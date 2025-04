Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"35a36ace-d17f-476a-82e7-690b1bfc3083","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1,1 millióan adtak választ Magyar Péter népszavazási kezdeményezésére, a kérdések közül csak egy bizonyult igazán megosztónak. De számít-e a szakpolitika és a morál, vagy csak a kormányváltás a fontos? Lesz-e többkulcsos adó, ha kormányra kerül a Tisza? És melyik kérdés eredménye lepte meg leginkább Magyar Pétert? Erre voltunk kíváncsiak a vasárnapi rendezvényen.","shortLead":"1,1 millióan adtak választ Magyar Péter népszavazási kezdeményezésére, a kérdések közül csak egy bizonyult igazán...","id":"20250414_Magyar-Peter-Nemzet-Hangja-nepszavazas-eredmenyvaro-Tisza-Part-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a36ace-d17f-476a-82e7-690b1bfc3083.jpg","index":0,"item":"4941290d-a13e-47ab-9478-2e50d90eae3b","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Magyar-Peter-Nemzet-Hangja-nepszavazas-eredmenyvaro-Tisza-Part-video-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 10:30","title":"Nem is a kérdés a fontos, hanem hogy bukjon ez a rendszer – videóriport a Tisza eredményvárójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59a5d31-087d-4271-ab9d-1264994cc8af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orosz légicsapás érte az ukrán fővárost szombatra virradóan, a támadásban az eddigi információk szerint hárman megsérültek – közölte Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon.","shortLead":"Orosz légicsapás érte az ukrán fővárost szombatra virradóan, a támadásban az eddigi információk szerint hárman...","id":"20250412_Kijevet-tamadtak-az-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e59a5d31-087d-4271-ab9d-1264994cc8af.jpg","index":0,"item":"b4f7c632-a43d-4600-8c26-e730ef42db56","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Kijevet-tamadtak-az-oroszok","timestamp":"2025. április. 12. 18:09","title":"Kijevet támadták az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, növekednek az amerikai igények az Ukrajnának nyújtandó segítségért cserébe.","shortLead":"Úgy tűnik, növekednek az amerikai igények az Ukrajnának nyújtandó segítségért cserébe.","id":"20250413_Amerika-Ukrajna-gazvezetek-koveteles-felugyelet-orosz-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"b1f20c4a-5521-4748-90bf-db93f40a7ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Amerika-Ukrajna-gazvezetek-koveteles-felugyelet-orosz-gaz","timestamp":"2025. április. 13. 08:45","title":"Amerika újabb követelése: átvenné az irányítást az egyik fontos ukrán gázvezeték felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e313242a-2e4d-4c6b-a899-557c06d88a63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter arról is beszélt jogászok előtt, hogy csak annyi vendégmunkás érkezhet Magyarországra, amennyi betöltetlen álláshely van. ","shortLead":"A belügyminiszter arról is beszélt jogászok előtt, hogy csak annyi vendégmunkás érkezhet Magyarországra, amennyi...","id":"20250412_Pinter-Sandor-Aki-nem-tiszteli-a-magyar-torvenyeket-annak-nem-kell-Magyarorszagon-maradnia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e313242a-2e4d-4c6b-a899-557c06d88a63.jpg","index":0,"item":"d2a83316-3971-4ef4-8507-418f6418753c","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Pinter-Sandor-Aki-nem-tiszteli-a-magyar-torvenyeket-annak-nem-kell-Magyarorszagon-maradnia","timestamp":"2025. április. 12. 12:25","title":"Pintér Sándor: Aki nem tiszteli a magyar törvényeket, annak nem kell Magyarországon maradnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88667923-0ae4-4478-9ad3-a62e4d00c5bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Slovan Bratislava szurkolóinak élőképén Magyarország helyett Mongólia szerepel.","shortLead":"A Slovan Bratislava szurkolóinak élőképén Magyarország helyett Mongólia szerepel.","id":"20250413_dunaszerdahely-dac-slovan-bratislava-szlovakia-magyargyulolet-foci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88667923-0ae4-4478-9ad3-a62e4d00c5bd.jpg","index":0,"item":"042bbf99-8fe5-4064-b9c6-83584187b51e","keywords":null,"link":"/elet/20250413_dunaszerdahely-dac-slovan-bratislava-szlovakia-magyargyulolet-foci","timestamp":"2025. április. 13. 18:48","title":"Panaszt tett a DAC a Slovan-szurkolók magyarellenes koreográfiája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e90c0d-906a-446a-abf7-975b86872eca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250413_erste-mobilbank-kinai-adatatviteli-szabvany-android-hibajavitas-krausz-ferenc-orosz-akademia-spacex-rontgen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e90c0d-906a-446a-abf7-975b86872eca.jpg","index":0,"item":"e284cf3f-d86b-4265-82a3-b41704d13516","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_erste-mobilbank-kinai-adatatviteli-szabvany-android-hibajavitas-krausz-ferenc-orosz-akademia-spacex-rontgen","timestamp":"2025. április. 13. 12:02","title":"Ez történt: Bejelentették az Erste-ügyfeleknek, melyik telefonokról tűnik el végleg a bank alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb92720-3401-4e08-a053-5599cf5c2e4d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Bár kissé enervált beszédet tartott Magyar Péter vasárnap délután, és a Műegyetemi rakpart sem telt meg a Tisza párt rendezvényén, viszont kiváló gulyáslevest főztek az eredményvárónak nevezett bulin. Ha igaz, hogy 1,1 millió aláírást gyűjtöttek, akkor tényleg van mire szerénynek lenni. Ezt senki nem csinálja utánuk, a Fidesz sem.","shortLead":"Bár kissé enervált beszédet tartott Magyar Péter vasárnap délután, és a Műegyetemi rakpart sem telt meg a Tisza párt...","id":"20250414_tisza-part-eredmenyvaro-nemzet-hangja-elemzes-fidesz-kutyapart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8eb92720-3401-4e08-a053-5599cf5c2e4d.jpg","index":0,"item":"8465456a-a8ca-46ee-ad4f-dae9c4646b8a","keywords":null,"link":"/360/20250414_tisza-part-eredmenyvaro-nemzet-hangja-elemzes-fidesz-kutyapart","timestamp":"2025. április. 14. 05:00","title":"Az utcabálozás még nem megy a tiszásoknak, pedig mostanra kiderült: valódi közösséggé váltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218ee600-4d56-479a-aea4-5bc73fb16113","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Semmi cáfolat, csak némi magyarázkodás meg jó adag személyeskedés.","shortLead":"Semmi cáfolat, csak némi magyarázkodás meg jó adag személyeskedés.","id":"20250413_Itt-van-Meszarosek-magyarazata-Varkonyi-Andrea-millios-jotekonykodos-outfitjere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/218ee600-4d56-479a-aea4-5bc73fb16113.jpg","index":0,"item":"9f0ae297-25b5-4bb6-8637-5dfb9dac0ede","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Itt-van-Meszarosek-magyarazata-Varkonyi-Andrea-millios-jotekonykodos-outfitjere","timestamp":"2025. április. 13. 12:46","title":"Itt van Mészárosék magyarázata Várkonyi Andrea milliós, jótékonykodós outfitjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]