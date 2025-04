Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e57c4b7-34d9-405e-aeb7-c3b8e10c83be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Meta bosszúból nem integrálja az Apple mesterséges intelligenciáját a saját szolgáltatásaiba.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Meta bosszúból nem integrálja az Apple mesterséges intelligenciáját a saját szolgáltatásaiba.","id":"20250417_meta-apple-apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-facebook-instagram-whatsapp-threads","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e57c4b7-34d9-405e-aeb7-c3b8e10c83be.jpg","index":0,"item":"0538ec18-c0e4-4438-a87f-5fddd2715224","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_meta-apple-apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-facebook-instagram-whatsapp-threads","timestamp":"2025. április. 17. 12:03","title":"Bosszút állhat a Meta az Apple-ön, és ez a felhasználóknak a legrosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977d8ee8-eb3e-4b3c-b09d-222e600f85ca","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Serhou Guirassy mesterhármast szerzett a Dortmundban, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.","shortLead":"Serhou Guirassy mesterhármast szerzett a Dortmundban, de ez is kevés volt a továbbjutáshoz.","id":"20250415_bajnokok-ligaja-borussia-dortmund-fc-barcelona-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977d8ee8-eb3e-4b3c-b09d-222e600f85ca.jpg","index":0,"item":"f915eb87-c5c9-4cd7-923c-cd021498b9eb","keywords":null,"link":"/sport/20250415_bajnokok-ligaja-borussia-dortmund-fc-barcelona-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-negyeddonto-visszavago-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 23:00","title":"A Barca és a PSG is közel állt hozzá, hogy elszórakozza többgólos előnyét, de a csoda elmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f667b6-02b0-4333-950e-806dce7867ed","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A napelemesek már tavaly azt mondták a most elkaszált kormányrendeletről, hogy veszélyezteti a beruházói és befektetői bizalmat.","shortLead":"A napelemesek már tavaly azt mondták a most elkaszált kormányrendeletről, hogy veszélyezteti a beruházói és befektetői...","id":"20250417_alaptorveny-seres-szaldoelszamolas-napelemes-rendszerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2f667b6-02b0-4333-950e-806dce7867ed.jpg","index":0,"item":"7c174ba9-bf50-4e73-a9c3-43217b935015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_alaptorveny-seres-szaldoelszamolas-napelemes-rendszerek","timestamp":"2025. április. 17. 12:07","title":"Döntött az Alkotmánybíróság: Alaptörvény-sértően fosztották meg a szaldóelszámolástól a háztartási napelemeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a5c061-ed52-4e9f-963b-c78c39a101d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét azzal érvelnek, hogy a tüntetés túlzottan akadályozná a forgalmat. A képviselő a Kúriához fordul jogorvoslatért.","shortLead":"Ismét azzal érvelnek, hogy a tüntetés túlzottan akadályozná a forgalmat. A képviselő a Kúriához fordul jogorvoslatért.","id":"20250417_tuntetes-rendorseg-hadhazy-akos-engedely-erzsebet-hid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a5c061-ed52-4e9f-963b-c78c39a101d5.jpg","index":0,"item":"23e4dd81-4772-48f4-9525-a0c89d8f3936","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_tuntetes-rendorseg-hadhazy-akos-engedely-erzsebet-hid","timestamp":"2025. április. 17. 10:08","title":"Nem engedné a rendőrség Hadházy Ákost az Erzsébet hídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","shortLead":"Hogy lesznek így Tesla robotaxik?","id":"20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"3efd4084-1ef2-4fed-bc70-0b07db0b89f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Elon-Musk-Trump-tarifa-Cybercab-robotaxi","timestamp":"2025. április. 16. 07:56","title":"Elon Musk legfontosabb autós projektje is veszélybe került Trump kínai tarifája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b71e9f7-be14-42c7-8926-722a95a6b454","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kidobók egy játékteremből tiltottak ki három romániai fiatalt, majd kitört a verekedés. Az egyik férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, a biztonsági őrökre börtönbüntetést kért az ügyészség.","shortLead":"A kidobók egy játékteremből tiltottak ki három romániai fiatalt, majd kitört a verekedés. Az egyik férfi életveszélyes...","id":"20250417_bulinegyed-verekedes-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b71e9f7-be14-42c7-8926-722a95a6b454.jpg","index":0,"item":"2f3d81cf-dad2-45de-9bbb-041e2eeabe82","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_bulinegyed-verekedes-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. április. 17. 10:38","title":"Még az eszméletlenre vert fiatalt is rugdosták a biztonsági őrök a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29d4cc5-acaf-46ff-8cd4-53337c139850","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Nyolcadik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250416_Gondolkozz-velunk-Tarkal-papa-kendoje-Szexi-a-matek-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29d4cc5-acaf-46ff-8cd4-53337c139850.jpg","index":0,"item":"bcc3289b-fa29-4cf2-a85b-0884ccd5f163","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Gondolkozz-velunk-Tarkal-papa-kendoje-Szexi-a-matek-8","timestamp":"2025. április. 16. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Tarkal papa kendője – Szexi a matek 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73a0aeb-b74f-46f8-9380-29e6c451cd4a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Mumbai Filmakadémia másodjára rendezi meg azt a filmes kezdeményezését, amelyre csak iPhone-nal forgatott filmekkel lehet nevezni.","shortLead":"A Mumbai Filmakadémia másodjára rendezi meg azt a filmes kezdeményezését, amelyre csak iPhone-nal forgatott filmekkel...","id":"20250417_apple-iphone-16-pro-max-macbook-pro-filmkeszites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b73a0aeb-b74f-46f8-9380-29e6c451cd4a.jpg","index":0,"item":"e55f43b4-387e-48d2-bc29-e6ad89c1b1e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_apple-iphone-16-pro-max-macbook-pro-filmkeszites","timestamp":"2025. április. 17. 10:03","title":"Nézze meg: elkészült négy film, mindegyiket egy iPhone-nal forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]