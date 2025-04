Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a99537c3-4f3e-4ce4-a256-5b381ebdc958","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csőrepedés miatt került a tengerbe a rengeteg olaj.","shortLead":"Csőrepedés miatt került a tengerbe a rengeteg olaj.","id":"20250425_tizenhet-tonna-olaj-adria-hvar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a99537c3-4f3e-4ce4-a256-5b381ebdc958.jpg","index":0,"item":"55a3cab2-7cba-4d14-96b0-c4dd83cdb9f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_tizenhet-tonna-olaj-adria-hvar","timestamp":"2025. április. 25. 13:08","title":"Tizenhét tonna olaj ömlött az Adriába Hvar városánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3f070f-a2d6-47a4-bf67-b60e3d4a9763","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Odaszúrt a köztelevíziónak is, amely „gyakorlatilag teljesen elfelejtette Hofi Gézát, aki egykoron milliókat ültetett le a képernyők elé”.","shortLead":"Odaszúrt a köztelevíziónak is, amely „gyakorlatilag teljesen elfelejtette Hofi Gézát, aki egykoron milliókat ültetett...","id":"20250426_Hofi-ozvegye-Amig-elek-soha-nem-beszelek-mult-idoben-Gezarol-hiszen-itt-van-velem-es-bennem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e3f070f-a2d6-47a4-bf67-b60e3d4a9763.jpg","index":0,"item":"9c718808-5aa6-4016-bb8e-d22989dafe93","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Hofi-ozvegye-Amig-elek-soha-nem-beszelek-mult-idoben-Gezarol-hiszen-itt-van-velem-es-bennem","timestamp":"2025. április. 26. 21:52","title":"Hofi özvegye: Amíg élek, soha nem beszélek múlt időben Gézáról, hiszen itt van velem és bennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A benzin ára a héten már nem változik.","shortLead":"A benzin ára a héten már nem változik.","id":"20250425_Jon-egy-pici-armozgas-a-dizelnel-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02.jpg","index":0,"item":"1cf60db0-9375-432f-a8e4-dacb53fa51ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_Jon-egy-pici-armozgas-a-dizelnel-hetvegen","timestamp":"2025. április. 25. 10:08","title":"Jön egy pici árváltozás a dízelnél hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5191677c-acb7-40db-98fc-6bbb8348e65e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színész tavaly több súlyos balesetet is szenvedett.","shortLead":"A színész tavaly több súlyos balesetet is szenvedett.","id":"20250425_Galko-Balazs-tragidia-meghalt-szinesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5191677c-acb7-40db-98fc-6bbb8348e65e.jpg","index":0,"item":"97bb44e1-5331-4c88-9bc7-f834990fcd4a","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Galko-Balazs-tragidia-meghalt-szinesz","timestamp":"2025. április. 25. 21:26","title":"Meghalt Galkó Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ae7af8-f199-4706-bb4d-fee9fd91a535","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben saját képgeneráló alkalmazást dob piacra az Adobe, amely alapját a vállalat által fejlesztett Firefly mesterséges intelligencia adja.","shortLead":"A jövőben saját képgeneráló alkalmazást dob piacra az Adobe, amely alapját a vállalat által fejlesztett Firefly...","id":"20250425_adobe-firefly-mesterseges-intelligencia-alkalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06ae7af8-f199-4706-bb4d-fee9fd91a535.jpg","index":0,"item":"024c80c5-72b6-47fd-8135-1fe8e3d31286","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_adobe-firefly-mesterseges-intelligencia-alkalmazas","timestamp":"2025. április. 25. 17:33","title":"Jön az Adobe saját képgeneráló alkalmazása, androidos eszközökre, iPhone-ra és iPadre is le lehet majd tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1e909d-c238-4f74-bed9-fb88784a5ef7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenharmadik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250425_Gondolkozz-velunk-Mozaikpadlo-Szexi-a-matek-13","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed1e909d-c238-4f74-bed9-fb88784a5ef7.jpg","index":0,"item":"8c0b7c23-a1ba-41fb-b65f-dbc8cd4a5e88","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Gondolkozz-velunk-Mozaikpadlo-Szexi-a-matek-13","timestamp":"2025. április. 25. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Mozaikpadló – Szexi a matek 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen orvosolható.","shortLead":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen...","id":"20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784.jpg","index":0,"item":"796437c9-c79b-4c11-975f-bba7c1f3e9b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","timestamp":"2025. április. 26. 08:03","title":"Van egy nem is olyan kicsi gond a Windows frissítésével – megint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107b8e9d-26a5-4c25-bfee-f908bd721551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Harry Potter-regények szerzője látványosan örült annak, hogy a brit legfelsőbb bíróság kimondta: esélyegyenlőségi ügyekben nem lehet nőként kezelni a transzneműeket. Pascal testvére korábban transzneműként coming outolt.","shortLead":"A Harry Potter-regények szerzője látványosan örült annak, hogy a brit legfelsőbb bíróság kimondta: esélyegyenlőségi...","id":"20250425_JK-Rowling-transzfob-Pedro-Pascal-luzer-transznemu-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/107b8e9d-26a5-4c25-bfee-f908bd721551.jpg","index":0,"item":"64920f91-4753-4b73-a6f3-bf6576441608","keywords":null,"link":"/elet/20250425_JK-Rowling-transzfob-Pedro-Pascal-luzer-transznemu-torveny","timestamp":"2025. április. 25. 10:36","title":"Pedro Pascal förtelmesnek és lúzernek nevezte J. K. Rowling viselkedését, aki az új brit transzneműtörvényt ünnepelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]