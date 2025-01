Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"197d5675-f5e3-4d22-8eaa-912f443cddd8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egészséges versenypiac nélkül nincs egészséges megtakarítási struktúra – ad magyarázatot Karagich István, a Blochamps Capital tanácsadó cég tulajdonosa arra, miért a leggazdagabb egy százalék gyarapszik a leggyorsabban, miközben egyre kevesebbeknek van érdemi megtakarításuk. Interjú.","shortLead":"Egészséges versenypiac nélkül nincs egészséges megtakarítási struktúra – ad magyarázatot Karagich István, a Blochamps...","id":"20250121_hgv-karagich-istvan-blochamps-capital-vagyonkoncentracio-privatbank-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197d5675-f5e3-4d22-8eaa-912f443cddd8.jpg","index":0,"item":"42dae7d6-09ca-4f0b-9859-77a182fe11cc","keywords":null,"link":"/360/20250121_hgv-karagich-istvan-blochamps-capital-vagyonkoncentracio-privatbank-","timestamp":"2025. január. 21. 10:00","title":"„Simicska óta nem az ideológia, hanem a parancsuralom és a puszta anyagi érdek köti össze a kivételezetteket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f16d3d7-e238-46d7-9a5d-1d20103eab12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","shortLead":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","id":"20250121_90-es-evek-kimaxolva-egy-legendas-es-meregdraga-alfa-romeo-155-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f16d3d7-e238-46d7-9a5d-1d20103eab12.jpg","index":0,"item":"22e668d6-d8f8-41d3-b658-17c0e577ccd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_90-es-evek-kimaxolva-egy-legendas-es-meregdraga-alfa-romeo-155-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. január. 21. 07:59","title":"90-es évek kimaxolva: egy legendás és méregdrága Alfa Romeo 155 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A beiktatása előtti utolsó napon Washingtonban tartott gyűlést Donald Trump, ahol egy sor első napos elnöki rendeletre tett ígéretet, többek között az illegális bevándorlás megállítására, a transzneműek jogainak csorbítására és titkosított kormányzati dokumentumok nyilvánosságra hozatalára.","shortLead":"A beiktatása előtti utolsó napon Washingtonban tartott gyűlést Donald Trump, ahol egy sor első napos elnöki rendeletre...","id":"20250120_donald-trump-beiktatas-elnoki-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443.jpg","index":0,"item":"f68e740c-240b-4d1b-96dc-a50101b400d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_donald-trump-beiktatas-elnoki-rendelet","timestamp":"2025. január. 20. 06:08","title":"Donald Trump bekezdene: elnöki rendeletek sorát ígérte be első hivatali napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e204d4-6aff-490c-8ea4-a8e46f48854f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Abból az ígéretből, hogy a beiktatás után azonnal pontot tesz az orosz–ukrán háború végére, nem lesz semmi, de állítása szerint a lehető leghamarabb szeretné megoldani a konfliktust.","shortLead":"Abból az ígéretből, hogy a beiktatás után azonnal pontot tesz az orosz–ukrán háború végére, nem lesz semmi, de állítása...","id":"20250121_orosz-ukran-haboru-donald-trump-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0e204d4-6aff-490c-8ea4-a8e46f48854f.jpg","index":0,"item":"c7c44729-bb35-4745-8aa0-68a508d8f886","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_orosz-ukran-haboru-donald-trump-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. január. 21. 12:26","title":"Donald Trump máris üzent egyet Putyinnak, amit akár fenyegetésnek is fel lehet fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bár Majka új, politikai felhangú klipjének a pozitív szereplője még hasonlít is Magyar Péterre, ő nem ezt a labdát csapta le.","shortLead":"Bár Majka új, politikai felhangú klipjének a pozitív szereplője még hasonlít is Magyar Péterre, ő nem ezt a labdát...","id":"20250119_Magyar-Peter-ovatosan-rarepult-a-Majka-klipre-kerdest-intezett-Bindzsisztan-urahoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945.jpg","index":0,"item":"f3150094-b88a-4977-99f4-276a870a8bf7","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Magyar-Peter-ovatosan-rarepult-a-Majka-klipre-kerdest-intezett-Bindzsisztan-urahoz","timestamp":"2025. január. 19. 17:26","title":"Magyar Péter óvatosan rárepült a Majka-klipre és megmutatta, hogy Orbán számára már nincs jó választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a21bd4-0393-423b-b5c4-3346f2940498","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2024 végén ezen a szinten állt, ami 9,1 százalékos emelkedés az előző év végéhez képest. Egyes régiók között kétszeres az eltérés.","shortLead":"2024 végén ezen a szinten állt, ami 9,1 százalékos emelkedés az előző év végéhez képest. Egyes régiók között kétszeres...","id":"20250121_munkaber-fizikai-dolgozok-orabere-kozepvezetok-berezese-vallalkozas-kkv-trenkwalder-moore-hungary-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a21bd4-0393-423b-b5c4-3346f2940498.jpg","index":0,"item":"47868d8f-6a72-4e92-b840-4e105a4180e4","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_munkaber-fizikai-dolgozok-orabere-kozepvezetok-berezese-vallalkozas-kkv-trenkwalder-moore-hungary-felmeres","timestamp":"2025. január. 21. 07:35","title":"2100 forint felett a fizikai dolgozók átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","shortLead":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","id":"20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287.jpg","index":0,"item":"14c8f4ea-84b6-4f1d-86e4-343810c17f00","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","timestamp":"2025. január. 21. 07:55","title":"Összetörte egy szerelő Lando Norris Ferrari F40-esét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen túlmelegedhetnek.","shortLead":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen...","id":"20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94.jpg","index":0,"item":"66fae739-2606-435f-bcec-8c4a29b94855","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","timestamp":"2025. január. 21. 10:02","title":"Hétköznapi kínai akkutechnológiát ellenőrzött a fogyasztóvédelem, mindent kivonatnak a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]