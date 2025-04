Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1962a140-4bf1-42dc-aaff-55b0e3ddb965","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óránként akár 10 hullócsillag is megfigyelhető lesz napokon belül, tűzgömbök kialakulására is van esély.","shortLead":"Óránként akár 10 hullócsillag is megfigyelhető lesz napokon belül, tűzgömbök kialakulására is van esély.","id":"20250417_lyridak-meteorraj-megfigyeles-hullocsillag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1962a140-4bf1-42dc-aaff-55b0e3ddb965.jpg","index":0,"item":"a174ccb2-5ce2-4931-837c-8c7593ceb4ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_lyridak-meteorraj-megfigyeles-hullocsillag","timestamp":"2025. április. 17. 16:03","title":"Szemeket az égre: jön a legrégebbi ismert meteorraj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy igencsak bizarr ötlettel állt elő a Meta vezérigazgatója pár éve: az ismerősök évenkénti törlésével rázta volna fel a Facebookot. És nem ez lett volna az egyetlen érdekes gondolata.","shortLead":"Egy igencsak bizarr ötlettel állt elő a Meta vezérigazgatója pár éve: az ismerősök évenkénti törlésével rázta volna fel...","id":"20250416_mark-zuckerberg-meta-targyalas-facebook-ismerosok-torlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461.jpg","index":0,"item":"e3de4b31-c0b9-4730-a832-71027d89310b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_mark-zuckerberg-meta-targyalas-facebook-ismerosok-torlese","timestamp":"2025. április. 16. 19:03","title":"Mark Zuckerberg komolyan felvetette, hogy évi egyszer mindenki ismerőseit törölni kéne a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca740220-0b76-457a-86be-607dbdbb2e40","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 70. évfordulós Corvette mostantól fekete és barna színben pompázik.","shortLead":"A 70. évfordulós Corvette mostantól fekete és barna színben pompázik.","id":"20250417_Corvette-rendorauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca740220-0b76-457a-86be-607dbdbb2e40.jpg","index":0,"item":"fc55d1a9-4c3e-4f69-86de-c96a9218ed08","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Corvette-rendorauto","timestamp":"2025. április. 17. 11:20","title":"Jól jártak a floridai rendőrök: járőrkocsi lett egy elkobzott izomautóból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42dfe9b0-6b65-4220-a4c7-5ad7ad32d6e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Kilencedik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250416_Gondolkozz-velunk-Kotogetes-Szexi-a-matek-9","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42dfe9b0-6b65-4220-a4c7-5ad7ad32d6e3.jpg","index":0,"item":"aab52764-b8ad-4357-b7d9-d00c3ab2716d","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Gondolkozz-velunk-Kotogetes-Szexi-a-matek-9","timestamp":"2025. április. 17. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Kötögetés – Szexi a matek 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19e3db9-29c1-408b-8dc8-0da6a921ea43","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több nagy vállalat próbál úgy függetlenedni, hogy amit csak lehet, házon belül gyárt le, gondoljunk csak az Apple, a Samsung vagy a Huawei saját chipjeire. A Xiaomi is visszatér erre az útra, és ismét saját készítésű lapkakészletekben gondolkodik. Már kis is szivárogtak részletek arról, hogy milyen lehet ez a chipkészlet.","shortLead":"Egyre több nagy vállalat próbál úgy függetlenedni, hogy amit csak lehet, házon belül gyárt le, gondoljunk csak...","id":"20250418_xiaomi-lapkakeszlet-specifikacio-kiszivargott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19e3db9-29c1-408b-8dc8-0da6a921ea43.jpg","index":0,"item":"b143ea23-ca97-44c6-bea6-1044fa489ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_xiaomi-lapkakeszlet-specifikacio-kiszivargott","timestamp":"2025. április. 18. 14:03","title":"8 év után szólhat nagyot a Xiaomi újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33603df-4663-4d4f-b3fe-5bfca03becf3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az átlagkeresetek emelkedése 10 százalék alá lassult februárban, a reálkereset csak 3,5 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A nettó átlagkereset 455 ezer forint volt, a közepes nettó 371 ezer forint.","shortLead":"Az átlagkeresetek emelkedése 10 százalék alá lassult februárban, a reálkereset csak 3,5 százalékkal volt magasabb, mint...","id":"20250417_keresetek-atlagkereset-realkereset-inflacio-februar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b33603df-4663-4d4f-b3fe-5bfca03becf3.jpg","index":0,"item":"f551090f-b85d-4432-9d9d-d492e58de2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_keresetek-atlagkereset-realkereset-inflacio-februar","timestamp":"2025. április. 17. 08:30","title":"Beesett a keresetek emelkedése februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03217527-4825-48bf-be7a-15eaea85bb0b","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Revolut magyarországi ügyfelei sokan vannak, és többségük aktív, egyáltalán nem csak nyaralásokra tartogatja a kártyáját. Mégsem valószínű, hogy különösebb igényük lenne ATM-ekre. A hagyományos bankok ügyfélkörében is minden bizonnyal jelentős különbségek vannak, kérdés, hogyan osztják le egymás közt a kellemetlen kötelezettségeket. És egyáltalán: pontosan hova fogják tenni a legkisebb falvakban is a gépeket?","shortLead":"A Revolut magyarországi ügyfelei sokan vannak, és többségük aktív, egyáltalán nem csak nyaralásokra tartogatja...","id":"20250417_atm-kotelezo-telepites-revolut-bankok-takarek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03217527-4825-48bf-be7a-15eaea85bb0b.jpg","index":0,"item":"9b940bc7-9e4f-48a1-bc96-76967c5dad44","keywords":null,"link":"/360/20250417_atm-kotelezo-telepites-revolut-bankok-takarek","timestamp":"2025. április. 17. 13:00","title":"Revoluttal vagy nélküle, jó kis fejtörő a bankoknak a falvak ATM-esítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72eb9b3-c1b4-4bf3-8557-6cb5dc3f6d27","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hatalom attól fél, hogy ha a tüntetők kint maradnak az utcán. Attól, ha Majdan lesz. A független országgyűlési képviselőt Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"A hatalom attól fél, hogy ha a tüntetők kint maradnak az utcán. Attól, ha Majdan lesz. A független országgyűlési...","id":"20250418_Fulke-podcast-Hadhazy-Akos-hidfoglalas-Magyar-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e72eb9b3-c1b4-4bf3-8557-6cb5dc3f6d27.jpg","index":0,"item":"b336b4e6-d737-4b40-9b53-dd33da187076","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_Fulke-podcast-Hadhazy-Akos-hidfoglalas-Magyar-Peter-ebx","timestamp":"2025. április. 18. 07:00","title":"Hadházy Ákos a Fülkében: Simán benne van a rendszerben, hogy Magyar Pétert el fogják vinni a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]