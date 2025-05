Süllyed az Egyesült Államok 28 legnépesebb városa – állapította meg egy friss vizsgálat, melynek megállapításait a Nature Cities tudományos folyóiratban publikálták. A talajsüllyedés ráadásul nemcsak a tengerparti városokat érinti, hanem a mélyebb szárazföldi térségekben lévőket is.

A kiváltó ok főleg a talajvíz intenzív kitermelése, de saras még pár egyéb emberi és természeti tevékenység is. A Columbia Egyetem kutatói ultranagy felbontású műholdas adatok segítségével követték a területek mozgását, 1 milliméteres pontossággal.

A megállapítások aggasztóak: 28-ból 25 város esetében a földterületek legalább kétharmada süllyed. Utóbbi területeken összesen legalább 34 millió ember él – összegez az Interesting Engineering. Leonard Ohenhen, a tanulmány vezető szerzője szerint ez a süllyedés idővel olyan megterhelés lehet az infrastruktúra számára, ami már átlépi a biztonsági határértékeket.

A kutatásból az is kiderült, hogy Houston városa süllyed a leggyorsabban. Területének kétötöde évi kb. 5 mm-t meghaladó mértékben süllyed, de a lakosságának 12 százaléka már olyan területen él, ahol 10 mm ez az érték. Vannak azonban olyan városrészek is, ahol akár 5 cm is lehet a süllyedés.

Tízmilliók élete lehet veszélyben, egyszerűen süllyednek a nagyvárosok, már Európában is 82 kínai várost vizsgáltak a kutatók, ezek csaknem felénél kimutatható volt a talaj süllyedése 2015 és 2022 között. Hosszú távon komoly problémákat okozhat, és nem is csak Kínában: már Európában és az Egyesült Államokban is felütötte fejét a jelenség.

Más texasi városoknál is aggasztó mértékű a süllyedés, de gócpont például a New York-i LaGuardia repülőtér, valamint Las Vegas, San Francisco és Washington D.C néhány része is.

A vizsgálat a változásokat összefüggésbe hozta a talajvíz-kitermelési adatokkal – mint kiderült, a süllyedések csaknem 80 százaléka a vízkitermelés számlájára írható. New York, Chicago, Philadelphia esetében azonban nem az emberi tevékenység a ludas, hanem az utolsó jégkorszak hatásai éreztetik a hatásaikat. Még 20 000 év után is.

