[{"available":true,"c_guid":"bb994d83-6c13-41a6-a480-335e75162fdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint „ilyen többé nem fordulhat elő”, a bíróság közleményben értelmezi a jogot. ","shortLead":"A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint „ilyen többé nem fordulhat elő”, a bíróság...","id":"20250416_A-megalapozott-gyanu-nem-parttalan-fogalom-a-masodfoku-birosag-is-elutasitotta-a-csepeli-droglabor-ugyben-a-gyanusitottak-letartoztatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb994d83-6c13-41a6-a480-335e75162fdd.jpg","index":0,"item":"b33e2ea5-7197-49a0-a7c5-70d53d11295f","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_A-megalapozott-gyanu-nem-parttalan-fogalom-a-masodfoku-birosag-is-elutasitotta-a-csepeli-droglabor-ugyben-a-gyanusitottak-letartoztatasat","timestamp":"2025. április. 16. 19:37","title":"„A megalapozott gyanú nem parttalan fogalom” – a másodfokú bíróság is elutasította a csepeli droglabor-ügyben a gyanusítottak letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán-álló szankciókon dolgozik az EU. Orbán Viktort felkapta a lelki társa, Trump által keltett kereskedelmi forgószél. Trump teljesen félreérti a Kína-sokkot. A Harvard Egyetem megőrizte a lelkét azzal, hogy nemet mondott Trumpnak. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Orbán-álló szankciókon dolgozik az EU. Orbán Viktort felkapta a lelki társa, Trump által keltett kereskedelmi...","id":"20250416_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"c369c9b7-3dbb-42b0-bcdd-764bee0579f6","keywords":null,"link":"/360/20250416_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 16. 11:32","title":"Frankfurter Allgemeine-kommentár: A magyarokon múlik, megszabadulnak-e Orbántól, ebbe külföldről nem szabad beleszólni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f102911-661e-421a-a995-7d4b9eea3dc1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Stephen Cheng cégcsoportja lesz a Bialetti új tulajdonosa.","shortLead":"Stephen Cheng cégcsoportja lesz a Bialetti új tulajdonosa.","id":"20250416_olasz-kavefozo-bialetti-kinai-nuo-capital-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f102911-661e-421a-a995-7d4b9eea3dc1.jpg","index":0,"item":"88804b06-17c3-4388-8c06-a4b1954cde1a","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_olasz-kavefozo-bialetti-kinai-nuo-capital-eladas","timestamp":"2025. április. 16. 11:33","title":"Kínai kézbe kerül a legendás olasz kotyogósok gyártója, a Bialetti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13d1a13-cfb4-42dd-ae90-7e28db9637df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez volt az első alkalom, hogy nem emberen gyökérkezelést hajtottak végre.","shortLead":"Ez volt az első alkalom, hogy nem emberen gyökérkezelést hajtottak végre.","id":"20250417_Foggyokerkezelesen-esett-at-egy-lajhar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e13d1a13-cfb4-42dd-ae90-7e28db9637df.jpg","index":0,"item":"095727f5-e9d4-4d60-a662-0f3e54b2eaed","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Foggyokerkezelesen-esett-at-egy-lajhar","timestamp":"2025. április. 17. 14:14","title":"Foggyökérkezelésen esett át egy lajhár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14230a21-52a5-45cb-aa2a-f9fed3d17775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le is szavazták a fideszes indítványt. ","shortLead":"Le is szavazták a fideszes indítványt. ","id":"20250416_Kosa-Lajos-hulyesegnek-minositett-egy-Pride-ot-erinto-fideszes-javaslatot-majd-le-is-szavaztatta-azt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14230a21-52a5-45cb-aa2a-f9fed3d17775.jpg","index":0,"item":"33ace304-ed06-4de7-8fb5-f85370050c67","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Kosa-Lajos-hulyesegnek-minositett-egy-Pride-ot-erinto-fideszes-javaslatot-majd-le-is-szavaztatta-azt","timestamp":"2025. április. 16. 14:58","title":"Tovább szigorította volna a Pride miatt kiszabott bírságot egy fideszes javaslat, de ezt már Kósa Lajos is hülyeségnek minősítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b9c82d-9c0f-409e-80f5-e3053c7763d5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Aaron Boupendza januárban igazolt Kínába, ott érte a halál.","shortLead":"Aaron Boupendza januárban igazolt Kínába, ott érte a halál.","id":"20250416_labdarugas-gabon-kina-halaleset-aaron-boupendza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41b9c82d-9c0f-409e-80f5-e3053c7763d5.jpg","index":0,"item":"9ddd7e3d-c5e7-4f04-b660-7581288d11a4","keywords":null,"link":"/elet/20250416_labdarugas-gabon-kina-halaleset-aaron-boupendza","timestamp":"2025. április. 16. 16:09","title":"Kínában kizuhant a tizenegyedik emeletről és meghalt egy gaboni válogatott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b4111-5ace-4ad8-9d42-cd925af0d777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a Mathias Corvinus Collegium Brussels nem felel meg az uniós lobbiszervezetekre vonatkozó átláthatósági szabályoknak. ","shortLead":"A gyanú szerint a Mathias Corvinus Collegium Brussels nem felel meg az uniós lobbiszervezetekre vonatkozó átláthatósági...","id":"20250417_Vizsgalatot-inditott-a-Mathias-Corvinus-Collegium-brusszeli-irodaja-ellen-az-Europai-Unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/132b4111-5ace-4ad8-9d42-cd925af0d777.jpg","index":0,"item":"803cb9cc-3a60-4d12-b246-23d2d49a0b25","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_Vizsgalatot-inditott-a-Mathias-Corvinus-Collegium-brusszeli-irodaja-ellen-az-Europai-Unio","timestamp":"2025. április. 17. 07:28","title":"Vizsgálatot indított a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli irodája ellen az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1541e93f-7675-4f53-b54c-a9612945c94a","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az EKB-nak csak a 2024 eleji fideszes törvénytervezet jut eszébe, amikor látótávolságban volt az MNB-alapítvány szabályozásához. Akkor viszont csak véleményezett, ráadásul nem is negatívan.","shortLead":"Az EKB-nak csak a 2024 eleji fideszes törvénytervezet jut eszébe, amikor látótávolságban volt az MNB-alapítvány...","id":"20250416_MNB-EKB-ECB-alapitvany-botrany-Kosa-Lajos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1541e93f-7675-4f53-b54c-a9612945c94a.jpg","index":0,"item":"b8af4de1-8aa2-4dcc-ab00-4c026c4e2202","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_MNB-EKB-ECB-alapitvany-botrany-Kosa-Lajos-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 13:30","title":"Válaszolt az EKB a HVG-nek: csak tippelni tudnak, miért őket vádolja Kósa Lajos az MNB-alapítványok vizsgálatának akadályozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]