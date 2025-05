Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a71a55b-e6ba-496e-b4b0-c550445f07ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan az Európával való egyre szorosabb kapcsolatok miatt.","shortLead":"Hivatalosan az Európával való egyre szorosabb kapcsolatok miatt.","id":"20250508_Ukrajna-a-dollar-helyett-inkabb-az-eurohoz-kotne-a-hrivnyat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a71a55b-e6ba-496e-b4b0-c550445f07ff.jpg","index":0,"item":"846214bb-bbf5-4fc2-a997-2f8dbe353969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ukrajna-a-dollar-helyett-inkabb-az-eurohoz-kotne-a-hrivnyat","timestamp":"2025. május. 08. 07:40","title":"Ukrajna a dollár helyett inkább az euróhoz kötné a hrivnyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat élelem után kutatott.","shortLead":"Az állat élelem után kutatott.","id":"20250507_Videon-ahogy-egy-medve-kinyitja-egy-parkolo-auto-ajtajat-es-bemaszik-a-kocsiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382.jpg","index":0,"item":"abe47976-4811-4bd9-844f-ceb687065ab9","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Videon-ahogy-egy-medve-kinyitja-egy-parkolo-auto-ajtajat-es-bemaszik-a-kocsiba","timestamp":"2025. május. 07. 19:08","title":"Videón, ahogy egy medve kinyitja egy parkoló autó ajtaját, és bemászik a kocsiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2294f5c-e0c7-47aa-a65e-399be56f6e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan részletekre kérdeznek rá, amik ritkán kerülnek elő az órákon.","shortLead":"Olyan részletekre kérdeznek rá, amik ritkán kerülnek elő az órákon.","id":"20250507_tortenelem-erettsegi-2025-szaktanari-velemeny-elso-feladatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2294f5c-e0c7-47aa-a65e-399be56f6e0a.jpg","index":0,"item":"0b9110d9-b334-47ff-8b98-3c3713411cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_tortenelem-erettsegi-2025-szaktanari-velemeny-elso-feladatok","timestamp":"2025. május. 07. 10:24","title":"A rövid feladatok megoldásához alapos és biztos tudás szükséges – ez a szaktanár véleménye a történelemérettségi első feléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint a Karmelita palotából intézték Dobrev Klára bejelentését, csak épp „nem azt a személyt mondatták le, akit ma leginkább kellett volna”. Magyar Péter azt állítja, hogy a honvédelmi miniszter leleplezése miatt kellett mára időzíteni Gyurcsány visszavonulását, viszont az Orbán–Gyurcsány-korszak végéhez ezzel egy lépéssel közelebb jutottak.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint a Karmelita palotából intézték Dobrev Klára bejelentését, csak épp „nem azt a személyt...","id":"20250508_Magyar-Peter-szerint-nem-veletlen-Gyurcsany-lemondasanak-idozitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7.jpg","index":0,"item":"c8f456ab-28d2-495c-9c99-8e2657e9fe39","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Magyar-Peter-szerint-nem-veletlen-Gyurcsany-lemondasanak-idozitese","timestamp":"2025. május. 08. 13:45","title":"Magyar Péter szerint a Fidesz időzítette mára Gyurcsány lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59bb684-8a0b-4973-8640-f2c1ffb4ed4f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hőmérséklettől és a kopás állapotától függően a téli abroncsok fékútja jelentősen hosszabb, mint a nyáriaké adott esetben. ","shortLead":"A hőmérséklettől és a kopás állapotától függően a téli abroncsok fékútja jelentősen hosszabb, mint a nyáriaké adott...","id":"20250507_Nem-a-rendor-hanem-a-biztosito-buntethet-igy-jarhat-aki-nyaron-teli-gumit-hasznal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a59bb684-8a0b-4973-8640-f2c1ffb4ed4f.jpg","index":0,"item":"c71cbfbb-7ea0-4e8b-9235-f38447b41f8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_Nem-a-rendor-hanem-a-biztosito-buntethet-igy-jarhat-aki-nyaron-teli-gumit-hasznal","timestamp":"2025. május. 07. 08:31","title":"Nem a rendőr, hanem a biztosító büntethet: így járhat, aki nyáron téligumit használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Tíz éven át összesen 200 millió forinttal támogatja az OTP Bank a Budakeszi Vadaskert erdeinek megújítását. Az erdőt a klímaváltozás mellett a „túlturizmus” is rombolja.","shortLead":"Tíz éven át összesen 200 millió forinttal támogatja az OTP Bank a Budakeszi Vadaskert erdeinek megújítását. Az erdőt...","id":"20250507_otp-tamogatas-erdo-fak-klimavaltozas-tulturizmus-budakeszi-vadaskert-pilisi-pakerdo-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a.jpg","index":0,"item":"c788ec3b-1318-47b7-9d7e-1d916c50fd3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_otp-tamogatas-erdo-fak-klimavaltozas-tulturizmus-budakeszi-vadaskert-pilisi-pakerdo-zrt","timestamp":"2025. május. 07. 15:10","title":"OTP-erdő a Budakeszi Vadaskertben – veszélyben a fenyők és a bükkök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4b4f3e-6c61-40d9-98a9-2dd34140b28f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte csoda, hogy nem történt katasztrófa az amerikai Newark nemzetközi repülőtéren, amikor nemrégiben másfél percre teljesen megszakadt a kapcsolat a légiirányítás és a repülőgépek között. Ugyan ez nem tűnik sok időnek, de egy ilyen komplex területen végzetes lehet. Most kiderült, mi zajlott a háttérben.","shortLead":"Szinte csoda, hogy nem történt katasztrófa az amerikai Newark nemzetközi repülőtéren, amikor nemrégiben másfél percre...","id":"20250507_newark-liberty-nemzetkozi-repuloter-osszeomlas-legiiranyitas-elavult-technologia-vezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4b4f3e-6c61-40d9-98a9-2dd34140b28f.jpg","index":0,"item":"0db13fb3-2aff-4e6d-a495-4dff903efcfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_newark-liberty-nemzetkozi-repuloter-osszeomlas-legiiranyitas-elavult-technologia-vezetek","timestamp":"2025. május. 07. 15:47","title":"Se kép, se hang – egy elavult vezeték miatt teljesen összeomlott Amerika egyik legforgalmasabb reptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","shortLead":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","id":"20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680.jpg","index":0,"item":"93ed6170-0b35-4929-a500-6c259f9064fa","keywords":null,"link":"/elet/20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","timestamp":"2025. május. 08. 07:01","title":"A zsíros has veszélyesebb lehet, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]