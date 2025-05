Kémprogrammal lehet fertőzött a készülékük – erről szóló értesítést kaptak bizonyos iPhone-felhasználók a napokban, több mint 100 országban. A cég azt javasolja az érintetteknek, hogy vegyék komolyan a figyelmeztetést, és mielőbb tegyenek lépéseket a biztonságuk érdekében.

A TechCrunch két érintett nyomán azt írja, az Apple figyelmeztetése egy lehetséges kormányzati – kémprogramos – megfigyelésről szól, és nem példátlan. Korábban több alkalommal küldött már ki hasonló értesítést a cég azoknak, akikről úgy vélik, kémprogramos megfigyelés áldozatai lettek. Gyanú esetén egyébként a Google és a WhatsApp is kiküld hasonló riasztásokat.

A portál szerint az egyik személy, aki most megkapta az Apple értesítését, egy olasz újságíró, Ciro Pellegrino volt. Az ő beszámolója szerint e-mailt és üzenetet is kapott a cégtől, amiben a kémprogramos megfigyelés gyanúja mellett arról is szó esik, hogy nem ő az egyetlen, akit megcélozhattak a rosszindulatú felek.

A másik lehetséges áldozat, aki megszólalt, egy holland aktivista – Eva Vlaardingerbroek az X-en számolt be a dologról, szavai pedig egybecsengenek azzal, amit az Apple is ír az erről szóló támogatási oldalán.

A cég általánosan úgy fogalmaz az ilyen esetekkel kapcsolatban, hogy „az Apple fenyegetettségi értesítései arra szolgálnak, hogy tájékoztassák és segítsék azokat a felhasználókat, akik – vélhetően személyük vagy tevékenységük miatt – esetleg kémprogramokkal végrehajtott támadások konkrét célpontjává váltak”.

Konkrét példaként említik az az NSO-csoport Pegasus programját is, mely korábban Magyarországon is a figyelem középpontjába került. „Az ilyen kémprogramokat általában rendkívül kevés személy ellen vetik be (célpontjaik általában újságírók, aktivisták, politikusok és diplomaták), de ez nem jelenti azt, hogy nem jelentenek folyamatos globális fenyegetést” – írja az Apple.

Azt a cég nem szokta számszerűsíteni, hogy pontosan hány felhasználónál merült fel a kémprogramos megfigyelés gyanúja.

