Régóta viták – és kutatások – tárgya a férfi fogamzásgátlás, eddig ugyanis csak a nők számára volt elérhető ilyen, jellemzően gyógyszeralapú megoldás. Kutatások azonban már zajlanak a területen, a YCT-529 kódnevű, amerikai fejlesztésű készítmény például 99 százalékos hatékonyságot mutat.

Most pedig egy olyan megoldás tűnik ígéretesnek, ami beültethető, és így akár két évig is eltarthat a hatása – írja a The Guardian. Az Adam nevű, hormonmentes férfi fogamzásgátló egy vízben oldódó hidrogél, melyet az ondóvezetékbe ültetnek be. A működése annyiból áll, hogy meggátolja a spermiumok keveredését az ondóval.

A fejlesztő, a Contraline szerint úgy tervezték a megoldást, hogy meghatározott idő után lebomoljon a szervezetben, helyreállítva a termékenységet. A vállalat kifejti: az első fázisú klinikai vizsgálatok alapján az Adam 24 hónapon át sikeresen tudta blokkolni a spermiumok kibocsátását. A vizsgálatban ezt az időtartamot elérő két alanynál eddig nem volt kimutatható spermium. Mellékhatásokról nem érkezett visszajelzés.

99%-ban hatékony a férfiaknak szánt új fogamzásgátló Amerikai kutatók fejlesztették ki a YCT-529 kódnévvel ellátott fogamzásgátló tablettát, ami hormonmentes módon segít megakadályozni a nem kívánt teherbeesést. A készítményt férfiaknak kell szedniük.

A közeljövőben további eredményekre lehet számítani, mivel az egyes résztvevők különböző időpontokban csatlakoztak a vizsgálatokhoz. Kevin Eisenfrats, a cég alapító-vezetője elmondta: az implantátum belültetéséhez egy nagyjából 10 perces, invazív eljárás szükséges, ami csak helyi érzéstelenítést igényel – altatás tehát nincs.

Az Adammel kapcsolatos eredményeket még nem publikálták tudományos folyóiratban, és nincsenek is adatok arról, hogy visszafordítható-e a dolog, mielőtt lebomlana. Eisenfrats szerint azonban a hidrogél élettartama megjósolható, és állatkísérletek alapján valóban lebomlik – embereknél alkalmazva pedig, kisebb dózisban rövidebb időn át hat.

Áttörést érhettek el a férfi fogamzásgátlás terén Hormonmentes, és teljesen visszafordítható egy új férfi fogamzásgátló módszer, mely egerekkel végzett kísérletek során már bizonyított.

Két év eltelte után ugyanakkor a férfiak dönthetnek majd arról, hogy kérnek-e egy újabb implantátumot. A cégnél már dolgoznak azon, hogy lehetővé tegyék az igény szerinti „visszafordítást”. A hatásosságot otthoni tesztekkel lehet majd ellenőrizni. A 2-es fázisú klinikai vizsgálatok még idén megindulhatnak; ebben 30-50 fő vehet majd részt Ausztráliában.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.