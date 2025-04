Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy agresszív gyalogossal gyűlt meg a baja egy autósnak. ","shortLead":"Egy agresszív gyalogossal gyűlt meg a baja egy autósnak. ","id":"20250423_kulonos-jelenet-zajlott-egy-miskolci-zebranal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"718a27ec-5de0-494d-b55f-5484c528edeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_kulonos-jelenet-zajlott-egy-miskolci-zebranal","timestamp":"2025. április. 23. 10:28","title":"Italdobálás, paprikaspray, rugdosódás – különös jelenet zajlott egy miskolci zebránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96293880-aa10-4c69-9b9d-e2c4c223a5f6","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A csúcsra járó naperőművek mellett alig volt termelési igény húsvéthétfőn. A másik oldalról nézve az alaptermelés (mint Paks) mellett szinte az összes szolártermelés fölösleges volt, ugyanannyi ment ugyanis exportra.","shortLead":"A csúcsra járó naperőművek mellett alig volt termelési igény húsvéthétfőn. A másik oldalról nézve az alaptermelés (mint...","id":"20250423_husvetkor-az-osszes-napelem-exportra-termelt-energiamix-tultermeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96293880-aa10-4c69-9b9d-e2c4c223a5f6.jpg","index":0,"item":"3b241791-bdab-4a28-8e2b-6fb7ae567a4c","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_husvetkor-az-osszes-napelem-exportra-termelt-energiamix-tultermeles","timestamp":"2025. április. 23. 11:40","title":"„Patrióta zöldpolitika” magyar módra: húsvétkor szinte az összes napelem exportra termelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ad9ca4-92d6-469b-86a8-f4df112f5b53","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet","description":"A születendő gyermek: öröm, ajándék, egy új élet lehetősége. A születendő gyermek: hitelképesség, lakásvásárlási lehetőség, plusz egy szoba. Magyarországon egyre többen az utóbbi összefüggésben (is) gondolnak jövendő babájukra, mivel az állami támogatások így próbálják megfordítani a kedvezőtlen demográfiai trendet. De túl szociológiai, gazdasági és politikai megfontolásokon: ez az ösztönzés milyen pszichés következményekkel járhat egy fiatal házaspár életében, kapcsolatában?","shortLead":"A születendő gyermek: öröm, ajándék, egy új élet lehetősége. A születendő gyermek: hitelképesség, lakásvásárlási...","id":"20250424_A-hataridore-szulni-psziches-nyomasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57ad9ca4-92d6-469b-86a8-f4df112f5b53.jpg","index":0,"item":"b8dcea00-5e29-4575-90d5-cb8222c30caa","keywords":null,"link":"/elet/20250424_A-hataridore-szulni-psziches-nyomasa","timestamp":"2025. április. 24. 18:45","title":"A „határidőre szülni” pszichés nyomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi akciót szerveznek szigetek, új tagokat vonnak be a munkába – értesült lapunk.","shortLead":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi...","id":"20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29.jpg","index":0,"item":"1cab3b97-41bd-4da5-a2b3-bbe123ae8f42","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 04:18","title":"Indul a Tisza Szigetek második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43704355-f133-4d03-a76f-648c3f98141b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatójának februárban ítélték oda a doktori címet, miután decemberben annak ellenére sikeresen megvédte a disszertációját, hogy Rácz András szerint az többoldalnyi átvett szöveget tartalmazott, és nem is Orbán Balázs gépén készült.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatójának februárban ítélték oda a doktori címet, miután decemberben annak ellenére...","id":"20250423_orban-balazs-doktori-elte-plagium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43704355-f133-4d03-a76f-648c3f98141b.jpg","index":0,"item":"a77d66e9-5154-441e-aa03-7b23b83f20c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_orban-balazs-doktori-elte-plagium","timestamp":"2025. április. 23. 14:36","title":"Orbán Balázs átvette a doktoriját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszó ügyvédje Magyarországon büntetőeljárást kezdeményezett az ügyben. ","shortLead":"Az úszó ügyvédje Magyarországon büntetőeljárást kezdeményezett az ügyben. ","id":"20250423_doppingvetseg-eltiltas-kenderesi-tamas-biologiai-utlevel-svajci-legfelsobb-birosaghoz-buntetoeljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2.jpg","index":0,"item":"e9860926-fe57-460a-8502-10b2474ed53f","keywords":null,"link":"/sport/20250423_doppingvetseg-eltiltas-kenderesi-tamas-biologiai-utlevel-svajci-legfelsobb-birosaghoz-buntetoeljaras","timestamp":"2025. április. 23. 09:40","title":"A doppingvétség miatt eltiltott Kenderesi Tamás a Svájci Legfelsőbb Bírósághoz fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korlátot szabhat a Shorts-videók nézegetésének a YouTube új funkciója.","shortLead":"Korlátot szabhat a Shorts-videók nézegetésének a YouTube új funkciója.","id":"20250425_google-youtube-shorts-videok-figyelmeztetes-napi-limit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c.jpg","index":0,"item":"85222f87-afef-4efa-b55c-1f30339c24c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_google-youtube-shorts-videok-figyelmeztetes-napi-limit","timestamp":"2025. április. 25. 08:03","title":"Mára ennyi: fontos figyelmeztetést küld ki a YouTube, vége lehet a végtelen pörgetésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba5b407-6375-4e88-a3d8-2e2f4082bfe9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az impozáns fellépői lista mellett minden eddiginél látványosabb, karaktereresebb nagyszínpadot ígérnek az üzemeltetők.","shortLead":"Az impozáns fellépői lista mellett minden eddiginél látványosabb, karaktereresebb nagyszínpadot ígérnek az üzemeltetők.","id":"20250424_Monumentalis-elmenyeket-iger-2025-re-a-Budapest-Park","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dba5b407-6375-4e88-a3d8-2e2f4082bfe9.jpg","index":0,"item":"bcfdd0e8-8ef2-4de3-b56d-09ee71ca7fa2","keywords":null,"link":"/kultura/20250424_Monumentalis-elmenyeket-iger-2025-re-a-Budapest-Park","timestamp":"2025. április. 24. 09:45","title":"Monumentális élményeket ígér 2025-re a Budapest Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]