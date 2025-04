Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ázsiából, az egykori Szovjetunió tagállamaiból és afrikai országokból érkezett a legtöbb önkéntes.","shortLead":"Ázsiából, az egykori Szovjetunió tagállamaiból és afrikai országokból érkezett a legtöbb önkéntes.","id":"20250424_oroszorszag-kulfoldi-zsoldosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305.jpg","index":0,"item":"44378cf7-c75a-4d73-9105-23d4dded3b89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_oroszorszag-kulfoldi-zsoldosok","timestamp":"2025. április. 24. 11:45","title":"Legalább 48 ország zsoldosai harcolnak Oroszország oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4fb1a99-d24e-4d45-b405-ae85c16e2663","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Lucy nevű űrszonda a Jupiter pályája felé tart, hogy a Trójai övben lévő aszteroidák segítségével felderítse a Naprendszer történetét. Útközben több aszteroidát is megvizsgál, ezek közül az egyik a Donaldjohanson.","shortLead":"A Lucy nevű űrszonda a Jupiter pályája felé tart, hogy a Trójai övben lévő aszteroidák segítségével felderítse...","id":"20250422_nasa-lucy-urszonda-donaldjohanson-aszteroida","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4fb1a99-d24e-4d45-b405-ae85c16e2663.jpg","index":0,"item":"325efcee-3929-45d5-85c0-c8087a8d02e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_nasa-lucy-urszonda-donaldjohanson-aszteroida","timestamp":"2025. április. 22. 17:03","title":"Testközelből készített videót a NASA egy 8 kilométeres aszteroidáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3d3cfe-83d7-469e-9b06-d778a6996134","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"23 százalékkal nőtt a beadott ingatlanszerzési kérelmek száma, többségük kínai állampolgárokhoz fűződik.","shortLead":"23 százalékkal nőtt a beadott ingatlanszerzési kérelmek száma, többségük kínai állampolgárokhoz fűződik.","id":"20250422_ingatlanpiac-lakasvasarlas-EU-n-kivuli-kulfoldiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3d3cfe-83d7-469e-9b06-d778a6996134.jpg","index":0,"item":"2eb954cd-2049-4072-bf68-c37685842d3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_ingatlanpiac-lakasvasarlas-EU-n-kivuli-kulfoldiek","timestamp":"2025. április. 22. 13:36","title":"Tavaly már a Covid előtti szinten pezsegtek az ingatlanpiacon az EU-n kívüli vásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f0d653-ca37-450b-abad-11cce32f760d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A közösségi média túlzott használata a depresszió egyik fő okává lépett elő a tizenévesek körében.","shortLead":"A közösségi média túlzott használata a depresszió egyik fő okává lépett elő a tizenévesek körében.","id":"20250422_kozossegi-media-karos-hatas-tizenevesek-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81f0d653-ca37-450b-abad-11cce32f760d.jpg","index":0,"item":"a56dc618-e089-49be-9a9f-54c0b5086003","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_kozossegi-media-karos-hatas-tizenevesek-felmeres","timestamp":"2025. április. 22. 16:56","title":"A tinédzserek fele szerint ártalmas a közösségi média a korosztályukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5930e3-750b-4908-ae99-d889bc0ff95f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Curiosity 13 évvel a küldetése megkezdése után talált rá arra az ásványra, ami folyékony víz és szén-dioxid jelenlétében keletkezik.","shortLead":"A Curiosity 13 évvel a küldetése megkezdése után talált rá arra az ásványra, ami folyékony víz és szén-dioxid...","id":"20250423_nasa-curiosity-mars-sziderit-asvany-elheto-bolygo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf5930e3-750b-4908-ae99-d889bc0ff95f.jpg","index":0,"item":"4822a997-0ef8-4982-b8ca-f4ce32f77125","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_nasa-curiosity-mars-sziderit-asvany-elheto-bolygo","timestamp":"2025. április. 23. 20:03","title":"Rátalált a NASA az ásványra, ami bizonyítja: élhető bolygó volt a Mars, és folyékony víz volt a felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9f56d5-47ef-4e9a-875f-c2b2b4e714ac","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos Mercedes CLA L hatótávolsága meghaladja a 850 kilométert, és adott esetben az 1100 kilométert is megközelítheti.","shortLead":"Az elektromos Mercedes CLA L hatótávolsága meghaladja a 850 kilométert, és adott esetben az 1100 kilométert is...","id":"20250424_a-hatalmas-hatotavu-nyujtott-mercedes-cla-hosszabb-lett-a-c-osztalynal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9f56d5-47ef-4e9a-875f-c2b2b4e714ac.jpg","index":0,"item":"b5779569-a83c-49c4-a35c-23b2b73fdebb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_a-hatalmas-hatotavu-nyujtott-mercedes-cla-hosszabb-lett-a-c-osztalynal","timestamp":"2025. április. 24. 09:54","title":"A hatalmas hatótávú nyújtott Mercedes CLA hosszabb lett a C-osztálynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ki akadályozná meg, hogy Trump szépen a vonal alá kényszerítse a társadalmi elitet, mint Orbán? Az elnöknek nagyon tetszene az orbánizmus maffiadimenziója is, amit Mészáros Lőrinc felemelkedése fémjelez – magyarázta a vele készült interjúban a Bostoni Egyetem professzora.","shortLead":"Ki akadályozná meg, hogy Trump szépen a vonal alá kényszerítse a társadalmi elitet, mint Orbán? Az elnöknek nagyon...","id":"20250422_Quinn-Slobodian-kanadai-tortenesz-trump-orban-die-zeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"8e0800de-6ee4-4ab7-8a3a-b074778f1380","keywords":null,"link":"/360/20250422_Quinn-Slobodian-kanadai-tortenesz-trump-orban-die-zeit","timestamp":"2025. április. 22. 16:02","title":"Az USA minden további nélkül orbánizálódhat – Quinn Slobodian kanadai történész a Die Zeitnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58619075-3dab-448a-b497-61aabff35017","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A porschés több veszélyes helyzetet is teremtett.","shortLead":"A porschés több veszélyes helyzetet is teremtett.","id":"20250422_busz-feher-porsche-buntetofekezes-szabalytalansag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58619075-3dab-448a-b497-61aabff35017.jpg","index":0,"item":"a8b65908-be72-4662-bb32-1491e25e278c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_busz-feher-porsche-buntetofekezes-szabalytalansag-video","timestamp":"2025. április. 22. 16:10","title":"Nem engedte ki a megállóból a buszt, majd büntetőfékezéssel idegesítette a rádudáló sofőrt egy Porsche vezetője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]