Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A túlszabályozás, a túlzott állami beavatkozás hosszú távon roncsolhatja a gazdaságot Hernádi Zsolt szerint.","shortLead":"A túlszabályozás, a túlzott állami beavatkozás hosszú távon roncsolhatja a gazdaságot Hernádi Zsolt szerint.","id":"20250508_Mol-Hernadi-kormany-hagyjuk-a-piacot-szabadon-mukodni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251.jpg","index":0,"item":"928b3b3a-9fd4-461a-a504-ea38f8a99565","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_Mol-Hernadi-kormany-hagyjuk-a-piacot-szabadon-mukodni","timestamp":"2025. május. 08. 10:17","title":"A Mol-vezér odaszúrt a kormánynak: hagyjuk a piacot szabadon működni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2a94db-ed06-4cd0-96c0-17775c903d9c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Márciusban 11 havi csúcsra nőtt a német áruexport és 3 havi mélypontra csökkent az import.","shortLead":"Márciusban 11 havi csúcsra nőtt a német áruexport és 3 havi mélypontra csökkent az import.","id":"20250508_Beroffent-a-nemet-export-reg-nem-latott-teljesitmenyt-mutatott-marciusban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e2a94db-ed06-4cd0-96c0-17775c903d9c.jpg","index":0,"item":"68bcce3d-b90f-45a2-9229-b11ea1cfc15f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Beroffent-a-nemet-export-reg-nem-latott-teljesitmenyt-mutatott-marciusban","timestamp":"2025. május. 08. 09:04","title":"Beröffent a német export, rég nem látott teljesítményt mutatott márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af6543e-8900-422f-95f2-392ba9520489","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Kepler nevű űrtávcsövének köszönhetően fedezték fel a tudósok a Kepler-10 bolygórendszert, amelynek az is lehet, hogy nem kettő, hanem három tagja van.","shortLead":"A NASA Kepler nevű űrtávcsövének köszönhetően fedezték fel a tudósok a Kepler-10 bolygórendszert, amelynek az is lehet...","id":"20250509_kepler-18b-oceanbolygo-vizi-vilag-exobolygo-urkutatas-nasa-kepler-urtavcso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2af6543e-8900-422f-95f2-392ba9520489.jpg","index":0,"item":"c2245d5d-3a55-4d63-88e1-006bdb87a2f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_kepler-18b-oceanbolygo-vizi-vilag-exobolygo-urkutatas-nasa-kepler-urtavcso","timestamp":"2025. május. 09. 19:03","title":"Semmi máshoz nem hasonlító, eddig sosem látott bolygó jöhetett létre a Földtől nem is olyan messze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0dcf55a-74ba-4696-92c7-3029ba043035","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyíltan áll ki a közösség mellett, most pedig június 6-án a megnyitó színpadán is velünk lesz – írják a szervezők.","shortLead":"Nyíltan áll ki a közösség mellett, most pedig június 6-án a megnyitó színpadán is velünk lesz – írják a szervezők.","id":"20250509_Lilu-lesz-a-Budapest-Pride-megnyito-hazigazdaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0dcf55a-74ba-4696-92c7-3029ba043035.jpg","index":0,"item":"c5555f35-d0cc-4281-afa6-a6b539e32c81","keywords":null,"link":"/elet/20250509_Lilu-lesz-a-Budapest-Pride-megnyito-hazigazdaja","timestamp":"2025. május. 09. 16:31","title":"Lilu lesz a Budapest Pride megnyitó házigazdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 2018-as adatai szerint. Ezért nagyon sokan szenvednek nyomelem- és vitaminhiányban, de ez – például a vashiány – nemcsak a kórosan soványakat, hanem a túlsúlyosokat is érintheti. ","shortLead":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ...","id":"20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0.jpg","index":0,"item":"f0c6e523-7326-42fb-ac87-8747d59242b5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","timestamp":"2025. május. 08. 07:30","title":"Nem a testsúlyán múlik, hogy vashiányos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2624c2e6-c964-41e3-a944-267b8712b548","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A párizsi visszavágón Fabián Ruiz és Hasraf Hakimi góljaira csak Bukayo Saka tudott válaszolni.","shortLead":"A párizsi visszavágón Fabián Ruiz és Hasraf Hakimi góljaira csak Bukayo Saka tudott válaszolni.","id":"20250507_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-arsenal-elodonto-visszavago-osszefoglalo-parizs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2624c2e6-c964-41e3-a944-267b8712b548.jpg","index":0,"item":"d347136d-d5dc-4a4b-a963-7d2561b2a280","keywords":null,"link":"/sport/20250507_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-arsenal-elodonto-visszavago-osszefoglalo-parizs-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 22:55","title":"Kettős győzelemmel jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Brüsszel? Ukrajna? Németország? Netán a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikai intézkedései?","shortLead":"Brüsszel? Ukrajna? Németország? Netán a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikai intézkedései?","id":"20250508_Tippeljen-ki-a-felelos-a-magyar-ipar-sorvadozasaert-Nagy-Marton-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"5ba7ccfd-cbe0-46b1-add7-3a93cfc1ba81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Tippeljen-ki-a-felelos-a-magyar-ipar-sorvadozasaert-Nagy-Marton-szerint","timestamp":"2025. május. 08. 10:20","title":"Tippeljen, ki a felelős a magyar ipar sorvadozásáért Nagy Márton szerint!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az ismert politikusok közül Bánki Erik és Deutsch Tamás 3-3, Hoppál Péter 4 millió forintot adott a pártnak. ","shortLead":"Az ismert politikusok közül Bánki Erik és Deutsch Tamás 3-3, Hoppál Péter 4 millió forintot adott a pártnak. ","id":"20250508_fidesz-tamogatas-befizetok-tagdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd.jpg","index":0,"item":"2f90a583-dc94-424e-9fed-cc160d65972d","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_fidesz-tamogatas-befizetok-tagdij","timestamp":"2025. május. 08. 07:53","title":"Volt, aki tízmillió forinttal támogatta a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]