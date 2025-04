Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ddbb278-284e-42b3-9fb5-54dd0d87e763","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Csoportos létszámleépítést jelentett be a Dunaferr utódcégeinek a felszámolója. Mindez előrevetítheti a dunaújvárosi cég sorsát annak ellenére, hogy másodszorra is eladóvá váltak a csődbe navigált Dunaferr életképes részei. Egyre távolabb kerül egymástól a magyar acélipar megmentésének politikai lózungja és a rideg üzleti valóság.","shortLead":"Csoportos létszámleépítést jelentett be a Dunaferr utódcégeinek a felszámolója. Mindez előrevetítheti a dunaújvárosi...","id":"20250417_hvg-uj_dunaferrpalyazat_lebegtetett_dolgozok_avilag_penze_a_remenytelenseg_szigete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ddbb278-284e-42b3-9fb5-54dd0d87e763.jpg","index":0,"item":"f0369dcd-4dea-46d1-a869-844a9e8c36eb","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-uj_dunaferrpalyazat_lebegtetett_dolgozok_avilag_penze_a_remenytelenseg_szigete","timestamp":"2025. április. 17. 09:11","title":"Nem tartogat sok jót az egykori Dunaferr jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285c89c-d863-4dd3-bc8b-ccb195c40811","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy bírósági tárgyaláson előkerült e-mailből derült ki, Mark Zuckerberg pontosan látta, hogy előbb–utóbb a Metát is utoléri egy trösztellenes per.","shortLead":"Egy bírósági tárgyaláson előkerült e-mailből derült ki, Mark Zuckerberg pontosan látta, hogy előbb–utóbb a Metát is...","id":"20250416_meta-facebook-instagram-whatsapp-eladasa-mark-zuckerberg-trosztellenes-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d285c89c-d863-4dd3-bc8b-ccb195c40811.jpg","index":0,"item":"b21c9734-ebfc-4c73-923a-735ad11d11d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_meta-facebook-instagram-whatsapp-eladasa-mark-zuckerberg-trosztellenes-per","timestamp":"2025. április. 16. 10:03","title":"Látta, hogy baj lesz, az Instagram és a WhatsApp eladását fontolgatta Mark Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy igencsak bizarr ötlettel állt elő a Meta vezérigazgatója pár éve: az ismerősök évenkénti törlésével rázta volna fel a Facebookot. És nem ez lett volna az egyetlen érdekes gondolata.","shortLead":"Egy igencsak bizarr ötlettel állt elő a Meta vezérigazgatója pár éve: az ismerősök évenkénti törlésével rázta volna fel...","id":"20250416_mark-zuckerberg-meta-targyalas-facebook-ismerosok-torlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461.jpg","index":0,"item":"e3de4b31-c0b9-4730-a832-71027d89310b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_mark-zuckerberg-meta-targyalas-facebook-ismerosok-torlese","timestamp":"2025. április. 16. 19:03","title":"Mark Zuckerberg komolyan felvetette, hogy évi egyszer mindenki ismerőseit törölni kéne a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84ef544-0838-45ed-889f-bf5c009a7607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna munkatársa kellemetlen helyzetbe került.","shortLead":"A csatorna munkatársa kellemetlen helyzetbe került.","id":"20250416_Le-kellett-allitani-a-Hir-Tv-elo-kozvetiteset-hadhazyiek-tuntetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e84ef544-0838-45ed-889f-bf5c009a7607.jpg","index":0,"item":"8f222b90-7315-41df-9ff7-64c08de79ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Le-kellett-allitani-a-Hir-Tv-elo-kozvetiteset-hadhazyiek-tuntetesen","timestamp":"2025. április. 16. 11:50","title":"„Hazudik a tévé!” – kiabálták a Hír Tv élő adásában a tüntetők, majd a csatorna leállította a közvetítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c6ab0c-8eeb-489e-9e83-a2dcc7ad1c32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2021. április 16-án, nyolcvanöt éves korában hunyt el Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színészünk. Azóta parkot, utcát nevezetek el róla.","shortLead":"2021. április 16-án, nyolcvanöt éves korában hunyt el Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze, háromszoros...","id":"20250416_Negy-eve-meghalt-de-orokre-velunk-marad-Torocsik-Mari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c6ab0c-8eeb-489e-9e83-a2dcc7ad1c32.jpg","index":0,"item":"ffb73e27-e15a-4579-beba-03e4d891f827","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Negy-eve-meghalt-de-orokre-velunk-marad-Torocsik-Mari","timestamp":"2025. április. 16. 15:43","title":"Négy éve meghalt, de örökre velünk marad Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9333d343-9eac-42de-b3e8-f80a80d2d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán tüntetést szerveztek a Kossuth térre, amiért a rendőrség megszüntette a nyomozást Lakatos Márkkal szemben. A stylist örül, hogy nem túl sokan mentek el. ","shortLead":"Szerdán tüntetést szerveztek a Kossuth térre, amiért a rendőrség megszüntette a nyomozást Lakatos Márkkal szemben...","id":"20250417_lakatos-mark-toth-gabi-tuntetes-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9333d343-9eac-42de-b3e8-f80a80d2d4cc.jpg","index":0,"item":"dd87aaa7-0e58-4db7-90d8-1451d793b5f3","keywords":null,"link":"/elet/20250417_lakatos-mark-toth-gabi-tuntetes-reagalas","timestamp":"2025. április. 17. 11:16","title":"Lakatos Márk örül, hogy „fél év homofób gyűlöletkampánnyal se tudtak 200 embernél többet a Parlament elé rángatni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dab732-8a03-4243-a015-2127080109bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem adják fel, szerda délután várban gyülekeznek, és onnan indulnak az Erzsébet hídra demonstrálni.","shortLead":"Nem adják fel, szerda délután várban gyülekeznek, és onnan indulnak az Erzsébet hídra demonstrálni.","id":"20250416_Hadhazy-es-a-tuntetok-egy-csoportja-a-varban-toltotte-az-ejszakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61dab732-8a03-4243-a015-2127080109bf.jpg","index":0,"item":"211c7554-85b4-40f7-8fca-4f2b33863ece","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Hadhazy-es-a-tuntetok-egy-csoportja-a-varban-toltotte-az-ejszakat","timestamp":"2025. április. 16. 07:33","title":"Hadházy és a tüntetők egy csoportja a várban töltötte az éjszakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"Parászka Boróka","category":"kultura","description":"Erőszakos üzeneteket kapott Pottyondy Edina erdélyi turnéja előtt, több rendezvényhelyszín bérlését is visszamondták a székelyföldi városokban. Marosvásárhelyen mégis felharsanó tapssal fogadták a fiatalok. Nem minden poén ült, de a közönség érdeklődve kitartott a Youtube-sztár mellett.","shortLead":"Erőszakos üzeneteket kapott Pottyondy Edina erdélyi turnéja előtt, több rendezvényhelyszín bérlését is visszamondták...","id":"20250415_pottyondy-edina-a-szekelyeknel-erdely-marosvasarhely-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"9fb209b7-3278-4318-a5fb-c84bdc8ace7a","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_pottyondy-edina-a-szekelyeknel-erdely-marosvasarhely-eloadas","timestamp":"2025. április. 15. 16:05","title":"Pottyondy a székelyeknél: így röhögnek a marosvásárhelyiek Lázáron és Mészároson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]