Csak bedugja a konnektorba, és rögtön elkezd energiát spórolni önnek, mi az? Semmi. Ilyen ugyanis nincs, ellenben egy lakástűzhöz hozzájárulhatnak az ilyen eszközök.

A brit fogyasztóvédelem, a Which? górcső alá vette ezeket az egyébként (az ottani törvények szerint) illegális „energiaspóroló” kütyüket, és kiderült: nemhogy egyetlen fillért nem spórolnak a villanyszámlán, de még életveszélyesek is. Ezek időnként a magyar bazárokban, piacokon is felbukkannak, de egy gyors keresés alapján úgy találtuk, a kínai webáruházakból is beszerezhetők – a Magyarországon használatos dugvillával is.

Az ilyen „eszközöket” azzal az ígérettel hirdetik, hogy varázsütésre jelentősen csökkenhet a háztartás energiafogyasztása. A The Guardian kiemeli: korábban egy olyan változattal kapcsolatban is megjelent figyelmeztetés, ami 40 százalékos energiamegtakarítást ígért. Helyette azonban legfeljebb az áramütéshez vagy a lakástűzhöz tudott hozzájárulni, így a fogyasztóvédelem is felhívást tett közzé, hogy senki ne vegyen és használjon ilyet.

A zavaros technikai magyarázat rendszerint arról szól, hogy az eszköz „stabilizálja” a feszültséget, és „kiegyensúlyozza” az elektromos hálózatot, hogy így javítsa a háztartási eszközök teljesítményét.

Az angol nyelv sem a hirdetők erőssége, de ez a legkisebb baj Aliexpress (képernyőkép)

A Which? kutatói nyolc ilyen csodakütyüt vettek górcső alá, melyeket több internetes piactérről – Amazon, eBay, AliExpress, Shein, Temu – szereztek be, de a konklúzió azonos: egyiknél sem volt bizonyíték arra, hogy bármilyen módon hozzájárult volna az alacsonyabb villanyszámlához.

Az is közös bennük, hogy nem felelnek meg a legalapvetőbb elektromos biztonsági előírásoknak sem, tehát illegálisak, és még potenciálisan életveszélyesek is. A brit fogyasztóvédelem munkatársai szerint a belső komponensek forrasztása is rossz minőségű volt.

A Which? szerint a megállapításaik tükrében valamennyi kereskedő kisöpörte a kínálatából az ilyen eszközöket. A brit kormányzat egyébként épp most nyújt be a parlamentnek egy olyan törvényjavaslatot, ami olyan jogszabályokat hozna, melyekkel a kereskedőt terhelné a felelősség az ilyen termékekkel kapcsolatban.

Ha spórolni szeretne a villanyszámláján, inkább fogadja meg az alábbi cikkünkben foglalt tanácsokat.

(Cikkünk nyitóképe illusztráció.)

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.