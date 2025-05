Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos módosítások elvégzéséhez, míg más esetekben a mobilos csalók lesznek nagyon bosszúsak.","shortLead":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos...","id":"20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0.jpg","index":0,"item":"9c1bcbb8-4fc2-47f3-a5ea-4150f52885b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","timestamp":"2025. május. 14. 13:03","title":"Csalók és tolvajok rémálma lesz az Android 16, itt van minden új biztonsági funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05ebf00-2b39-4a61-91bd-1230c237836f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elon Musk egy új videót osztott meg arról, milyen fejlődést sikerült elérni a Tesla Optimus nevű robotjánál.","shortLead":"Elon Musk egy új videót osztott meg arról, milyen fejlődést sikerült elérni a Tesla Optimus nevű robotjánál.","id":"20250513_tesla-humanoid-robot-optimus-mozgas-tanc-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05ebf00-2b39-4a61-91bd-1230c237836f.jpg","index":0,"item":"197e1e29-92b1-43f5-bdea-2e0a3750ea8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_tesla-humanoid-robot-optimus-mozgas-tanc-video","timestamp":"2025. május. 13. 16:03","title":"Így táncol a Tesla humanoid robotja, Optimus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az új német külügyminiszter az oroszellenes szankciókat fúró Magyarországról. Nicusor Dan független román elnökjelölt a választások tétjéről. Trump már megint rossz lóra tesz a szaúdiakkal. Van-e NATO az USA nélkül? Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Az új német külügyminiszter az oroszellenes szankciókat fúró Magyarországról. Nicusor Dan független román elnökjelölt...","id":"20250514_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"8ceccf1e-131a-4571-987d-dab6989a3cbd","keywords":null,"link":"/360/20250514_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 14. 12:39","title":"Trump Peking karjaiba terelheti Európát, a kínai elnök legnagyobb örömére – szakértői vélemény a The Guardianben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy német nő állapota súlyos.","shortLead":"Egy német nő állapota súlyos.","id":"20250514_franciaorszag-allatkert-villamcsapas-serultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47.jpg","index":0,"item":"abc2ff81-7e92-45c0-bb1a-0c118992b604","keywords":null,"link":"/elet/20250514_franciaorszag-allatkert-villamcsapas-serultek","timestamp":"2025. május. 14. 21:04","title":"Villám csapott egy franciaországi állatkertbe, tizenhárman megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e33cf2-d3b9-4a92-9b36-3bdb760f49e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő elmondta véleményét a külföldi támogatást kapó szervezetek megbüntetéséről szóló törvényjavaslatról. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő elmondta véleményét a külföldi támogatást kapó szervezetek megbüntetéséről szóló...","id":"20250514_hadhazy-akos-torvenyjavaslat-tuntetes-putyin-oroszorszag-gyulekezesi-jog-szuverenitasvedelmi-hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6e33cf2-d3b9-4a92-9b36-3bdb760f49e1.jpg","index":0,"item":"f411fef2-453c-408d-8e0a-1ebaa8fb8c47","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_hadhazy-akos-torvenyjavaslat-tuntetes-putyin-oroszorszag-gyulekezesi-jog-szuverenitasvedelmi-hivatal","timestamp":"2025. május. 14. 10:26","title":"Hadházy: Beláthatatlan következményei lehetnek, ha a magyarok nem állnak ki a putyinizálódás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ideig náluk lakik majd Balogh Krisztofer.","shortLead":"Egy ideig náluk lakik majd Balogh Krisztofer.","id":"20250514_Toth-Gabi-Balogh-Krisztofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7.jpg","index":0,"item":"79779b76-41c4-4b8c-9f39-f2b4dab0ca12","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Toth-Gabi-Balogh-Krisztofer","timestamp":"2025. május. 14. 08:31","title":"Tóth Gabi befogadta az utcára került egykori mentoráltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint ellenkező esetben a törvény visszafordíthatatlan károkat okoz a magyar demokrácia szempontjából.","shortLead":"A főpolgármester szerint ellenkező esetben a törvény visszafordíthatatlan károkat okoz a magyar demokrácia...","id":"20250515_Karacsony-Gergely-nyilt-levelben-keri-Von-der-Leyent-hogy-fuggessze-fel-az-uldozesi-torveny-vegrehajtasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836.jpg","index":0,"item":"34ac037e-86c5-4af1-8835-9d37193414c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Karacsony-Gergely-nyilt-levelben-keri-Von-der-Leyent-hogy-fuggessze-fel-az-uldozesi-torveny-vegrehajtasat","timestamp":"2025. május. 15. 08:32","title":"Karácsony Gergely Brüsszelben fogja kérni az üldözési törvény felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95eb816e-f8c0-4286-9326-6c2aba282850","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ágazat modernizálását, a térség gazdaságának fejlődését és a munkahelyteremtést is zászlajára tűzte.","shortLead":"Az ágazat modernizálását, a térség gazdaságának fejlődését és a munkahelyteremtést is zászlajára tűzte.","id":"20250513_orban-rahel-fenntarthato-gazdalkodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95eb816e-f8c0-4286-9326-6c2aba282850.jpg","index":0,"item":"b6e82dfb-7b11-4736-be7d-5bce701181da","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_orban-rahel-fenntarthato-gazdalkodas","timestamp":"2025. május. 13. 21:31","title":"„A lehető legfenntarthatóbb módon” gazdálkodna újonnan vásárolt somogyi földjein Orbán Ráhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]