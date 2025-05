Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4783aa33-9f42-42f7-b8a6-93d585b22137","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A lakóautózás sokak számára egyet jelent egy bohém, kötöttségektől mentes, kalandos életstílussal, ám vannak, akik nem csupán szabadságvágyból döntenek az ilyen élet mellett.","shortLead":"A lakóautózás sokak számára egyet jelent egy bohém, kötöttségektől mentes, kalandos életstílussal, ám vannak, akik nem...","id":"20250507_lakoauto-eltforma-lakas-koltsegek-meglehetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4783aa33-9f42-42f7-b8a6-93d585b22137.jpg","index":0,"item":"a5f0004e-c92a-4f5f-b883-3ab2faa4e488","keywords":null,"link":"/elet/20250507_lakoauto-eltforma-lakas-koltsegek-meglehetes","timestamp":"2025. május. 07. 05:25","title":"„A megélhetési válság miatt cseréltem le a házamat egy lakóautóra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","shortLead":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","id":"20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c.jpg","index":0,"item":"b0b8fb34-eaf4-4c3e-a0d3-33b83804df87","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","timestamp":"2025. május. 06. 16:00","title":"Van, aki kalandor, van, aki rohamoz, van, aki ráér – így tanulhatja el az írás csínját-bínját J. K. Rowlingtól és Stephen Kingtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adb46fe-cb8f-49da-b06a-76bedd5c7d65","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A felhasználók gyakran csak legyintenek, ha telefonjuk frissítése kerül szóba, nem is gondolva arra, mennyi kényes adatot őriz az eszközük. Csalók boldogan csapnak le a régebbi operációs rendszert futtató készülékekre, óriási bevételek reményében. Egy biztonsági szigorítás jegyében a régebbi, védtelenebb készülékekkel nem lehet majd mobilbankolni.","shortLead":"A felhasználók gyakran csak legyintenek, ha telefonjuk frissítése kerül szóba, nem is gondolva arra, mennyi kényes...","id":"20250507_android-biztonsagi-frissites-szabaly-google-mobilbankolas-regebbi-telefonok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6adb46fe-cb8f-49da-b06a-76bedd5c7d65.jpg","index":0,"item":"824b0711-5e26-44f8-8c71-cbbf31b57e50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_android-biztonsagi-frissites-szabaly-google-mobilbankolas-regebbi-telefonok-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 20:03","title":"Régebbi az androidos telefonja? Akkor most gyorsan nézze meg a Beállítások menüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd1fe90-6966-4e53-a389-77db836fad3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Kutatási Hálózat játékelméleti kutatócsoportjának kutatói már az előző konklávé folyamán tesztelték a modelljüket, akkor az abszolút esélytelennek tartott Ferencet a harmadik legesélyesebbnek hozták ki.","shortLead":"A Magyar Kutatási Hálózat játékelméleti kutatócsoportjának kutatói már az előző konklávé folyamán tesztelték...","id":"20250508_Egy-cseh-szarmazasu-kanadai-jezsuita-lehet-a-kovetkezo-papa-egy-jatekelmeleti-modell-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dd1fe90-6966-4e53-a389-77db836fad3f.jpg","index":0,"item":"164f9b0f-2423-43e9-be82-ac0e978cd2ff","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Egy-cseh-szarmazasu-kanadai-jezsuita-lehet-a-kovetkezo-papa-egy-jatekelmeleti-modell-szerint","timestamp":"2025. május. 08. 10:38","title":"Egy cseh származású kanadai jezsuita lehet a következő pápa egy játékelméleti modell szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavalyhoz képest feleannyi idő alatt kelnek el a fővárosi panellakások. A korszerű, iskolához, csomóponthoz, munkahelyekhez közeli ingatlanokra sokkal gyorsabban találnak vevőt, mint a többire.","shortLead":"Tavalyhoz képest feleannyi idő alatt kelnek el a fővárosi panellakások. A korszerű, iskolához, csomóponthoz...","id":"20250507_ingatlan-panellakasok-gyorsan-elkelnek-duna-house-lakaspiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5.jpg","index":0,"item":"86ff6664-a682-4060-b50f-e87e587d0f32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_ingatlan-panellakasok-gyorsan-elkelnek-duna-house-lakaspiac","timestamp":"2025. május. 07. 13:23","title":"Egyre gyorsabban kapkodják el a budapesti paneleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a71a55b-e6ba-496e-b4b0-c550445f07ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan az Európával való egyre szorosabb kapcsolatok miatt.","shortLead":"Hivatalosan az Európával való egyre szorosabb kapcsolatok miatt.","id":"20250508_Ukrajna-a-dollar-helyett-inkabb-az-eurohoz-kotne-a-hrivnyat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a71a55b-e6ba-496e-b4b0-c550445f07ff.jpg","index":0,"item":"846214bb-bbf5-4fc2-a997-2f8dbe353969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ukrajna-a-dollar-helyett-inkabb-az-eurohoz-kotne-a-hrivnyat","timestamp":"2025. május. 08. 07:40","title":"Ukrajna a dollár helyett inkább az euróhoz kötné a hrivnyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2ce182-d5e3-4840-96a3-78782fd7427a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Trent Alexander-Arnold 20 év után hagyja el a Liverpool csapatát, a búcsúra pedig talán a legjobb időpontot választotta, egy bajnoki aranyéremmel a nyakában. De miért éppen most, pályája csúcsán döntött a váltás mellett?","shortLead":"Trent Alexander-Arnold 20 év után hagyja el a Liverpool csapatát, a búcsúra pedig talán a legjobb időpontot...","id":"20250506_trent-alexander-arnold-liverpool-tavozas-arne-slot-real-madrid-jobbhatved-jurgen-klopp-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2ce182-d5e3-4840-96a3-78782fd7427a.jpg","index":0,"item":"cb4f31e8-4868-4535-9872-eeb47a4f88c0","keywords":null,"link":"/sport/20250506_trent-alexander-arnold-liverpool-tavozas-arne-slot-real-madrid-jobbhatved-jurgen-klopp-szerzodes","timestamp":"2025. május. 06. 17:09","title":"Óriási fejetlenség uralkodott Liverpoolban, ez áll a klublegenda távozásának hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb9b555-f12d-48af-883c-81d89a472da4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ajtaját automatikusan becsukó Cadillac Celestiqből sokkal kevesebb készül, mint a hasonló kategóriás Rolls-Royce-okból.","shortLead":"Az ajtaját automatikusan becsukó Cadillac Celestiqből sokkal kevesebb készül, mint a hasonló kategóriás...","id":"20250507_szuperritka-es-meregdraga-cadillac-celestiq-uberluxus-szedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bb9b555-f12d-48af-883c-81d89a472da4.jpg","index":0,"item":"0dcc2937-0d71-4347-8db4-b145246c1d88","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_szuperritka-es-meregdraga-cadillac-celestiq-uberluxus-szedan","timestamp":"2025. május. 07. 07:59","title":"Szuperritka és méregdrága a Cadillac überluxus szedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]