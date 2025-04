A Samsung élen jár az innovációban, és így a szabadalmak számában is. Az összehajtható telefonnal kapcsolatban is jó pár ötlete volt már, egy újabb szabadalom pedig egy feltekerhető kijelzős eszközre utal, azonban Samsung-szokás szerint ez is más, mint az eddigi megoldások.

Az összehajtható telefonokkal kapcsolatos legfőbb elvárás, hogy maradjanak kellően kompaktak, azonban könnyen át lehessen alakítani őket nagyobb képernyős készülékekké, amikor éppen filmet, videót nézne rajtuk a felhasználó. A mai hajtható telefonok meg is felelnek e célnak, vagy könyvként lehet kihajtani ezeket, vagy úgy, mint a régebbi kagylótelefonokat.

A nyújtható kijelzőjű telefon célja is hasonló, azonban a megvalósítás egészen más. A Samsung a napokban kapott zöld utat az Egyesült Államok szabadalmi hivatalától (USPTO) egy ilyen feltekerhető kijelzőjű eszközre, azonban a korábbi, oldalra nyúló gördíthető megoldásokkal szemben a dél-koreai cég vertikálisan (függőlegesen) bővülő kijelzőt képzelt el. Az eszköz kompakt maradhat a zsebben, miközben szükség esetén magasabb lehet a képernyő, azaz egy kompakt készülékből egy egyszerű csúsztatással vagy gombnyomással magasabb, teljes méretű képernyőjűvé változik.

A vázlatok alapján az előlap vékony kereteket tartalmaz, enyhén markáns állal, míg a test a szokásosnál vastagabb, valószínűleg azért, mivel a gördülő mechanizmusnak ad helyet. A hátlapon a kamera elrendezése a Galaxy Z Flip 6 kétlencsés rendszerére emlékeztet, ami azt sugallja, hogy a Samsung megtarthatja az ismerős dizájnelemeket, hogy megkönnyítse a rajongók számára az átállást.

A szabadalmi vázlatok alapján el is készült a telefon renderelése. Akárcsak a szabadalomban, ami nem mutatja teljesen kinyitott állapotban a készüléket, a renderelés is az alapot mutatja, azaz a maximális képernyőméret továbbra is tisztázatlan. Mindenesetre egyértelműen megvan benne a lehetőség, hogy egy újfajta hibridet kínáljon, ami egy hagyományos telefon és egy médiaeszköz között helyezkedik el.

DomoAI

A renderelést készítő DomoAI (aki a @xleaks7 munkatársával dolgozott együtt) szerint a Samsung azt tervezheti, hogy az eszközön lévő mesterséges intelligenciát használja annak érdekében, hogy javítsa a felhasználók interakcióját e különleges okostelefonnal.

Ezt a koncepciót nemcsak az MI jelenléte teszi izgalmassá, hanem az, hogy hogyan tudják kihasználni ezek a funkciók az adaptálható képernyőterületet. A valós idejű fordítás például két nyelvet jeleníthet meg egyidejűleg osztott nézetben, amikor a képernyő függőlegesen kinyílik, hogy legyen elég hely. Ezt a fajta elrendezést nehéz lenne tisztán megvalósítani egy hagyományos telefonon anélkül, hogy ne éreznénk, itt bizony kevés a hely.

Egy ilyen rendszer – mutat rá a GizmoChina – a napi feladatokat is hatékonyabban kezelheti, ha a mesterséges intelligencia képességeit a rugalmas kijelzővel kombinálja. Egy hosszú üzenetet vagy cikket felolvasó képen a MI összefoglalhatja a tartalmat, miközben a képernyő kibővül, hogy többet mutasson, anélkül, hogy folyamatosan görgetni kellene.

Ez a koncepció azért is tűnik ki, mert a függőleges terjeszkedés természetesebbnek tűnik a görgetés, az olvasás vagy a többfeladatos munka során, és ennek az intelligens szoftverrel való párosítása új lehetőségeket nyithat meg a termelékenység és a játék terén. Viszont tekintettel a bonyolultságra és a költségekre, a Samsung első tekerhető kijelzős telefonja – bármikor is érkezzen – várhatóan prémium ajánlat lesz, borsos árcédulával.

