Újraírhatja a prémium okostelefonok hálózatfüggetlen üzemidejét az év vége felé (valószínűleg decemberben) piacra kerülő Xiaomi 16: ebbe a készülékbe ugyanis olyan akkumulátor kerülhet, amelynek 7000 mAh-s vagy valamivel több lesz a kapacitása. Csak összehasonlításképpen: a tavalyi Xiaomi 15 „csak” 5400 mAh-s akkuval (a Pro pedig 6100 mAh-sal) dicsekedhetett. Az idei modell jelentős megugrását az magyarázhatja, hogy a szokásos lítium-ion technológiát esetleg felváltja a nagy sűrűségű szilícium-szén akku-technológia, ami növelheti a hatékonyságot és a kompaktságot, lehetővé téve az elegáns dizájnt plusz súly nélkül.

A közelmúltbeli szivárogtatás elkövetője azt is tudni véli, hogy az eszközbe a Snapdragon 8 Elite 2 (vagy a MediaTek Dimensity 9500) chip kerül. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem csupán a nagyobb akku-kapacitás ad majd hosszabb üzemidőt, hanem ehhez a hatékonyabb, chipkészlet is hozzájárul majd. Az például, hogy a Galaxy S25 Ultra akkumulátoros élettartama magasabb volt az elődjénél (ugyanolyan akkuval), a Snapdragon 8 Elite hatékonyságnövelésének volt köszönhető.

De nem csupán az akkumulátorában lenne különleges a Xiaomi 16, a korábbi hírek nagyobb kijelzőre utalnak, ami megerősítheti a kerethez illeszkedő nagyobb akkumulátor ötletét.

Xiaomi 15 Xiaomi for All

Az új Xiaomi-modell 7000 mAh-s akkumulátora forradalmasíthatja a prémium okostelefonok piacát. Jelenleg a legtöbb csúcskategóriás eszköz, mint például a Samsung Galaxy S25 és az iPhone 16 Pro, jellemzően 4000 és 5000 mAh közötti akkumulátorral rendelkeznek. Viszont az említett kapacitásnövekedés lehetővé tehet a felhasználók számára akár két napig tartó intenzív játékot, videostreaminget vagy multitaskingot újratöltés nélkül.

Az árak jelenleg spekulatívak, de a fejlett technológia miatt prémium árcédulára számítunk. A Xiaomi 15 ára körülbelül 699 dollár, ami arra utal, hogy a Xiaomi 16 a 799 és 999 dollár közötti tartományba eshet.

Arra azért a Gizmochina is felhívja a figyelmet, hogy az akkumulátorral kapcsolatos kiszivárogtatást óvatosan kell kezelni. Az ilyen hírek ugyanis nem mindig megbízhatóak, és gyártási kihívások is vannak, különösen, ha igaz, hogy új típusú lenne az akku. De még ha a kapacitás valamivel kevesebb is lenne 7000 mAh-nál, már az is jelentős javulást hozhatna az előd akkus élettartamához képest.

