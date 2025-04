Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szerinte minden jövedelme legális, az MNB-t pedig senki nem lopta meg, mert az alapítvány mérlegén vannak (papíron) az eszközök. Azt pedig mélységesen elítéli, hogy a sajtó nőként vizionálja a személyét.","shortLead":"Szerinte minden jövedelme legális, az MNB-t pedig senki nem lopta meg, mert az alapítvány mérlegén vannak (papíron...","id":"20250415_Matolcsy-Adam-szerint-politikai-lejaratokampany-zajlik-ellene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"7230028e-764d-4af7-9755-f1192efbf48a","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Matolcsy-Adam-szerint-politikai-lejaratokampany-zajlik-ellene","timestamp":"2025. április. 15. 08:08","title":"Matolcsy Ádám szerint politikai lejáratókampány zajlik ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2cb812-ade4-44cc-b0e9-8d7413146410","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ír és amerikai kutatók szerint a GLP–1 gyógyszerek segíthetnek csökkenteni a demencia kialakulásának kockázatát.","shortLead":"Ír és amerikai kutatók szerint a GLP–1 gyógyszerek segíthetnek csökkenteni a demencia kialakulásának kockázatát.","id":"20250416_demencia-alzheimer-kor-cukorbetegseg-gyogyszer-ozempic-glp-1-sglt2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff2cb812-ade4-44cc-b0e9-8d7413146410.jpg","index":0,"item":"fd00363f-2442-4251-a258-8487fd09efb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_demencia-alzheimer-kor-cukorbetegseg-gyogyszer-ozempic-glp-1-sglt2","timestamp":"2025. április. 16. 18:03","title":"Újabb jótékony hatását találhatták meg a súlycsökkentő injekcióknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","shortLead":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","id":"20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"3efd4084-1ef2-4fed-bc70-0b07db0b89f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","timestamp":"2025. április. 16. 07:56","title":"Elon Musk legfontosabb autós projektje is veszélybe került Trump kínai tarifája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2e0d1d-9d55-4e69-89e4-6198408fcd7f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250415_Marabu-Feknyuz-Hidfoglalas-Es-mit-ersz-el-vele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a2e0d1d-9d55-4e69-89e4-6198408fcd7f.jpg","index":0,"item":"dcbdeca3-624e-4dac-bc53-44488e465488","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Marabu-Feknyuz-Hidfoglalas-Es-mit-ersz-el-vele","timestamp":"2025. április. 15. 12:18","title":"Marabu Féknyúz: Hídfoglalás? És mit érsz el vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b725956-fef8-47a3-8ea8-d595bbc2d19f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A magyar viberesek mostantól regisztrálhatnak a Viber Dating társkeresőre. Az új funkció az üzenetküldésről ismert szuperalkalmazáson belül teszi lehetővé az ismerkedést.","shortLead":"A magyar viberesek mostantól regisztrálhatnak a Viber Dating társkeresőre. Az új funkció az üzenetküldésről ismert...","id":"20250416_viber-dating-tarskereso-funkcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b725956-fef8-47a3-8ea8-d595bbc2d19f.jpg","index":0,"item":"499e3225-d967-442a-93d6-aa742d5ab4b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_viber-dating-tarskereso-funkcio-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 11:54","title":"Bekapcsolták Magyarországon a Viber új funkcióját, itt a társkereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c866d2-a48f-4448-ac6d-5621f91ee072","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Fodor Gergely keddtől már nem tölti be ezt a tisztséget.","shortLead":"Fodor Gergely keddtől már nem tölti be ezt a tisztséget.","id":"20250415_Levaltottak-a-budai-Varert-is-felelos-kormanybiztost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c866d2-a48f-4448-ac6d-5621f91ee072.jpg","index":0,"item":"f457ada2-7670-4578-865c-7bb0e0a96680","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Levaltottak-a-budai-Varert-is-felelos-kormanybiztost","timestamp":"2025. április. 15. 06:54","title":"Leváltották a budai várért is felelős kormánybiztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5076e77-4943-47c1-b942-ba776d702c2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere irigy Magyar Péterre, amiért neki nem kell összefognia Gyurcsánnyal.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere irigy Magyar Péterre, amiért neki nem kell összefognia Gyurcsánnyal.","id":"20250416_Marki-Zay-Peter-Magyar-Peter-a-kiabrandult-fideszesek-szavazataival-fogja-megnyerni-a-valasztast-jovore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5076e77-4943-47c1-b942-ba776d702c2d.jpg","index":0,"item":"bdb92c8a-b2af-4b87-9998-4268fc245d87","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Marki-Zay-Peter-Magyar-Peter-a-kiabrandult-fideszesek-szavazataival-fogja-megnyerni-a-valasztast-jovore","timestamp":"2025. április. 16. 08:32","title":"Márki-Zay Péter: „Magyar Péter a kiábrándult fideszesek szavazataival fogja megnyerni a választást jövőre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A szegénység furcsa méréseiről volt szó a Társadalomtudományi Kutatóközpont konferenciáján, de azt is bemutatták, hogy az osztrák és a szlovák határ környékén rengetegen kezdtek el nem Magyarországon adózni.","shortLead":"A szegénység furcsa méréseiről volt szó a Társadalomtudományi Kutatóközpont konferenciáján, de azt is bemutatták...","id":"20250415_szegenyseg-statisztika-ksh-konferencia-adozas-jovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41.jpg","index":0,"item":"60697327-3144-4b83-a3c1-e5adb45e47b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_szegenyseg-statisztika-ksh-konferencia-adozas-jovedelem","timestamp":"2025. április. 15. 12:01","title":"Véletlenül került rengeteg magyar épp a szegénységi küszöb fölé, vagy mi történt a statisztikával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]