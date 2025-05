Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","shortLead":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","id":"20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2.jpg","index":0,"item":"8fdde018-b371-487f-bb8d-504aac4b9845","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","timestamp":"2025. május. 13. 10:03","title":"Az ENSZ szerint is Oroszország felelős az MH17-es járat lelövéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4cee65-5826-44ee-af53-ccfc78c8fa1f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ukrán elnök apostoli látogatásra hívta az egyházfőt.","shortLead":"Az ukrán elnök apostoli látogatásra hívta az egyházfőt.","id":"20250512_xiv-leo-papa-ujsagirok-zelenszkij-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4cee65-5826-44ee-af53-ccfc78c8fa1f.jpg","index":0,"item":"b334b233-b1f3-47c7-ab00-cc92d5e3e9db","keywords":null,"link":"/elet/20250512_xiv-leo-papa-ujsagirok-zelenszkij-ukrajna","timestamp":"2025. május. 12. 14:28","title":"XIV. Leó pápa: Fegyverezzük le a kommunikációt, fegyverezzük le a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6293700b-3abf-4b06-871a-35aba4d6293f","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"A konklávé üzleti oldala, Elizabeth Holmes öröksége és a japán munkahelyek extrém elvárásai – mutatjuk az elmúlt hetek legizgalmasabb üzleti híreit.","shortLead":"A konklávé üzleti oldala, Elizabeth Holmes öröksége és a japán munkahelyek extrém elvárásai – mutatjuk az elmúlt hetek...","id":"20250513_Merlegen-podcast-konklave-Elizabeth-Holmes-Google-Texas-Japan-hordo-THC-ital-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6293700b-3abf-4b06-871a-35aba4d6293f.jpg","index":0,"item":"03a3fb88-9b75-4910-8b7a-2a24d8584891","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_Merlegen-podcast-konklave-Elizabeth-Holmes-Google-Texas-Japan-hordo-THC-ital-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 19:00","title":"Újrapróbálkoznak a világ legnagyobb átverésével, és kiderült a hordók titkos élete is – Mérlegen évadzáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem az amerikai elnök személyesen, hanem az Egyesült Államok légiereje kapja a 400 milliárd értékű járművet.","shortLead":"Egyelőre nem az amerikai elnök személyesen, hanem az Egyesült Államok légiereje kapja a 400 milliárd értékű járművet.","id":"20250514_Trump-luxusrepulo-boeing-egyesult-allamok-katar-air-force","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"13ad247a-36ba-474e-a6a4-e0d587572c25","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_Trump-luxusrepulo-boeing-egyesult-allamok-katar-air-force","timestamp":"2025. május. 14. 06:37","title":"Trump a luxusrepülőről: „ez egy ajándék Katar részéről, amelyet hosszú időn keresztül védelmeztünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e0efdc-4a21-4558-8659-41503df82201","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A bipoláris zavarban szenvedő betegek nagy részénél hosszú tünetmentes időszakokat lehet elérni a megfelelő terápiával, de már diagnosztizálni is nehéz ezt a betegséget. Mi köze van ennek a betegségnek a kreativitáshoz, és hogyan segít a szűrésben egy Hemingway-novella? Milyen úttörő módszerrel mutatják ki az öngyilkosság kockázatát Pécsen? Dr. Tényi Tamással, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgatójával beszélgettünk a bipoláris zavarról, amely több százezer embert érint itthon.","shortLead":"A bipoláris zavarban szenvedő betegek nagy részénél hosszú tünetmentes időszakokat lehet elérni a megfelelő terápiával...","id":"20250513_Bipolaris-affektiv-zavar-manias-depresszio-tunetei-kezelese-terapia-kutatas-Pecsi-Tudomanyegyetem-Tenyi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37e0efdc-4a21-4558-8659-41503df82201.jpg","index":0,"item":"a9cbf94f-6e56-4848-89a0-a24139a5d182","keywords":null,"link":"/360/20250513_Bipolaris-affektiv-zavar-manias-depresszio-tunetei-kezelese-terapia-kutatas-Pecsi-Tudomanyegyetem-Tenyi-Tamas","timestamp":"2025. május. 13. 13:30","title":"Ez már nem csak hangulatingadozás: mivel járnak a bipoláris zavar mániás és depressziós időszakai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae81695e-99b8-4b71-a760-97f57fb8ad3f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyesek azt is tudni vélik, hogy drón miatt vetették be a harci gépeket.","shortLead":"Egyesek azt is tudni vélik, hogy drón miatt vetették be a harci gépeket.","id":"20250513_nyiregyhaza-vadaszgepek-robaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae81695e-99b8-4b71-a760-97f57fb8ad3f.jpg","index":0,"item":"b36f0931-b5b8-42b0-aacb-f374c625d64f","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_nyiregyhaza-vadaszgepek-robaj","timestamp":"2025. május. 13. 18:19","title":"Vadászrepülőgépek robaja okozott riadalmat Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia színész két nőt zaklatott egy 2021-es filmforgatáson. ","shortLead":"A francia színész két nőt zaklatott egy 2021-es filmforgatáson. ","id":"20250513_Gerard-Depardieu-szexualis-zaklatas-eliteltek-bunos-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58a496b-12b8-46db-bc1a-e461e4620638.jpg","index":0,"item":"340fac0c-9b8c-4814-8ed8-140c02131d76","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Gerard-Depardieu-szexualis-zaklatas-eliteltek-bunos-birosag","timestamp":"2025. május. 13. 11:02","title":"Gérard Depardieu-t bűnösnek ítélte a bíróság a szexuális zaklatási perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tét egy 30 napra szóló, feltétel nélküli tűzszünet.","shortLead":"A tét egy 30 napra szóló, feltétel nélküli tűzszünet.","id":"20250512_tuzszunet-ultimatum-nemetek-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd.jpg","index":0,"item":"d158c710-c01f-4394-9d6b-73a1e101864c","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_tuzszunet-ultimatum-nemetek-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 12. 14:57","title":"Ha a nap végéig nem fogadják el az oroszok a tűzszüneti ajánlatot, a németek újabb szankciókat vetnek ki rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]