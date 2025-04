Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. április. 21. 07:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e02c202d-18c9-405c-8ddd-9997ab55db86","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Az archeogenetika támpontot ad az ősök eredetének felkutatásában, és mint Rácz Zsófia régész elmondja, bizonyítékkal szolgál arra, hogy a hunok kapcsolatba hozhatók a Hsziungnu Birodalom elitjével. Mindkét hun birodalomra igaz, hogy nem kizárólag erőből terjeszkedtek, hanem ügyes sztyeppei diplomáciával is. Rácz és kutatótársai több genetikai kapcsolódási pontot találtak a Kárpát-medence és Mongólia között húzódó térségben. De vajon elárulja a genetika, hova tűntek a hunok?","shortLead":"Az archeogenetika támpontot ad az ősök eredetének felkutatásában, és mint Rácz Zsófia régész elmondja, bizonyítékkal...","id":"20250421_hvg-mintavetel-racz-zsofia-regesz-interju-hunok-avarok-sztyeppei_birodalmak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e02c202d-18c9-405c-8ddd-9997ab55db86.jpg","index":0,"item":"370d82fa-e10b-42a2-afa9-7e282f457639","keywords":null,"link":"/360/20250421_hvg-mintavetel-racz-zsofia-regesz-interju-hunok-avarok-sztyeppei_birodalmak","timestamp":"2025. április. 21. 07:00","title":"„Közvetlen bizonyítékok kerültek elő” – forradalmi új adatokkal szolgál hunokról és avarokról az archeogenetika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Személyellenőrzés továbbra sincs, de csak két határátkelőhelyet használhatnak azok, akik patás állatokat, illetve ezekből az állatokból származó termékeket szállítanak. Szlovákiában és Ausztriában már szigorúbbak. ","shortLead":"Személyellenőrzés továbbra sincs, de csak két határátkelőhelyet használhatnak azok, akik patás állatokat, illetve...","id":"20250420_Szlovakia-Ausztria-utan-Horvatorszag-szaj-es-koromfajas-hatar-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c.jpg","index":0,"item":"21db53d3-128e-49c3-ae0a-3add1db9ac82","keywords":null,"link":"/cegauto/20250420_Szlovakia-Ausztria-utan-Horvatorszag-szaj-es-koromfajas-hatar-korlatozas","timestamp":"2025. április. 20. 13:00","title":"Szlovákia és Ausztria után Horvátország is ideiglenes korlátozásokat vezet be a határon a száj- és körömfájás miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke Ferenc pápa három magyar mondatával köszönt meg mindent a katolikus egyházfőnek.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke Ferenc pápa három magyar mondatával köszönt meg mindent a katolikus egyházfőnek.","id":"20250422_magyar-peter-ferenc-papa-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"fa6e69a2-3e4d-46f3-9be5-5e15e87d4117","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_magyar-peter-ferenc-papa-temetes","timestamp":"2025. április. 22. 11:57","title":"Magyar Péter is részt vesz Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hosszúhétvége miatt.","shortLead":"A hosszúhétvége miatt.","id":"20250420_Kesobb-erkezik-a-csaladi-potlek-majusban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"2f10ff4c-6d82-4000-83a2-6c9ac324ef0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250420_Kesobb-erkezik-a-csaladi-potlek-majusban","timestamp":"2025. április. 20. 13:28","title":"Később érkezik a családi pótlék májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3998814-adb5-4dd1-80a4-cd44ce6bdb04","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Miután a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként jogerősen hét év börtönbüntetésre ítélték Gyárfás Tamást, a volt producernek, egykori sportvezetőnek 76 évesen kell börtönbe vonulnia. Megkérdeztük a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BVOP), hogy milyen körülmények közé kerülnek az idős elítéltek.","shortLead":"Miután a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként jogerősen hét év börtönbüntetésre ítélték Gyárfás Tamást, a volt...","id":"20250421_Idosek-racs-mogott-mi-var-a-76-eves-Gyarfas-Tamasra-a-bortonben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3998814-adb5-4dd1-80a4-cd44ce6bdb04.jpg","index":0,"item":"86888f07-a0f6-42ed-a1da-9deb564f8fc8","keywords":null,"link":"/360/20250421_Idosek-racs-mogott-mi-var-a-76-eves-Gyarfas-Tamasra-a-bortonben","timestamp":"2025. április. 21. 20:00","title":"Idősek rács mögött: mi vár a 76 éves Gyárfás Tamásra a börtönben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff414ee6-c8bf-4497-a9a9-2e8991e805d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az MKPK hálával gondol arra, hogy a 88 éves korában elhunyt egyházfő milyen különleges kapcsolatot ápolt a világ magyarságával, Magyarországgal. A pápát méltatják az evangélikusok és a Krisna-tudatú hívők is, a reformátusok nem sietik el a reakciót.","shortLead":"Az MKPK hálával gondol arra, hogy a 88 éves korában elhunyt egyházfő milyen különleges kapcsolatot ápolt a világ...","id":"20250421_Erdo-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff414ee6-c8bf-4497-a9a9-2e8991e805d3.jpg","index":0,"item":"bab541bc-f2c2-47c0-99a1-4e6fbcd99a13","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_Erdo-Peter","timestamp":"2025. április. 21. 12:25","title":"Erdő Péter: Ferenc pápa szerette átlépni a falakat, ajtót nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Még lábadozik, de a szokásos “Urbi et Orbi” áldásra megjelent a Szent Péter-bazilika teraszán.","shortLead":"Még lábadozik, de a szokásos “Urbi et Orbi” áldásra megjelent a Szent Péter-bazilika teraszán.","id":"20250420_A-papa-nem-jelent-meg-a-husvetvasarnapi-misen-a-Szent-Peter-bazilikaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845.jpg","index":0,"item":"d1b46498-cfcb-4dc2-851d-9fefbcf35619","keywords":null,"link":"/elet/20250420_A-papa-nem-jelent-meg-a-husvetvasarnapi-misen-a-Szent-Peter-bazilikaban","timestamp":"2025. április. 20. 12:25","title":"A pápa nem jelent meg a húsvétvasárnapi misén a Szent Péter-bazilikában, de áldást osztott utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]