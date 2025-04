Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1adb1342-1eea-4b4e-8376-7c937935e6aa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A boltlánc 100 új munkahelyet teremt a nyári szezonra a tó menti egységeiben.","shortLead":"A boltlánc 100 új munkahelyet teremt a nyári szezonra a tó menti egységeiben.","id":"20250428_Aldi-Balaton-nyari-szezonalis-munka-brutto-kozel-600-ezres-fizetes-hosszabb-nyitvatartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adb1342-1eea-4b4e-8376-7c937935e6aa.jpg","index":0,"item":"6f45ff7d-a7b2-4865-bf4e-70e4a36fe2d8","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_Aldi-Balaton-nyari-szezonalis-munka-brutto-kozel-600-ezres-fizetes-hosszabb-nyitvatartas","timestamp":"2025. április. 28. 11:26","title":"Bruttó 595 200 forintot is lehet majd keresni nyáron az Aldi balatoni üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95474dd8-2902-44e8-90a7-8e8290a8a2be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újra felül a retróvonatra a Sony, és visszahozz egy olyan funkciót, amit imádtak a felhasználók, amikor csak egy rövid időre tették elérhetővé.","shortLead":"Újra felül a retróvonatra a Sony, és visszahozz egy olyan funkciót, amit imádtak a felhasználók, amikor csak egy rövid...","id":"20250428_sony-plasytation-retro-felulet-rendszerfrissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95474dd8-2902-44e8-90a7-8e8290a8a2be.jpg","index":0,"item":"ba7ac952-97c1-46c5-878d-5630b4c73595","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_sony-plasytation-retro-felulet-rendszerfrissites","timestamp":"2025. április. 28. 15:03","title":"Akkora siker volt a PlayStation konzolok retrósítása, hogy visszahozza a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392630c9-cadb-4705-9be6-290d98a8e5f5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az M4-es autóút közelében található hulladéktelep kapott lángra.","shortLead":"Az M4-es autóút közelében található hulladéktelep kapott lángra.","id":"20250429_ketezer-negyzetmeter-szemet-tuz-cegled","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392630c9-cadb-4705-9be6-290d98a8e5f5.jpg","index":0,"item":"5870d461-9081-4a29-8efa-6bf3d05cf55a","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_ketezer-negyzetmeter-szemet-tuz-cegled","timestamp":"2025. április. 29. 10:41","title":"Kétezer négyzetméteren lángol a szemét Cegléd mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40b2530-88e2-4f1c-9efb-8ebc99de07f5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ronen Bart még március végén menesztette Benjamin Netanjahu kormányfő, ám a miniszterelnöki határozat végrehajtását az ország legfelsőbb bírósága felfüggesztette.","shortLead":"Ronen Bart még március végén menesztette Benjamin Netanjahu kormányfő, ám a miniszterelnöki határozat végrehajtását...","id":"20250428_ronen-bar-lemondas-sin-bet-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b40b2530-88e2-4f1c-9efb-8ebc99de07f5.jpg","index":0,"item":"84fa3700-f806-4e0a-a890-7b6333c1a4d6","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_ronen-bar-lemondas-sin-bet-izrael","timestamp":"2025. április. 28. 21:35","title":"Bejelentette lemondását az izraeli belbiztonsági szolgálat vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai, egyesüljetek! – így lehet kiszorítani Trumpot a hatalomból. Az olyan zsarnokok, mint Trump, mindig megbuknak és már meg is lehet mondani, miként. A Trumptól elszenvedett sérelmek miatt Európa megharagudott tengeren túli unokatestvérére. 100 nap után bajban van a Trump 2.0. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai...","id":"20250429_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2cf98fb3-02db-4e27-844b-187c8ec9a733","keywords":null,"link":"/360/20250429_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 29. 10:54","title":"Esik szét az orosz haderő: mankóval, kerekesszékkel járó katonákat küldenek a frontra – brit szakértő a Die Weltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Aki aznap venné meg a sört meg a virslit, nézzen más lehetőség után.","shortLead":"Aki aznap venné meg a sört meg a virslit, nézzen más lehetőség után.","id":"20250428_Penny-nyitvatartas-majus-1-majalis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88.jpg","index":0,"item":"451f1a42-d4c7-41f9-bda1-074e586549a9","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_Penny-nyitvatartas-majus-1-majalis","timestamp":"2025. április. 28. 10:36","title":"Nem nyitnak ki a Penny üzletei május elsején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A díjat nem az EP adja oda, hanem a The Parliament Magazine nevű havilap.","shortLead":"A díjat nem az EP adja oda, hanem a The Parliament Magazine nevű havilap.","id":"20250429_kulja-andras-shortlist-newcomer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481.jpg","index":0,"item":"3e092a9a-c933-46d2-ae7d-ce99458253d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_kulja-andras-shortlist-newcomer","timestamp":"2025. április. 29. 14:58","title":"A tiszás Kulja András is felkerült a legjobb újoncok shortlistjére az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Felpörgetnék a belföldi fogyasztást, és stabilizálnák a külkereskedelmet.","shortLead":"Felpörgetnék a belföldi fogyasztást, és stabilizálnák a külkereskedelmet.","id":"20250428_gazdasagelenkito-csomag-kina-usa-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e.jpg","index":0,"item":"c3a631e1-397d-4420-8768-f40108b3cbcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_gazdasagelenkito-csomag-kina-usa-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 28. 10:21","title":"Gazdaságélénkítő csomaggal reagál Kína az amerikai vámok sorvasztó hatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]