[{"available":true,"c_guid":"e8e3c93b-496f-4262-8c78-1adbb1dd8212","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tőzsdére megy a cég Hongkongban.","shortLead":"Tőzsdére megy a cég Hongkongban.","id":"20250512_Oriasi-penzeso-hullhat-a-CATL-re-de-van-egy-kis-csavar-a-tortenetben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8e3c93b-496f-4262-8c78-1adbb1dd8212.jpg","index":0,"item":"a7bfe600-6cb0-49e0-8a33-8f741e6da429","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_Oriasi-penzeso-hullhat-a-CATL-re-de-van-egy-kis-csavar-a-tortenetben","timestamp":"2025. május. 12. 07:39","title":"Óriási pénzeső hullhat a CATL-re, de van egy kis csavar a történetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az önkormányzat arra kér mindenkit, hogy körültekintően járja a természetet.","shortLead":"Az önkormányzat arra kér mindenkit, hogy körültekintően járja a természetet.","id":"20250512_medve-nograd-kisecset-kokereszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"871ef42c-86ed-4318-a5ef-85ddb6481eee","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_medve-nograd-kisecset-kokereszt","timestamp":"2025. május. 12. 10:58","title":"Medve tűnt fel Nógrádban, a kisecseti kőkeresztnél látták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3b7697-948e-4a6d-b2c2-8b1b07c317b2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Leapmotor két modellt dob nálunk piacra.","shortLead":"A Leapmotor két modellt dob nálunk piacra.","id":"20250512_kinai-automarka-leapmotor-emil-frey","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da3b7697-948e-4a6d-b2c2-8b1b07c317b2.jpg","index":0,"item":"56d355ad-1b0e-4d8f-83b0-d2bb483c41d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_kinai-automarka-leapmotor-emil-frey","timestamp":"2025. május. 12. 14:15","title":"Újabb kínai autómárka jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c93c7e-14cb-443d-ab95-a0d3fd4b5706","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Percekbe telt, mire betöltöttek a receptek a patikákban, már ha egyáltalán betöltöttek. ","shortLead":"Percekbe telt, mire betöltöttek a receptek a patikákban, már ha egyáltalán betöltöttek. ","id":"20250512_patikak-gyogyszer-kivaltas-nehezseg-felho-akadozott-digitalis-egeszsegugy-nyugdij-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11c93c7e-14cb-443d-ab95-a0d3fd4b5706.jpg","index":0,"item":"d1b4de64-e17d-43e5-b06d-9269870811a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_patikak-gyogyszer-kivaltas-nehezseg-felho-akadozott-digitalis-egeszsegugy-nyugdij-ebx","timestamp":"2025. május. 12. 16:32","title":"Nehéz volt gyógyszerhez jutni hétfőn, országszerte akadozott a felhőszolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7","c_author":"Budapesti Közművek","category":"brandcontent","description":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és szennyeződés gyűlik össze. Amikor azonban nyugovóra térünk, egy éjszakai csapat lendül akcióba: egész évben folyamatosan takarítják a fővárost a járdáktól az aluljárókig. A műveletből Budapest egyik legszebb látványossága, a Lánchíd sem maradhat ki. Az emblematikus híd éjjeli “nagytakarítása” évente kétszer zajlik, a precízen szervezett munkamenet pedig amellett, hogy hasznos, még érdekes látványt is nyújt az arra járóknak.","shortLead":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és...","id":"20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7.jpg","index":0,"item":"373a9c72-1f60-4938-ada6-c3a76957738c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","timestamp":"2025. május. 12. 19:30","title":"Így szépül a Lánchíd, amíg mi alszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legalább örülni tudnak.","shortLead":"Legalább örülni tudnak.","id":"20250511_Breking-Fidesz-modra-fizetik-a-nyugdijakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8.jpg","index":0,"item":"4f290b90-56e8-4bc1-9924-aa9dbb20ba46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250511_Breking-Fidesz-modra-fizetik-a-nyugdijakat","timestamp":"2025. május. 11. 20:42","title":"Bréking Fidesz módra: fizetik a nyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee5a72ba-6ab8-4fcb-9252-ee4e9c2e8043","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Más elfoglaltság híján sok fiatal ezzel töltötte az idejét Afganisztánban.","shortLead":"Más elfoglaltság híján sok fiatal ezzel töltötte az idejét Afganisztánban.","id":"20250512_afganisztan-talibok-sakk-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee5a72ba-6ab8-4fcb-9252-ee4e9c2e8043.jpg","index":0,"item":"f1c4452e-a363-4182-995d-0d2ae46b6f38","keywords":null,"link":"/elet/20250512_afganisztan-talibok-sakk-betiltas","timestamp":"2025. május. 12. 12:05","title":"Betiltották a tálibok a sakkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ukrajnában a katonai infrastruktúrát és közvéleményt felmérő állítólagos kémeket tartóztattak le. Kijev szerint a magyar katonai hírszerző szolgálat akciójáról van szó – konkrét tervekkel Ukrajna inváziójára.","shortLead":"Ukrajnában a katonai infrastruktúrát és közvéleményt felmérő állítólagos kémeket tartóztattak le. Kijev szerint...","id":"20250512_die-welt-ukrajna-magyarorszag-kemugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9.jpg","index":0,"item":"3ea778fa-c571-4a3e-8ce2-65e868e3a015","keywords":null,"link":"/360/20250512_die-welt-ukrajna-magyarorszag-kemugy","timestamp":"2025. május. 12. 06:45","title":"Die Welt-beszámoló: a magyar–ukrán kémügynek egyetlen olvasata van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]