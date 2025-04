Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56e102fc-c082-418f-b835-b3de4c8f18c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Airyn De Niro nyíltan beszélt a transzneműségéről, az őt ért kritikákról, és arról, hogy milyen volt egy hollywoodi legenda gyerekeként felnőni.","shortLead":"Airyn De Niro nyíltan beszélt a transzneműségéről, az őt ért kritikákról, és arról, hogy milyen volt egy hollywoodi...","id":"20250430_ayrin-de-niro-transznemu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56e102fc-c082-418f-b835-b3de4c8f18c2.jpg","index":0,"item":"fa20a86d-00ef-4841-bc9d-d24621eb91c2","keywords":null,"link":"/elet/20250430_ayrin-de-niro-transznemu","timestamp":"2025. április. 30. 13:37","title":"Robert De Niro gyereke transznemű nőként coming outolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy, állítólagosan a kínai gyártóipartól származó mintának köszönhetően életre kelhetett az Apple még be sem mutatott mobilja, az iPhone 17 Air.","shortLead":"Egy, állítólagosan a kínai gyártóipartól származó mintának köszönhetően életre kelhetett az Apple még be sem mutatott...","id":"20250428_apple-iphone-17-air-vekony-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8.jpg","index":0,"item":"8aa579ab-6304-46e2-8bb8-c3537da5e65a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_apple-iphone-17-air-vekony-video","timestamp":"2025. április. 28. 18:03","title":"Őrült vékonynak tűnik az őszre várt iPhone 17 Air – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy román harci repülőt riasztottak a helyszínre.","shortLead":"Négy román harci repülőt riasztottak a helyszínre.","id":"20250429_ukrajna-romania-dron-legter-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362.jpg","index":0,"item":"17ee5b1a-929c-4857-ab19-ed3ca41e7ccb","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_ukrajna-romania-dron-legter-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 29. 11:02","title":"A lengyel után az oroszok a román légteret is megsérthették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce75133-6401-4528-a76d-8af5165b4146","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sokakat az marasztal, hogy a jövő év elejére hathavi fegyverpénzt ígért a kormány.","shortLead":"Sokakat az marasztal, hogy a jövő év elejére hathavi fegyverpénzt ígért a kormány.","id":"20250429_roman-hatar-utlevelkezelok-schengen-rendorseg-fegyverpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ce75133-6401-4528-a76d-8af5165b4146.jpg","index":0,"item":"b15c5069-4935-4a3c-82fa-0a43366d0073","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_roman-hatar-utlevelkezelok-schengen-rendorseg-fegyverpenz","timestamp":"2025. április. 29. 20:19","title":"Népszava: „Jobb híján” maradtak a rendőrségen a román határon feleslegessé vált útlevélkezelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829aad74-adf5-4aee-a542-a89eb68f1441","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Biblia show bemutatója május 9-én lesz Down-szindrómás értelmi sérült művészek előadásában.","shortLead":"A Biblia show bemutatója május 9-én lesz Down-szindrómás értelmi sérült művészek előadásában.","id":"20250429_Baltazar-Szinhaz-Biblia-show-Kovats-Kriszta-Fabri-Peter-Down-szindromas-szereplok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/829aad74-adf5-4aee-a542-a89eb68f1441.jpg","index":0,"item":"17c150af-a268-4963-aefb-ae6bf8298bec","keywords":null,"link":"/360/20250429_Baltazar-Szinhaz-Biblia-show-Kovats-Kriszta-Fabri-Peter-Down-szindromas-szereplok","timestamp":"2025. április. 29. 15:00","title":"Évszázados „hitvitát” visz színpadra a Baltazár Színházban Kováts Kriszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac87b9ba-454b-4ed9-adb3-ccb8765cded1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A javaslattal egy csomó gond van – például, hogy nem lehet csak úgy kirúgni egy képviselőt.","shortLead":"A javaslattal egy csomó gond van – például, hogy nem lehet csak úgy kirúgni egy képviselőt.","id":"20250429_kollar-kinga-tisza-fidesz-etikai-kodex-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac87b9ba-454b-4ed9-adb3-ccb8765cded1.jpg","index":0,"item":"cf347aa4-67e3-466c-8f6c-79ad490606e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_kollar-kinga-tisza-fidesz-etikai-kodex-budapest","timestamp":"2025. április. 29. 08:32","title":"Etikai kódexet dolgoztatna ki és kirúgatná a tiszás Kollár Kingát a budapesti Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump vámháborújában Közép-Európának új növekedési motor kell. Európa naiv, ha azt hiszi, hogy Trump észhez tér, így biztonságosabb a legrosszabbra készülni, mint a legjobban reménykedni. Mark Carney és Kanada megverték Trumpot – ennyit arról, hogy északi szomszédja lesz az USA 51. állama. Amit Trump békeegyezségként elővezetett, az nem más, mint megállapodás Ukrajna kifosztására. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump vámháborújában Közép-Európának új növekedési motor kell. Európa naiv, ha azt hiszi, hogy Trump észhez tér...","id":"20250430_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d4791a06-245a-441c-a560-1f3321928ca3","keywords":null,"link":"/360/20250430_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 30. 10:14","title":"Trump a jólét \"aranykorát\" ígérte, de ehhez kevés az orbáni modell követése – mérlegen az elnök első 100 napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A német és az osztrák gazdaság gyengélkedik, de a kontinens többi része a vártnál jobban kezdte 2025-öt.","shortLead":"A német és az osztrák gazdaság gyengélkedik, de a kontinens többi része a vártnál jobban kezdte 2025-öt.","id":"20250430_eu-gdp-novekedes-eurostat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"5bc7dc45-7e8a-467d-b7c9-2b89df83e75f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_eu-gdp-novekedes-eurostat","timestamp":"2025. április. 30. 11:59","title":"A vártnál jobban nőtt az EU gazdasága, negyedéves szinten egyedül Magyarország rontott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]