olyan tabletta lett, amelyet a nap bármely szakában, étellel vagy anélkül is be lehet venni. Ilyesmire eddig szinte nem volt példa. Az inzulin, valószínűleg a leggyakoribb peptid gyógyszer, több mint 50 éve létezik. A tudósok intenzív erőfeszítései ellenére még mindig nincs inzulintabletta. De ide lehetne sorolni az ízületi betegségek vagy a rák kezelésére használt gyógyszereket is.

A Novo Nordisk cégnek ugyan van egy GLP–1 tablettája, de az tartalmazza a GLP–1 peptidet, ezért nagy adagokban kell bevenni, és nem olyan hatékony, mint az injekciós készítmény, mert a legtöbb peptidet megemészti a gyomor.

Hogy mennyibe kerülhet majd az amerikai cég fejlesztése, és mennyire lesz majd világszerte elérhető, azt egyelőre nem tudni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.