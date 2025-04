Az elmúlt időszakban óriásit dobtak a ChatGPT népszerűségén – és felhasználói bázisán –, hogy az OpenAI mesterséges intelligenciája segítségével például a Studio Ghibli nevű japán filmstúdió stílusában lehet képeket generáltatni. Az OpenAI legutóbbi fejlesztése annyira népszerű, hogy kezdetben extrém terhelés nehezedett a vállalat szervereire.

Képgeneráló eszköze persze nemcsak az OpenAI-nak van: a Google Geminije is tud hasonló produktumokat létrehozni, és persze nem szabad megfeledkezni a képek szerkesztésében ősidők óta jártas Adobe fejlesztéséről sem. Ez utóbbi a Firefly nevű mesterséges intelligencia, ami nemcsak a képekhez, a videókhoz is nagyon jól használható.

Bár ez a fejlesztés nem tekinthető a ChatGPT riválisának, hiszen nem egy chatbotból nőtt ki, a vállalat mégis azt tervezi, hogy felveszi a versenyt a konkurenciával. A BGR beszámolója szerint az Adobe iPhone-ra és Androidra is elkészíteni a Firefly alkalmazását, hogy útközben is lehessen képeket készíteni. Érdekesség, hogy a Firefly nemcsak az Adobe, hanem az OpenAI, a Google és mások által fejlesztett MI-eszközöket is képes integrálni.

Ez utóbbi abból az új webes alkalmazásból derült ki, amit Londonban mutatott be a vállalat. Az alkalmazás támogatja az Adobe összes, kereskedelmi szempontból biztonságos kreatív MI-modelljét, beleértve az új Firefly Image Model 4-et az élethű képek készítéséért, az új Firefly Image Model 4 Ultrát a részletesség és a komplexitás érdekében, valamint a Firefly Video Modelt, amely szöveges promptokból és képekből generál felvételeket.

Adobe

Emellett a rendszer integrálta a Google Imagen 3, Veo 2 és Flux 1.1 Pro, valamint az OpenAI ChatGPT 4o modelljeit is. Sőt, a cég azt tervezi, hogy a jövőben több kisebb modellt is elérhetővé tesz az eszközében.

Ami a cég saját modelljeit illeti, az új Firefly Image Model 4 a vállalat szerint élethű képminőséget biztosít, valamint támogatja a 2K felbontást. Az Ultra verzió segít „összetett jelenetek renderelésében kis struktúrákkal olyan projektekhez, amelyek kifogástalan részletességet és valósághű ábrázolást igényelnek”.

A Firefly videómodell támogatja a Full HD felbontású videók létrehozását szöveges promptokból és képekből.

Hogy a natív androidos és iPhone-os alkalmazás mikor válik elérhetővé, azt egyelőre nem közölte a cég, csupán annyit árult el a projektről, hogy hamarosan jönni fog a két app.

