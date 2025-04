A műholdasinternet-piac legnagyobb szereplője jelenleg a SpaceX, melynek Starlinkje szinte az egész világon működik – és ez az egyik legismertebb megoldás is egyúttal.

Természetesen sok cég szeretne felzárkózni a cég megoldásához, Kína például 15 000 műholddal venné fel a versenyt, de van amerikai kihívó is: az Amazon. A vállalat most meg is tette az első igazán fontos lépést ahhoz, hogy egyszer talán egy szinten említhessék a SpaceX-szel.

Mint a Gizmodo írja, az Amazon hétfőn sikeresen elindította a Kuiper-1-missziót, melynek fedélzetén már ott volt a cég első műhold-konstellációja. Számszerűen ez 27 műholdból áll, ami a Starlink többezres száma mellett még elenyésző, de a SpaceX sem egyik pillanatról a másikra építette ki a maga hálózatát.

A cég az indítás után néhány órával az X-en közölte, hogy sikeresen eljutottak az űrbe a műholdak – egy nappal később pedig már arról adtak hírt, hogy minden jól halad, a szatellitek a várakozásoknak megfelelően működnek. Mind a 27-tel sikerült felvenni a kapcsolatot, és már zajlanak a végső simítások, mint például az aktiváció.

A műholdak 590–630 kilométeres magasságban fognak keringeni alacsony Föld körüli pályán. Van beépített aktív pályakorrekciós rendszerük is, ami segít nekik, hogy a légköri ellenállás ellenére is a célul kijelölt működési pályán tudjanak maradni. (És végül ne lépjenek be a légkörbe, ahol elégnének.)

A Gizmodo megjegyzi: az Amazon eredetileg 2024 elején szerette volna pályára állítani az első műholdakat, de ez elég sokat késett. A SpaceX műholdas garmadájával egyelőre nem is terveznek versenyre kelni: míg a Starlink-hálózat jelenleg körülbelül 7000 szatellitből áll, az Amazon célja 3200 egység pályára állítása 80 indítás során. Hogy mikor lesz élesben is használható a hálózat, az egyelőre nem ismert – ahhoz még biztosan sok műholdat pályára kell állítani.

