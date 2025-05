Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"67161013-ee55-415d-959a-8f1f1aa9060a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kásás Tamás ritkán ad interjút, a Penge podcasttal azonban kivételt tett, így hat olimpiai aranyérem tapasztalata sűrűsödött össze a stúdióban. Az évezred egyik legnagyobb pólósa nyíltan beszélt arról, miért próbált eltávolodni a vízilabdától, a rossz tulajdonságairól, a kényelmetlen sztárszerepről, önmarcangolásról és önazonosságról, hogy miért érezte magát sokkal jobban Olaszországban, és hogy miért bánta meg a róla szóló könyvet. Szilágyi Áronnak és Kenyeres Andrásnak elmondta azt is, miért gondolja úgy, hogy a mostani élsportolókhoz képest nagyon amatőrök voltak, és miért volt elég belenézniük egymás szemébe egy-egy csata előtt a válogatottban.","shortLead":"Kásás Tamás ritkán ad interjút, a Penge podcasttal azonban kivételt tett, így hat olimpiai aranyérem tapasztalata...","id":"20250502_kasas-tamas-penge-podcast-interju-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67161013-ee55-415d-959a-8f1f1aa9060a.jpg","index":0,"item":"4ffbba0d-ff5a-4a9a-81e8-23222e6ec5a7","keywords":null,"link":"/elet/20250502_kasas-tamas-penge-podcast-interju-szilagyi-aron","timestamp":"2025. május. 02. 07:00","title":"Kásás Tamás: Nem azt látták bennem, aki vagyok – Penge podcast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd10f46-ce7b-49c7-a540-169390f9b5df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kéményhez egy másik kályhát is kapcsoltak, amely vegyi adalékanyaggal színezi a füstöt, hogy a választás eredménye jól látható legyen. ","shortLead":"A kéményhez egy másik kályhát is kapcsoltak, amely vegyi adalékanyaggal színezi a füstöt, hogy a választás eredménye...","id":"20250502_Feltettek-azt-a-kemenycsovet-a-Sixtus-kapolna-tetejere-amellyel-a-papavalasztas-eredmenyet-kozlik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fd10f46-ce7b-49c7-a540-169390f9b5df.jpg","index":0,"item":"c83300a5-79f6-4c52-bf94-c756f714b92d","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Feltettek-azt-a-kemenycsovet-a-Sixtus-kapolna-tetejere-amellyel-a-papavalasztas-eredmenyet-kozlik","timestamp":"2025. május. 02. 16:45","title":"Feltették a kéményt a Sixtus-kápolna tetejére, amellyel a pápaválasztás eredményét közlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a19bd59-ace4-4075-9b87-194ce2b0fc8e","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A címben kissé átdolgozva idézett metaforát Zlinszky János biológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára hozta egy minapi beszélgetésen, amin Gelencsér András kémikussal és Ürge-Vorsatz Diána fizikussal beszélte át a klímaválság helyzetét. Szó esett a polikrízisről, a fogyasztás szent tehenéről, a zöld diktátorokról és a nemnövekedésről. Mit tehetnek a politikusok, a társadalom, az egyének és a kutatók? Sokféle kérdésre sokféle válasz jött a keresztény tanításból kiinduló biológustól, a borúlátó levegőkémikustól és az optimista fizikustól.","shortLead":"A címben kissé átdolgozva idézett metaforát Zlinszky János biológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára hozta...","id":"20250502_klimavalsag-klimavaltozas-klimatudomany-tiz-pontja-Gelencser-Andras-Urge-Vorsatz-Diana-Zlinszky-Janos-GPC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a19bd59-ace4-4075-9b87-194ce2b0fc8e.jpg","index":0,"item":"8e21dc3b-8462-4692-ae93-227bd51fcaf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_klimavalsag-klimavaltozas-klimatudomany-tiz-pontja-Gelencser-Andras-Urge-Vorsatz-Diana-Zlinszky-Janos-GPC","timestamp":"2025. május. 02. 13:30","title":"A klímaváltozás buszán ülünk, féktávolságon belül van a fal, mindenki előtt van gáz- és fékpedál – ön épp melyiket nyomja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2171a36-439e-4c87-8ee3-93c0a0f66583","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tengerek, óceánok félelmetes és olykor veszélyes halait, a cápákat sokáig néma élőlényeknek tartották. Új-Zélandi kutatóknak viszont most sikerült olyan hangfelvételeket készíteniük, amelyekből kiderült, ezek az állatok, pontosabban az egyik fajuk is ad ki hangokat. Igaz, e hangokkal kapcsolatban egyelőre még sok a kérdőjel.","shortLead":"A tengerek, óceánok félelmetes és olykor veszélyes halait, a cápákat sokáig néma élőlényeknek tartották. Új-Zélandi...","id":"20250502_ausztral-furocapa-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2171a36-439e-4c87-8ee3-93c0a0f66583.jpg","index":0,"item":"1f29a3e9-ded0-41b4-8bfc-6c18bfa079ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_ausztral-furocapa-hangja","timestamp":"2025. május. 02. 10:03","title":"Először sikerült rögzíteni a cápák hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7507eab9-9b05-485a-b2de-2e9bc5010fec","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Razer újdonságával lehetővé válik a PC-s játékok streamelése mobileszközökre, méghozzá úgy, hogy a telefon/tablet kijelzőjének képességei valóban ki legyenek használva.","shortLead":"A Razer újdonságával lehetővé válik a PC-s játékok streamelése mobileszközökre, méghozzá úgy, hogy a telefon/tablet...","id":"20250502_razer-pc-remote-olay-pcs-jatekok-streamelese-telefonra-tabletre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7507eab9-9b05-485a-b2de-2e9bc5010fec.jpg","index":0,"item":"54e4e000-3f57-45a7-ae92-5b58019f6fc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_razer-pc-remote-olay-pcs-jatekok-streamelese-telefonra-tabletre","timestamp":"2025. május. 02. 08:03","title":"Így streamelhet PC-s játékokat a telefonjára meglepően jó minőségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d7de9b-4ef0-4ecc-9465-2497a56192c3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mike Waltz volt az, aki véletlenül bevont egy újságírót is egy titkos kormányzati csevegésbe.","shortLead":"Mike Waltz volt az, aki véletlenül bevont egy újságírót is egy titkos kormányzati csevegésbe.","id":"20250501_Lemond-tisztsegerol-Mike-Waltz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6d7de9b-4ef0-4ecc-9465-2497a56192c3.jpg","index":0,"item":"16d3eb59-8875-4c22-bb46-809d6e8f4051","keywords":null,"link":"/vilag/20250501_Lemond-tisztsegerol-Mike-Waltz","timestamp":"2025. május. 01. 17:28","title":"Távozik Trump nemzetbiztonsági tanácsadója, aki felvett a titkos csetre egy újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Feljelentést tettek ellene. ","shortLead":"Feljelentést tettek ellene. ","id":"20250501_Kozel-200-zal-elozte-a-rendort-egy-magyar-fiatal-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e.jpg","index":0,"item":"a5f27fb5-040a-419e-a412-891b033ac1eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250501_Kozel-200-zal-elozte-a-rendort-egy-magyar-fiatal-Ausztriaban","timestamp":"2025. május. 01. 19:43","title":"Közel 200-zal előzte a rendőrt egy magyar fiatal Ausztriában, búcsúzhatott a kocsijától is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2907607f-c34e-4f45-b071-46b87e44ac51","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos újdonság jöhet hamarosan a Google fordítószolgáltatásába: a Translate segíteni fog játékos formában elsajátítani a nyelveket.","shortLead":"Hasznos újdonság jöhet hamarosan a Google fordítószolgáltatásába: a Translate segíteni fog játékos formában...","id":"20250501_google-fordito-uj-funkcio-nyelvtanulas-gyakorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2907607f-c34e-4f45-b071-46b87e44ac51.jpg","index":0,"item":"8f13780b-b7b8-40c8-85df-76e9f7ad3061","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_google-fordito-uj-funkcio-nyelvtanulas-gyakorlas","timestamp":"2025. május. 01. 18:03","title":"Viszlát, Duolingo? Nyelvtanulós funkció jöhet a Google Fordítóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]