[{"available":true,"c_guid":"021556cf-a5e7-4436-8723-cba811af3441","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung után az LG tévéin is elérhetővé vált az Xbox app, valamint annak felhőalapú játékszolgáltatása. ","shortLead":"A Samsung után az LG tévéin is elérhetővé vált az Xbox app, valamint annak felhőalapú játékszolgáltatása. ","id":"20250424_lg-okostevek-xbox-alkalmazas-jatekok-streamelese-game-pass-ultimate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021556cf-a5e7-4436-8723-cba811af3441.jpg","index":0,"item":"d19e72b0-51fc-4d77-a112-6a3bb090bb69","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_lg-okostevek-xbox-alkalmazas-jatekok-streamelese-game-pass-ultimate","timestamp":"2025. április. 24. 16:33","title":"LG TV-je van? Már Xboxot sem kell vennie, ha nyomkodná a konzol játékait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a389bef-804a-49cd-8661-8c5a8d250463","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump és az éppen ott tárgyaló Georgia Meloni is hallhatta, amint Elon Musk és Scott Bessent majdnem összeverekszik.","shortLead":"Donald Trump és az éppen ott tárgyaló Georgia Meloni is hallhatta, amint Elon Musk és Scott Bessent majdnem...","id":"20250424_Elon-Musk-Bessent-penzugyminiszter-orditozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a389bef-804a-49cd-8661-8c5a8d250463.jpg","index":0,"item":"15046cb2-dd9a-4c25-a230-294ceb246fbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Elon-Musk-Bessent-penzugyminiszter-orditozas","timestamp":"2025. április. 24. 09:46","title":"Egymásnak esett Elon Musk és az amerikai pénzügyminiszter a Fehér Házban, szét kellett választani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049eca01-59e3-4b61-9e8e-4c247ec88540","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ivan Popovot fémlopás miatt ítélték el 5 évre, miután arról beszélt, hogy a katonai hibák miatt hiába halnak meg orosz katonák Ukrajnában.","shortLead":"Ivan Popovot fémlopás miatt ítélték el 5 évre, miután arról beszélt, hogy a katonai hibák miatt hiába halnak meg orosz...","id":"20250424_ot-ev-borton-orosz-tabornok-ivan-popov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049eca01-59e3-4b61-9e8e-4c247ec88540.jpg","index":0,"item":"4986764a-7ae9-4e16-88e5-0dd7344c7103","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_ot-ev-borton-orosz-tabornok-ivan-popov","timestamp":"2025. április. 24. 13:08","title":"Öt év börtönt kapott az orosz tábornok, aki bírálta a katonai vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Majdnem katasztrófa történt, amikor csomagbombákat helyeztek el a DHL repülőgépein. Három német lap vizsgálata derített fényt a Kreml szabotázsrendszerére, amely főgonoszokból, közvetítőkből és csatlósokból áll.","shortLead":"Majdnem katasztrófa történt, amikor csomagbombákat helyeztek el a DHL repülőgépein. Három német lap vizsgálata derített...","id":"20250425_suddeutsche-Putyin-eldobhato-ugynokok-tenyfeltaras-szabotazs-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"87d39b60-df49-4916-a4ee-85ea68876767","keywords":null,"link":"/360/20250425_suddeutsche-Putyin-eldobhato-ugynokok-tenyfeltaras-szabotazs-kemkedes","timestamp":"2025. április. 25. 16:07","title":"Putyin \"eldobható ügynökei\" miatt aggódhat a Nyugat – német lapok tényfeltárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Világszerte 350 millióan tesznek fel legalább havi egyszer valamilyen kérdést a Gemini MI-nek, ami nem tűnik kevésnek – ám a Google maga közölt becsült adatokat arról, mennyien használják az OpenAI chatbotját. És úgy tűnik, bőven van mit ledolgoznia a keresőpiacot jelenleg uraló Google-nek.","shortLead":"Világszerte 350 millióan tesznek fel legalább havi egyszer valamilyen kérdést a Gemini MI-nek, ami nem tűnik kevésnek –...","id":"20250424_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalati-adatok-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4.jpg","index":0,"item":"1ffb273f-0f50-4394-b38d-acd86080ae56","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalati-adatok-birosag","timestamp":"2025. április. 24. 09:03","title":"Kitárta lapjait a Google, ennyien használják a Geminit – és ekkora a lemaradásuk a ChatGPT mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Még a legoptimistább mércével mérve is Trump miatt tartós károk érték Amerika intézményeit, szövetségeit és erkölcsi pozícióit. De ha útját állják a befektetők, a polgárok vagy a bíróságok, alighanem még nagyobb dühvel ront rá az intézményekre – írja az amerikai elnök első száz napját értékelve a brit lap.","shortLead":"Még a legoptimistább mércével mérve is Trump miatt tartós károk érték Amerika intézményeit, szövetségeit és erkölcsi...","id":"20250425_Economist-vezercikk-trump-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376.jpg","index":0,"item":"84e404d4-409c-4f3f-beef-05f8b78c3520","keywords":null,"link":"/360/20250425_Economist-vezercikk-trump-lapszemle","timestamp":"2025. április. 25. 07:30","title":"Economist-vezércikk: Trump forradalmár, de vajon sikert arat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8764a407-f0d6-4e45-8a8d-068001b1c67c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy nem csak kölcsönről szóló kölcsönszerződés kellett ahhoz, hogy megpróbálják átmenteni a jegybanki alapkezelő vagyonát, és még így sem sikerült.","shortLead":"Egy nem csak kölcsönről szóló kölcsönszerződés kellett ahhoz, hogy megpróbálják átmenteni a jegybanki alapkezelő...","id":"20250424_MNB-alapitvany-vagyonkezelo-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8764a407-f0d6-4e45-8a8d-068001b1c67c.jpg","index":0,"item":"f260327e-8229-4adf-97d3-6b2a6f20ed5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_MNB-alapitvany-vagyonkezelo-szerzodes","timestamp":"2025. április. 24. 08:14","title":"Kiderült, hogyan próbálták volna Matolcsy Ádám körébe átjátszani az MNB-alapítvány vagyonkezelő cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1e909d-c238-4f74-bed9-fb88784a5ef7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenharmadik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250425_Gondolkozz-velunk-Mozaikpadlo-Szexi-a-matek-13","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed1e909d-c238-4f74-bed9-fb88784a5ef7.jpg","index":0,"item":"8c0b7c23-a1ba-41fb-b65f-dbc8cd4a5e88","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Gondolkozz-velunk-Mozaikpadlo-Szexi-a-matek-13","timestamp":"2025. április. 25. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Mozaikpadló – Szexi a matek 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]