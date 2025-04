Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"06c7edec-f712-4c27-b7ef-bf088874e7e9","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"Az országhatárokon átívelő űripar teljes átalakuláson megy keresztül napjainkban, aminek részeként a 4iG Űr és Védelmi Zrt. elindította Közép-Európa legnagyobb magánműhold-programját. A HUSAT keretében pályára állítandó űreszközök hatalmas mennyiségű adatot gyűjtenek majd a Föld teljes felszínéről, amelyekből MI-alapú algoritmusokkal értéknövelt térbeli információk állíthatók elő. Mindez jelentős üzleti potenciált képvisel a földmegfigyelési szolgáltatások nemzetközi piacán, ugyanis a civil felhasználók és a védelmi szektor adatigénye is gyorsuló ütemben növekszik.","shortLead":"Az országhatárokon átívelő űripar teljes átalakuláson megy keresztül napjainkban, aminek részeként a 4iG Űr és Védelmi...","id":"20250425_4iG_Muholdas-foldmegfigyeles-urkutatas-HUSAT-Remtech-Martonvasar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06c7edec-f712-4c27-b7ef-bf088874e7e9.jpg","index":0,"item":"a127b98b-1b9c-4ebd-ad3b-42d7b4cb7626","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250425_4iG_Muholdas-foldmegfigyeles-urkutatas-HUSAT-Remtech-Martonvasar","timestamp":"2025. április. 25. 07:30","title":"Műholdas földmegfigyelés: magyar vállalat is lehet globális adatszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4f410cc7-fa32-4a58-bd7c-08fdd02a037e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz épület dőlt romba.","shortLead":"Több száz épület dőlt romba.","id":"20250426_Nagy-ereju-foldrenges-razta-meg-Ecuadort-sokan-megserultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f410cc7-fa32-4a58-bd7c-08fdd02a037e.jpg","index":0,"item":"38820b8b-0059-45b9-8a53-70b1d0a16f72","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Nagy-ereju-foldrenges-razta-meg-Ecuadort-sokan-megserultek","timestamp":"2025. április. 26. 14:59","title":"Nagy erejű földrengés rázta meg Ecuadort, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0cd6dc1-3e64-4fdc-bb5d-47500140ca6b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új főszerkesztő korábban a Magyar Nemzetnél és egy azóta megszűnt kormánypárti lapnál is dolgozott. ","shortLead":"Az új főszerkesztő korábban a Magyar Nemzetnél és egy azóta megszűnt kormánypárti lapnál is dolgozott. ","id":"20250424_Fel-even-belul-masodjara-valt-foszerkesztot-az-Origo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0cd6dc1-3e64-4fdc-bb5d-47500140ca6b.jpg","index":0,"item":"8ef192e5-d9fa-44d8-9457-dc6aef3ca036","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Fel-even-belul-masodjara-valt-foszerkesztot-az-Origo","timestamp":"2025. április. 24. 17:39","title":"Fél éven belül másodjára vált főszerkesztőt az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae5219b-f582-4cef-8e97-fc2c21c154b3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A limitált szériás Porsche 911 Spirit 70 külsejét és belsejét megannyi aranyfényű logó és felirat ékesíti.","shortLead":"A limitált szériás Porsche 911 Spirit 70 külsejét és belsejét megannyi aranyfényű logó és felirat ékesíti.","id":"20250425_a-70-es-evekbe-repit-vissza-a-legujabb-retro-porsche-911-spirit-70","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ae5219b-f582-4cef-8e97-fc2c21c154b3.jpg","index":0,"item":"f10782d7-e6ff-4b2c-86cf-89ec30d55216","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_a-70-es-evekbe-repit-vissza-a-legujabb-retro-porsche-911-spirit-70","timestamp":"2025. április. 25. 08:53","title":"A 70-es évekbe repít vissza az aranytól csillogó legújabb retró Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A vártnál sokkal nagyobb volt a kereslet a feltámasztott Traubira, ezért fogyott el pillanatok alatt sok boltból. Van, ahol nem is árulják folyamatosan, csak időszakos akciókban.","shortLead":"A vártnál sokkal nagyobb volt a kereslet a feltámasztott Traubira, ezért fogyott el pillanatok alatt sok boltból. Van...","id":"20250425_Ugy-viszik-a-Traubit-mint-a-cukrot-egy-honap-alatt-elment-az-eves-terv-fele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05.jpg","index":0,"item":"f1af4992-d06f-41c2-a034-ff9e2d4ba79f","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_Ugy-viszik-a-Traubit-mint-a-cukrot-egy-honap-alatt-elment-az-eves-terv-fele","timestamp":"2025. április. 25. 09:45","title":"Úgy viszik a Traubit, mint a cukrot, egy hónap alatt elment az idénre tervezett mennyiség fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Taffy Brodesser-Akner új regénye is egy lelépés története. ","shortLead":"Taffy Brodesser-Akner új regénye is egy lelépés története. ","id":"20250426_hvg-Taffy-Brodesser-Akner-A-Long-Island-i-kompromisszum-regeny-21-Szazad-Kiado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a.jpg","index":0,"item":"b03f4907-83d3-40b0-a33e-acf942decc16","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-Taffy-Brodesser-Akner-A-Long-Island-i-kompromisszum-regeny-21-Szazad-Kiado","timestamp":"2025. április. 26. 16:15","title":"A kikötözős szex és a drogok után sikerül leszámolni a dibukkal? A Long Island-i kompromisszumból kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A benzin ára a héten már nem változik.","shortLead":"A benzin ára a héten már nem változik.","id":"20250425_Jon-egy-pici-armozgas-a-dizelnel-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02.jpg","index":0,"item":"1cf60db0-9375-432f-a8e4-dacb53fa51ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_Jon-egy-pici-armozgas-a-dizelnel-hetvegen","timestamp":"2025. április. 25. 10:08","title":"Jön egy pici árváltozás a dízelnél hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3064935d-19d0-4273-8b0d-6417a39dc1d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy hete tombolt komoly vihar Soltvadkertnél, a HungaroMet az adatok alapján arra jutott, hogy tornádó volt.","shortLead":"Egy hete tombolt komoly vihar Soltvadkertnél, a HungaroMet az adatok alapján arra jutott, hogy tornádó volt.","id":"20250425_tornado-soltvadkert-szupercella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3064935d-19d0-4273-8b0d-6417a39dc1d6.jpg","index":0,"item":"f8931f86-32a7-4a49-9a28-4bdace7dd162","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_tornado-soltvadkert-szupercella","timestamp":"2025. április. 25. 07:46","title":"HungaroMet: tornádó csaphatott le Soltvadkertre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]