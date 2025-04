Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96a2d960-019a-4cc2-b825-9052d260f7df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négynapos hosszú hétvége vár ránk.","shortLead":"Négynapos hosszú hétvége vár ránk.","id":"20250429_Igy-lesznek-nyitva-a-boltok-a-majus-1-jei-hosszu-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96a2d960-019a-4cc2-b825-9052d260f7df.jpg","index":0,"item":"82b1742e-cae5-47fc-ac71-6dc292d2e304","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Igy-lesznek-nyitva-a-boltok-a-majus-1-jei-hosszu-hetvegen","timestamp":"2025. április. 29. 11:19","title":"Így lesznek nyitva a boltok és gyógyszertárak a május 1-jei hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06351c2-f5fc-43a2-9353-0c4a05de9424","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Rómába érkező bíborosokat a Szent Márta-házban szállásolják el, ahol a pápa haláláig lakott.","shortLead":"A Rómába érkező bíborosokat a Szent Márta-házban szállásolják el, ahol a pápa haláláig lakott.","id":"20250429_konklave-vatikan-biborosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b06351c2-f5fc-43a2-9353-0c4a05de9424.jpg","index":0,"item":"a618e719-3566-4006-bf20-aaecbd8d7f6a","keywords":null,"link":"/elet/20250429_konklave-vatikan-biborosok","timestamp":"2025. április. 29. 18:53","title":"Két bíboros egészségi okokból nem vesz részt a konklávén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész maradványait tesztelték hantavírusra is, mivel a felesége halálát ez okozta, de a vizsgálat eredménye negatív lett.","shortLead":"A színész maradványait tesztelték hantavírusra is, mivel a felesége halálát ez okozta, de a vizsgálat eredménye negatív...","id":"20250428_gene-hackman-boncolas-halal-oka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"2ea4440d-2c14-4562-8f9f-c1b856420ef0","keywords":null,"link":"/kultura/20250428_gene-hackman-boncolas-halal-oka","timestamp":"2025. április. 28. 18:47","title":"Megállapították Gene Hackman halálának okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc70f91-0825-43b0-9b8d-f72f6acff3e9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Quercus Audit RB Kft. Mészáros több tucat vállalatánál végzett hasonló munkát az elmúlt években.","shortLead":"A Quercus Audit RB Kft. Mészáros több tucat vállalatánál végzett hasonló munkát az elmúlt években.","id":"20250428_mnb-botrany-mbh-bank-matolcsy-adam-meszaros-lorinc-konyvvizsgalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbc70f91-0825-43b0-9b8d-f72f6acff3e9.jpg","index":0,"item":"43ae27fe-51a7-4d35-9ac8-c5b0615ef47a","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_mnb-botrany-mbh-bank-matolcsy-adam-meszaros-lorinc-konyvvizsgalo","timestamp":"2025. április. 28. 16:56","title":"Mészáros Lőrinc könyvvizsgálója ellenőrzi Matolcsy Ádámék összes MBH-s érdekeltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d35accb-e545-4745-9c12-d70fdac906ab","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"A magyar mezőgazdaság helyzetéről beszéltek az OTP agrárszakértői, valamint Viski József államtitkár a pénzintézet által szervezett sajtóreggelin. Szó volt agrártámogatásokról, a szektor helyzetéről és kilátásairól is. Egy fontos bejelentés is elhangzott.","shortLead":"A magyar mezőgazdaság helyzetéről beszéltek az OTP agrárszakértői, valamint Viski József államtitkár a pénzintézet...","id":"20250429_otp-agrar-sajtotajekoztato-precizios-palyazat-viski-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d35accb-e545-4745-9c12-d70fdac906ab.jpg","index":0,"item":"d8316250-4066-432e-a75b-fccb8bb0adb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_otp-agrar-sajtotajekoztato-precizios-palyazat-viski-jozsef","timestamp":"2025. április. 29. 14:23","title":"Elhalasztja a kormány a precíziós mezőgazdasági eszközökre kiírt pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4b84e3-7d3f-4323-af17-5b00a261f28a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó legfrissebb újdonsága a Mercedes EQS-sel rivalizálhat.","shortLead":"Az amerikai gyártó legfrissebb újdonsága a Mercedes EQS-sel rivalizálhat.","id":"20250429_latvanyos-elektromos-luxusszedannal-rukkolt-elo-a-buick-electra-gs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4b84e3-7d3f-4323-af17-5b00a261f28a.jpg","index":0,"item":"d7cbd0d5-12c6-4abd-9f81-e948f58e1aeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_latvanyos-elektromos-luxusszedannal-rukkolt-elo-a-buick-electra-gs","timestamp":"2025. április. 29. 08:41","title":"Látványos elektromos luxusszedánnal rukkolt elő a Buick","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9572f5c9-25be-4148-8d6a-e0ab552c099e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A spanyol és a portugál fővárosban is újra kigyulladtak a fények.","shortLead":"A spanyol és a portugál fővárosban is újra kigyulladtak a fények.","id":"20250429_Tapsvihar-es-eljenzes-igy-fogadtak-Madridban-hogy-visszajott-az-aram-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9572f5c9-25be-4148-8d6a-e0ab552c099e.jpg","index":0,"item":"0799f60e-85fc-47de-ba36-cc418c7a4578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Tapsvihar-es-eljenzes-igy-fogadtak-Madridban-hogy-visszajott-az-aram-video","timestamp":"2025. április. 29. 07:17","title":"Tapsvihar és éljenzés – így fogadták Madridban, hogy visszajött az áram – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Áprilisban még lassul a pénzromlás, utána az infláció várhatóan 4 százalék körül fog ingadozni. A vámháborús környezetben sok a bizonytalanság, jósolni is nehéz, marad a jegybanki szigor, beleértve a 6,5 százalékos alapkamatot.","shortLead":"Áprilisban még lassul a pénzromlás, utána az infláció várhatóan 4 százalék körül fog ingadozni. A vámháborús...","id":"20250429_Varga-Mihaly-Vege-az-inflaciocsokkenesnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d.jpg","index":0,"item":"91a7f6c5-0bd7-447f-bafb-6f01b9614a25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Varga-Mihaly-Vege-az-inflaciocsokkenesnek","timestamp":"2025. április. 29. 16:03","title":"Varga Mihály: Vége az infláció csökkenésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]