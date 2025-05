Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d13cf2f-e020-4537-baab-f3729f0623bb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Milliárdokat költenek a nagy tech-cégek telefonfejlesztésre, azonban nem minden a pénz. Van, akinek elég egy 3D nyomtató, régi családi telefonok alkatrészei, no meg egy jó nagy adag találékonyság. Lan Bowen, egy 17 éves kínai diák ezen összetevők felhasználásával készített ugyanis egy működő, függőlegesen összehajtható telefont. Talán nem meglepő: a fiút immár milliók követik a neten.","shortLead":"Milliárdokat költenek a nagy tech-cégek telefonfejlesztésre, azonban nem minden a pénz. Van, akinek elég egy 3D...","id":"20250504_osszehajthato-telefont-keszitett-egy-kinai-diak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d13cf2f-e020-4537-baab-f3729f0623bb.jpg","index":0,"item":"5193ca89-8070-4bb1-9fbb-7b2b2d6b5a11","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_osszehajthato-telefont-keszitett-egy-kinai-diak","timestamp":"2025. május. 04. 16:03","title":"Samsung? Google? Ugyan! Saját összehajtható telefont készített egy diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8188b8be-ea43-44d0-94e3-8c14229c2f8d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövető a gyanú szerint a nő korábbi partnere, szomba éjjel azért találkoztak, hogy átbeszéljék a szakításukat.","shortLead":"Az elkövető a gyanú szerint a nő korábbi partnere, szomba éjjel azért találkoztak, hogy átbeszéljék a szakításukat.","id":"20250503_Megoltek-egy-not-Ausztriaban-a-hatosagok-egy-magyar-ferfit-keresnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8188b8be-ea43-44d0-94e3-8c14229c2f8d.jpg","index":0,"item":"4481bdc0-c3cd-48b6-9b42-0f1f82611c71","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Megoltek-egy-not-Ausztriaban-a-hatosagok-egy-magyar-ferfit-keresnek","timestamp":"2025. május. 03. 12:32","title":"Megöltek egy nőt Ausztriában, magyar férfit keresnek a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48a4eca-8bae-433f-94c6-7c3af79182ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elsősorban a CIA érintett, de más állami ügynökségeknél is leépítéseket terveznek.","shortLead":"Elsősorban a CIA érintett, de más állami ügynökségeknél is leépítéseket terveznek.","id":"20250503_Trump-amerika-CIA-NSA-leepites-hirszerzo-ugynokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b48a4eca-8bae-433f-94c6-7c3af79182ed.jpg","index":0,"item":"872b9432-3f8f-4e28-8df5-78ecf05c1086","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Trump-amerika-CIA-NSA-leepites-hirszerzo-ugynokseg","timestamp":"2025. május. 03. 09:33","title":"Több ezer állást szüntethet meg a Trump-adminisztráció az amerikai titkosszolgálatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e45e1b-4146-4e0f-b95c-33ffdb7c1600","c_author":"Imre Réka","category":"360","description":"A diétázók általában igazi mumusnak tartják a kenyeret, pedig nem feltétlenül kell lemondani róla, ha mértékkel fogyasztjuk, és persze az sem mindegy, melyiket választjuk. A kézműves pékségekben kicsit mélyebben a zsebünkbe nyúlva könnyebb jó minőséghez jutni, de mit találhatunk a nagyobb diszkontláncok polcain? Trenka Andrea Petra dietetikus a HVG-nek elmondta, mit keressünk, ha egészséges kenyeret szeretnénk hazavinni, és mi az, amit érdemes elkerülni.","shortLead":"A diétázók általában igazi mumusnak tartják a kenyeret, pedig nem feltétlenül kell lemondani róla, ha mértékkel...","id":"20250504_Melyik-a-legjobb-egeszseges-kenyer-Lidl-Spar-Aldi-Penny-dietetikus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e45e1b-4146-4e0f-b95c-33ffdb7c1600.jpg","index":0,"item":"90b0a323-5e4a-4d24-8567-acb09780855f","keywords":null,"link":"/360/20250504_Melyik-a-legjobb-egeszseges-kenyer-Lidl-Spar-Aldi-Penny-dietetikus","timestamp":"2025. május. 04. 15:30","title":"Melyik a legjobb kenyér a Lidl, a Spar, az Aldi és a Penny polcain a dietetikus szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A legendás norvég szintipop trió, az A-ha három esélyt is kapott a popzeneiparban, és a terméke minden alkalommal jobb lett. Az együttes példája azt a közkeletű meggyőződést cáfolja, miszerint a kreatív produktumoknak teljesen kiforrott állapotban kell megjelenniük. Szerkesztett részlet Adam Alter bestsellerszerző Lendülj túl a holtponton! című könyvéből.","shortLead":"A legendás norvég szintipop trió, az A-ha három esélyt is kapott a popzeneiparban, és a terméke minden alkalommal jobb...","id":"20250503_A-ha-Take-On-Me-tortenete-klip-Adam_Alter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062b7fae-3c45-4cc2-b6ea-f6bf7c4bdaa6.jpg","index":0,"item":"5c9c1050-7557-4752-9d3b-3cc8710182c3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250503_A-ha-Take-On-Me-tortenete-klip-Adam_Alter","timestamp":"2025. május. 03. 19:15","title":"A világ egyik legsikeresebb dala majdnem a süllyesztőbe került, aztán jött hozzá egy klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6cf3e6-5259-42eb-a929-589ec7ff44c0","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Leonora Carrington világhírű szürrealista művész élete kész regény, barátnője, Elena Poniatowska papírra is vetette, immár magyarul is olvasható.","shortLead":"Leonora Carrington világhírű szürrealista művész élete kész regény, barátnője, Elena Poniatowska papírra is vetette...","id":"20250504_hvg-Elena-Poniatowska-Leonora-Leonora-Carrington-regenyes-elete-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db6cf3e6-5259-42eb-a929-589ec7ff44c0.jpg","index":0,"item":"68799697-f753-4cff-9d45-9891a515090a","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-Elena-Poniatowska-Leonora-Leonora-Carrington-regenyes-elete-konyv","timestamp":"2025. május. 04. 15:45","title":"„Festészete a tudatalattijából tör elő, olyan, mintha előző életéből őrizne jeleneteket a lelkében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d780a5-ac37-4cb6-80ad-fc908944b82a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Magyar Péter pszichésen alkalmatlan arra, hogy felelős hatalmi pozíciót lásson el. Gulyás Gergely beszélt még „náci házmesterek és a kommunista besúgók” tempójáról, az MNB-alapítványok botrányról és a NER-es milliárdosok luxizásáról is.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Magyar Péter pszichésen alkalmatlan arra, hogy felelős hatalmi pozíciót...","id":"20250502_Gulyas-Gergely-lebolondozta-Magyar-Petert-es-ez-volt-a-leghizelgobb-amit-mondott-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d780a5-ac37-4cb6-80ad-fc908944b82a.jpg","index":0,"item":"f808ec1d-0810-4b25-bb81-8b1def1b91f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Gulyas-Gergely-lebolondozta-Magyar-Petert-es-ez-volt-a-leghizelgobb-amit-mondott-ra","timestamp":"2025. május. 02. 19:41","title":"Gulyás Gergely lebolondozta Magyar Pétert, és ez volt a leghízelgőbb, amit mondott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a20973-3c2a-4d7e-9fa7-573ff0ea0e50","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Régi Városházára akartak felhúzni a momentumosok egy szivárványos zászlót, amikor egy ellentüntető akcióba lépett.","shortLead":"A Régi Városházára akartak felhúzni a momentumosok egy szivárványos zászlót, amikor egy ellentüntető akcióba lépett.","id":"20250504_tompos-marton-megserult-debrecen-szivarvanyos-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22a20973-3c2a-4d7e-9fa7-573ff0ea0e50.jpg","index":0,"item":"27ba6184-82e0-4827-b951-f09991ec0df4","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_tompos-marton-megserult-debrecen-szivarvanyos-zaszlo","timestamp":"2025. május. 04. 15:42","title":"Tompos Márton keze megsérült, amikor Debrecenben rájuk rontott egy férfi egy szivárványos zászló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]