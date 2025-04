Többféle feladatkörben is lehetett már látni a robotkutyákat dolgozni: a dél-koreai hadsereg például egy ilyen eszközzel végzett hadgyakorlatot, de a német vasútnál is alkalmazták már a szerkezetet. A kínai Unitree most egy újabb feladatkörben mutatta meg, milyen hasznos lehet a gép.

A vállalat által bemutatott új robotkutyákat úgy tervezték meg a mérnökök, hogy képes legyen segíteni a tűzoltási- és mentési feladatok ellátásában. Ennek köszönhetően képes akár 60 méteres távolságra is „ellőni” a locsolócsővel, amiből másodpercenként 40 liter víz távozik. A vízágyút 5 és 85 fok közötti szögben képes megdönteni.

A készüléket már piacra is dobta a Unitree, sőt, már a tűzoltási feladatoknál is használják.

A cég közlése szerint a mérnökök a tervezés során 170 százalékkal növelték meg a robot lábizületeinek teljesítményét, ami nagy mobilitást biztosít a gépnek. Ennek köszönhetően akár a 40 centiméteres lépcsőfokon is fel tud mászni.

A gépet egy speciális hűtőrendszerrel is ellátták, hogy a forró és poros környezetben is el tudják végezni a rájuk bízott feladatot. A robot emellett kapott egy 360 fokban látó kamerát, hogy a csapat jobban fel tudja mérni a környezetet, így alaposabb döntést tudnak hozni az egységek.

A cég szerint a robotkutya erdőtüzeknél és ipari környezetben is bevethető, az első egységek pedig már szolgálatba is álltak a tűzoltóknál.

